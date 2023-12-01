Фанаты «Легии» устроили массовые беспорядки перед игрой с «Астон Виллой» после урезания числа билетов для гостей из-за драки в Алкмаре. Пострадали трое полицейских

Болельщики «Легии» устроили массовые беспорядки в Англии.

Конфликт возник из-за разногласий, связанных с распределением билетов. «Легия» сообщила, что английский клуб отказывался выделить установленное УЕФА количество пропусков на игру (2100 – 5% от вместимости стадиона), после чего стороны провели переговоры и договорились насчет 1700 билетов – столько же в Польше предоставили англичанам. «Это предложение было официально принято и должным образом задокументировано в отчете делегата УЕФА от 21 сентября», – утвеждает польский клуб.

Однако 2 ноября « » получила уведомление о пересмотре договоренности. Количество билетов было сокращено до 890. После этого варшавский клуб неоднократно обращался в « » с призывом соблюдать правила и соглашение, а также заранее направил своих представителей на игру с целью проведения переговоров, однако добиться успеха не удалось.

«Астон Вилла» тоже опубликовала свое разъяснение. Так, она заявила, что сократила число билетов для гостей до 1002 на основании консультаций с органами безопасности после драки с участием польских фанатов на игре с АЗ. Английский клуб отметил, что на протяжении последних дней предлагал «Легии» сотрудничать с целью безопасного посещения игры польскими фанатами, но не получил согласия.

Daily Mail передает, что незадолго до начала матча болельщики «Легии» направились к стадиону, но были остановлены полицией. Они запустили сигнальную ракету в представителей правоохранительных органов, после чего начались столкновения. В результате ранения получили трое полицейских.

Утверждается, что некоторым фанатам удалось прорваться на стадион во время первого тайма. При этом «Астон Вилла» сообщила, что официально на матч не был допущен ни один приезжий болельщик.

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