Петржела считает, что Петербург стал футбольной столицей России: «Зенит» не оставляет ни единого шанса ни «Спартаку», ни ЦСКА, ни «Динамо» и «Локо»

Властимил Петржела ответил на вопрос о футбольной столице России.

«Всегда Москва была столицей российского футбола, но все это потому, что там всегда было много клубов.

Сейчас ситуация изменилась – Санкт-Петербург стал центром местного футбола, а по трофеям уж тем более: «Зенит» в последние годы не оставляет ни единого шанса московским командам: ни « », ни , ни « » и « !» – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.

Канчельскис назвал Москву футбольной столицей России: «Безоговорочно. Петербургу еще далековато. «Зенит» станет командой № 1, если выиграет 10 чемпионств подряд»

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