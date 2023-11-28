Петржела считает, что Петербург стал футбольной столицей России: «Зенит» не оставляет ни единого шанса ни «Спартаку», ни ЦСКА, ни «Динамо» и «Локо»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела ответил на вопрос о футбольной столице России.

«Всегда Москва была столицей российского футбола, но все это потому, что там всегда было много клубов.

Сейчас ситуация изменилась – Санкт-Петербург стал центром местного футбола, а по трофеям уж тем более: «Зенит» в последние годы не оставляет ни единого шанса московским командам: ни «Спартаку», ни ЦСКА, ни «Динамо» и «Локомотиву!» – сказал бывший тренер сине-бело-голубых. 

Канчельскис назвал Москву футбольной столицей России: «Безоговорочно. Петербургу еще далековато. «Зенит» станет командой № 1, если выиграет 10 чемпионств подряд»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

73 комментария

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Owen_the_Simple
Словосочетание "футбольная столица" такое же нелепое и глупое как "культурная столица".
+26
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Любовь Мелехова
Классические персонажи Sports.ru ветераны Канчельскис и пан Петржела своем мнение о футбольной столице высказали, и оно у них не совпало! Провокация какая-то.
+19
-3
+16
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Spaten
Я куплю билет и поеду в Питер.
Я уже пять лет как его не видел.
В Петрограде я заведу девицу,
Стану выпивать и ругать столицу..
+16
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+16
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MikGera
Абсолютно все равно кто что думает про то какой город в России является футбольной столицей но то что Газпром рулит всем российским футболом это точно и к чему это привело и еще приведет дальше очевидно
+15
-6
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Алар
Петржеле простительно - он иностранец. Ну как, Питер с одной (!!!) всего лишь командой Зенит и при 9 их чемпионствах может быть столицей футбольной России, против вместе взятых чемпионств Спартака, Динамо, ЦСКА, Локомотива и Торпедо?! Обращаюсь к местным: хватить позорить Питер!
+14
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Павел Метёлкин
не Питер стал футбольной столицей,а Газпром!
+16
-10
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Ринат Якупов
Петербург пытаются сделать столицей всего. Лет, почти, 25.
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counsel
Кто придумывает все эти ахинею про спортивные столицы? Когда Рубин 2 раза выиграл чемпионат, и в тот же примерно периодипобеждали хоккеисты и волейболисты, Казань была спортивной столицей? все это от лукавого и пустозвонство
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Ка Ман
А что Зенит? Зенит вентилями рулит. Есть деньги - есть кадры, а кадры, как сказал товарищ Сталин решают всё. С другой стороны, странная ситуация. На такой мегаполис всего одна команда в РПЛ. Было бы там несколько команд, был бы выбор у болельщиков, а так деваться некуда - хочешь, болей за Зенит, не хочешь, тоже болей за Зенит.
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Вячеслав Припузов
С Канчельскисом за одним столом сидели?
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-2
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Celsius
Ответ analogia
Дайте аналогичные финансовые возможности ЦСКА, и у Зенита будет постоянный стабильный конкурент, как это было до стадиона построенный за кредитные деньги, а не бюджетные. Про остальные клубы ничего не говорю, там то главная проблема точно не деньги, а именно отсутствие грамотного менеджмента.
Гинер успешный футбольный менеджер, но он неудачливый строитель стадионов. Федун, при всей его абсолютной футбольной бездарности, заработал на строительстве данной ему под стадион земли примерно 4.5 - 5 млрд. евро, что покрыло и все его затраты стадион и на Спартак вообще, и еще пару миллиардов себе в карман положил. А Гинер на стадионе разорился, не могу понять почему.
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Energetic
"Москва была столицей российского футбола, но все это потому, что там всегда было много клубов"

