Петржела об РПЛ: «У «Зенита» на дистанции конкурентов нет. «Краснодар» не станет чемпионом – не очень опытная команда»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Краснодар Футбол

Властимил Петржела считает «Зенит» фаворитом Мир РПЛ в нынешнем сезоне.

«Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице после победы над «Сочи» (3:0) в 16-м туре Мир РПЛ. «Краснодар», лидировавший по итогам первого круга чемпионата, проиграл «Уралу» (1:3).

«Естественно, я не удивлен, что «Зенит» вышел на первое место в чемпионате России.

Стоило ожидать, что «Краснодар» во второй половине чемпионата начнет буксовать – у них не очень опытная команда. Безусловно, все еще может много раз измениться, но на дистанции у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ.

Думаю, «Краснодар» не станет чемпионом России в этом сезоне. «Зенит» был и остается главным фаворитом РПЛ», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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7 комментариев

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Dissident Aggressor
так опыт и приходит
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Сергей
ни дня без комментария Петржелы о российском футболе) Спросите у Пана про чешский, вдруг там что-то интересное происходит.
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Hong Kil
Ну кого дают в конкуренты тех и опускаем. Опытные они, неопытные или просто выскочки колхозные итог один - в подвал турнирной таблицы.
+4
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