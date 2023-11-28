Петржела считает, что Петербург стал футбольной столицей России: «Зенит» не оставляет ни единого шанса ни «Спартаку», ни ЦСКА, ни «Динамо» и «Локо»
Властимил Петржела ответил на вопрос о футбольной столице России.
«Всегда Москва была столицей российского футбола, но все это потому, что там всегда было много клубов.
Сейчас ситуация изменилась – Санкт-Петербург стал центром местного футбола, а по трофеям уж тем более: «Зенит» в последние годы не оставляет ни единого шанса московским командам: ни «Спартаку», ни ЦСКА, ни «Динамо» и «Локомотиву!» – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.
Канчельскис назвал Москву футбольной столицей России: «Безоговорочно. Петербургу еще далековато. «Зенит» станет командой № 1, если выиграет 10 чемпионств подряд»
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Я уже пять лет как его не видел.
В Петрограде я заведу девицу,
Стану выпивать и ругать столицу..
Понятно. Записал. А что изменилось?
На сегодня данность такова, что самые крупные успехи нашего футбола были достигнуты именно при Газпроме. Как клубного, так и сборной.
А именно: государство в лице Уренгойгазпрома передавало Спартаку неизвестные объемы газового конденсата, Спартак передавал конденсат Лукойлу, который реализовывал конденсат на неизвестных рынках по неизвестным ценам и возвращал Спартаку миллион.
Не нужно пояснять, всеми признаками чего обладает эта схема.
Кому-то это может не нравиться, но это исторические факты, которые недовольством не переписываются
Федун не вложил в строительство вообще ни копейки собственных денег, строительство велось за счет банковских кредитов, которые возвращались из средств от продажи построенной в Тушино коммерческой недвижимости.
"Федун помимо стадиона построил ещё кучу домов на бывшем аэродроме."
Он их построил потому, что ему дали земли в 8 раз больше, чем ушло на стадион со всей инфраструктурой.
"Гинер встроил стадион в уже застроенный район"
Возможно, в этом и была ошибка, и стоило поискать в менее обжитом месте, зато получить большую площадь.
Все успехи менеджмента цска в прошлом. Смиритесь и живите с этим.
И чтобы развивался детский и юношеский футбол нужно что делать? Вливать же деньги!)
А Манчестер Сити, как пример, за счет чего успеха добивается?
Вспомни хоккей, да и футбол 40х.
И знаменитую фразу - ,, Не будешь играть за ЦСКА, будешь.... итд.
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Согласен с Вами.
Гинер встроил стадион в уже застроенный район, а Федун помимо стадиона построил ещё кучу домов на бывшем аэродроме.