Понятно. Записал. А что изменилось?
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catcher69
Передайте птржеле, что в таком случае футбольной столицей чехии стала пльзен ))))))))
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Leonid Lobzhanidze
все будут только рады, выграй завтра Динамо..и это априори так!
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Sasha_Ubriaco
Ответ MikGera
Абсолютно все равно кто что думает про то какой город в России является футбольной столицей но то что Газпром рулит всем российским футболом это точно и к чему это привело и еще приведет дальше очевидно
К чему? Правда интересно.
На сегодня данность такова, что самые крупные успехи нашего футбола были достигнуты именно при Газпроме. Как клубного, так и сборной.
+2
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Owen_the_Simple
Ответ counsel
при Ельцине Уренгойгаз или что-то с похожим названием спонсировало Спартак и это факт.
Точнее - Спартак являлся звеном в превращении государственного газового конденсата в частный.
А именно: государство в лице Уренгойгазпрома передавало Спартаку неизвестные объемы газового конденсата, Спартак передавал конденсат Лукойлу, который реализовывал конденсат на неизвестных рынках по неизвестным ценам и возвращал Спартаку миллион.
Не нужно пояснять, всеми признаками чего обладает эта схема.
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Konstantin Zorin
Ну, какая может быть футбольная столица с одной командой и парой стадионов? Насмешил, право слово.
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Owen_the_Simple
Ответ Алексей Ильин
«Северная», любая, но ох как хочется!
Нет. "Северная столица" - корректное историческое название. Как и "столица Российской Империи", например.
Кому-то это может не нравиться, но это исторические факты, которые недовольством не переписываются
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Дмитрий Бирюков
Не знает человек страну. Простим ему, ибо не ведает что говорит.
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schwein
Продолжаем педалирование темы футбольной столицы?
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Александр Жердин
Если честно, блажь какая то. Мне вот абсолютно фиолетово, кто там футбольная столица, сколько болельщиков болеют за какой то клуб, когда я вижу по окончанию чемпионата на первом месте клуб, за который я болею.
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Павел Ермаков
Ответ analogia
Дайте аналогичные финансовые возможности ЦСКА, и у Зенита будет постоянный стабильный конкурент, как это было до стадиона построенный за кредитные деньги, а не бюджетные. Про остальные клубы ничего не говорю, там то главная проблема точно не деньги, а именно отсутствие грамотного менеджмента.
у цска менеджмент прямо на вершине.)))))
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Celsius
Ответ Танович
Так тут много факторов. Федун строил на свои миллиарды, а у Гинера их не было, взял в долг. Гинер встроил стадион в уже застроенный район, а Федун помимо стадиона построил ещё кучу домов на бывшем аэродроме.
"Федун строил на свои миллиарды"
Федун не вложил в строительство вообще ни копейки собственных денег, строительство велось за счет банковских кредитов, которые возвращались из средств от продажи построенной в Тушино коммерческой недвижимости.
"Федун помимо стадиона построил ещё кучу домов на бывшем аэродроме."
Он их построил потому, что ему дали земли в 8 раз больше, чем ушло на стадион со всей инфраструктурой.
"Гинер встроил стадион в уже застроенный район"
Возможно, в этом и была ошибка, и стоило поискать в менее обжитом месте, зато получить большую площадь.
