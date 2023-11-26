Петржела об РПЛ: «У «Зенита» на дистанции конкурентов нет. «Краснодар» не станет чемпионом – не очень опытная команда»

Властимил Петржела считает «Зенит» фаворитом Мир РПЛ в нынешнем сезоне.

«Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице после победы над « » (3:0) в 16-м туре Мир РПЛ. «Краснодар», лидировавший по итогам первого круга чемпионата, проиграл « » (1:3).

«Естественно, я не удивлен, что «Зенит» вышел на первое место в чемпионате России.

Стоило ожидать, что «Краснодар» во второй половине чемпионата начнет буксовать – у них не очень опытная команда. Безусловно, все еще может много раз измениться, но на дистанции у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ.

Думаю, «Краснодар» не станет чемпионом России в этом сезоне. «Зенит» был и остается главным фаворитом », – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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