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Денис Уколов
Ответ analogia
Ну уж точно выше любого московского клуба, результаты в прошлом благополучном финансовом состоянии говорят сами за себя, это не одно чемпионство раз в 20 лет, там и еврокубок был, о которым многих только мечтать, а сейчас этот менеджмент должен работать в таких рамках, при которых что Спартак, что зенит занимал бы места не выше нынешнего ЦСКА
сами говорите, что КБ мусолят прошлое, а по факту вы этим сейчас и занимайтесь))
Все успехи менеджмента цска в прошлом. Смиритесь и живите с этим.
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schwein
Ответ analogia
Дайте аналогичные финансовые возможности ЦСКА, и у Зенита будет постоянный стабильный конкурент, как это было до стадиона построенный за кредитные деньги, а не бюджетные. Про остальные клубы ничего не говорю, там то главная проблема точно не деньги, а именно отсутствие грамотного менеджмента.
Почему вы продолжаете писать про кредитные деньги, когда он построен за бюджетные 18 млрд от ВЭБа? Кредит то не вернули.
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analogia
Дайте аналогичные финансовые возможности ЦСКА, и у Зенита будет постоянный стабильный конкурент, как это было до стадиона построенный за кредитные деньги, а не бюджетные. Про остальные клубы ничего не говорю, там то главная проблема точно не деньги, а именно отсутствие грамотного менеджмента.
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Иван Иванов
Ответ Павел Метёлкин
не Питер стал футбольной столицей,а Газпром!
Да всем здравомыслящим ясно, что без пришествия к власти Питерского дуэта не было б у Зенита Газпрома. А это означает, что не было бы у Зенита всех этих титулов. И те же Малкомы, Халки о Зените и слышать не слышали б. Ну и конечно же, разумеется, не появились бы, как грибы после дождя все эти баскетбольные, волейбольные, гандбольные и прочие команды Питера. Ну и сам Газпром никогда бы не переехал в Питер. Одним словом, нынешний питерский спорт - большой ПОЛИТПРОЕКТ
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Owen_the_Simple
Ответ Stilet525
Вы серьёзно считаете, что аренда самым богатым клубом страны супер стадиона за 1 рубль соответствует интересам города?
В связи с чем вы обеспокоены интересами города Санкт-Петербурга?
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Nick Crosier
Выдал базу,пан. Зенит прошел время зарубежных тренеров.Где то было хорошо,где то обжигался,время больших покупок.Удачных и не очень.Выбрал стратегию и акцент на Латинскую Америку и точечное усиление,обзавелся стабильным спонсором,но деньги вкладывать стал грамотнее.развивает партнерские программы и сеть сотрудничества. Создал хорошую женскую команду и молодые воспитанники,да и воспитанники в целом зенитовсокй школы в клубах РПЛ играют. Продают игроков по приличным ценам,да не много и не часто,но и цель зарабатывать от трансферов не стоит. Пока есть Газпром и та стратегия,которая выбрана на текущий момент-Зенит безусловна флагман РПЛ и российского футбола,хоть он сейчас и забанен.Да, в ЛЧ и ЛЕ результаты могли быть и лучше,но значит есть к чему расти и стремиться.
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Sasha_Ubriaco
Ответ bamboocha
Все эти успехи были до введения фейрплей, за счёт вливания бешеных денег а не за счёт развития детского и молодежного футбола. С того момента как по правилам запретили вкладывать безнаказанно сколько хочешь денег футбол при газпроме только деградирует, потому как эти якобы менеджеры знают только один путь- путь вливания денег. О детском и юношеской футболе они видимо даже и не догадываются
А сборная за счет чего успехов добивалась?

И чтобы развивался детский и юношеский футбол нужно что делать? Вливать же деньги!)

А Манчестер Сити, как пример, за счет чего успеха добивается?
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bamboocha
Ответ Sasha_Ubriaco
К чему? Правда интересно. На сегодня данность такова, что самые крупные успехи нашего футбола были достигнуты именно при Газпроме. Как клубного, так и сборной.
Все эти успехи были до введения фейрплей, за счёт вливания бешеных денег а не за счёт развития детского и молодежного футбола. С того момента как по правилам запретили вкладывать безнаказанно сколько хочешь денег футбол при газпроме только деградирует, потому как эти якобы менеджеры знают только один путь- путь вливания денег. О детском и юношеской футболе они видимо даже и не догадываются
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sled
Ответ Виталик Украинский
"вместе взятые чемпионства" в далёком прошлом. В Петербурге: - лучший в стране стадион, который с помощью отработанного правового механизма используется в интересах клуба и города; - клуб показывает лучший результат в течении 5 сезонов; - лучший менеджмент клуба, который обеспечивает стабильность работы ТШ, скаутской службы, отсутствие скандалов; - лучший спонсор, обеспечивающий финансовую стабильность; - клуб проводит активную политику партнёрских отношений с другими клубами и структурами; - бренд клуба самый популярный за рубежом; Ничем из перечисленного столичные клубы похвастаться не могут, от слова совсем (окромя скандалов и мутных схем), а их избыточное для РПЛ количество, это наследие прошлого, а не сегодняшние достижения, и приниматься во внимание могут в последнюю очередь.
в интересах города, что за интересы города строит голубым московским нищебродам?
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counsel
Ответ Анатолий Дмитриевич
Газпром спонсировал Зенит еще при Ельцине. Что ты несешь, сектант?)
при Ельцине Уренгойгаз или что-то с похожим названием спонсировало Спартак и это факт.
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Анатолий Дмитриевич
Ответ counsel
при Ельцине Уренгойгаз или что-то с похожим названием спонсировало Спартак и это факт.
и что?))
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Сироткин Александр
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Честный контроль
История ничему не учит. Был уже у нас в 90х облизанный властью во все места клуб. Что с ним в итоге вышло - все знают. Остался без болельщиков, всеми презираем и воспринимается даже молодежью как клоунский и кринжовый. История циклична.
Уж кого лизали, так это ЦСКА.
Вспомни хоккей, да и футбол 40х.
И знаменитую фразу - ,, Не будешь играть за ЦСКА, будешь.... итд.
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Вячеслав Припузов
Ответ schwein
Продолжаем педалирование темы футбольной столицы?
Каждый кулик хвалит свое болото
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Owen_the_Simple
Словосочетание "футбольная столица" такое же нелепое и глупое как "культурная столица".
Однозначно!
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Ol Iva
Ответ exbmw
Слава Богу только футбольной … со снегом справится не могут
В Москве со снегом тоже не справляются в последние несколько дней, на улицах и во дворах полная жесть, как в центре, так и на окраинах.
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Celsius
Ответ Танович
Возможно, что ошибка. Насколько помню, Лужков тогда, где-то в 2005, запланировал не только Спартак в Тушино, но и ЦСКА в Отрадном. Но Гинер и Иванов, тогда министр обороны вроде, сказали, что не надо, мы наконец-то договорились, что на землях минобороны на намоленной Песчанке построим сами. Меня тогда удивило, что отказались от помощи Москвы, Лужков собирался строить сам в общем-то. Сейчас бы вообще не было проблем никаких.
"Меня тогда удивило"
Согласен с Вами.
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Танович
Ответ Celsius
"Федун строил на свои миллиарды" Федун не вложил в строительство вообще ни копейки собственных денег, строительство велось за счет банковских кредитов, которые возвращались из средств от продажи построенной в Тушино коммерческой недвижимости. "Федун помимо стадиона построил ещё кучу домов на бывшем аэродроме." Он их построил потому, что ему дали земли в 8 раз больше, чем ушло на стадион со всей инфраструктурой. "Гинер встроил стадион в уже застроенный район" Возможно, в этом и была ошибка, и стоило поискать в менее обжитом месте, зато получить большую площадь.
Возможно, что ошибка. Насколько помню, Лужков тогда, где-то в 2005, запланировал не только Спартак в Тушино, но и ЦСКА в Отрадном. Но Гинер и Иванов, тогда министр обороны вроде, сказали, что не надо, мы наконец-то договорились, что на землях минобороны на намоленной Песчанке построим сами. Меня тогда удивило, что отказались от помощи Москвы, Лужков собирался строить сам в общем-то. Сейчас бы вообще не было проблем никаких.
0
0
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Танович
Ответ Celsius
Гинер успешный футбольный менеджер, но он неудачливый строитель стадионов. Федун, при всей его абсолютной футбольной бездарности, заработал на строительстве данной ему под стадион земли примерно 4.5 - 5 млрд. евро, что покрыло и все его затраты стадион и на Спартак вообще, и еще пару миллиардов себе в карман положил. А Гинер на стадионе разорился, не могу понять почему.
Так тут много факторов. Федун строил на свои миллиарды, а у Гинера их не было, взял в долг.
Гинер встроил стадион в уже застроенный район, а Федун помимо стадиона построил ещё кучу домов на бывшем аэродроме.
+1
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analogia
Ответ Павел Ермаков
у цска менеджмент прямо на вершине.)))))
Ну уж точно выше любого московского клуба, результаты в прошлом благополучном финансовом состоянии говорят сами за себя, это не одно чемпионство раз в 20 лет, там и еврокубок был, о которым многих только мечтать, а сейчас этот менеджмент должен работать в таких рамках, при которых что Спартак, что зенит занимал бы места не выше нынешнего ЦСКА
+3
-3
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ahmsurim
Ответ ефрейтор
вместе поедем, я какую нибудь бабку заведу и будем столицу материть...
типичный ефрейтор
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Александр Леонидович
Ответ Любовь Мелехова
Классические персонажи Sports.ru ветераны Канчельскис и пан Петржела своем мнение о футбольной столице высказали, и оно у них не совпало! Провокация какая-то.
да оба засланные казачки
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exbmw
Слава Богу только футбольной … со снегом справится не могут
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AAAARMEEC
Пока эта власть, да. Но власть не может быть вечной))
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Uriah Heep
Ожидаемый ответ Петржелы на ожидаемый вопрос этому персонажу, который, очевидно, забыл, сколько клубов в Москве.
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Павел Ермаков
Петержела считает,считает,считает...всё никак итог не подведёт.
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Myach
Как будто хоть кого-то, кроме Алексея Белоуса заботить мнение Петржелы
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Ujin36
да ёлки зелёные, отберите уже у этого алкаша спиртное
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