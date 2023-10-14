Посол БРИКС в Бразилии: «Зенит» Сан-Паулу будет правильнее»

Теги Зенит премьер-лига Россия Дуглас Сантос Клаудиньо Родригао Вендел Густаво Мантуан Роберт Ренан Ду Кейрос Футбол

Посол БРИКС в Бразилии высказался о шутливом названии «Зенита».

— В России шутили: из-за количества легионеров из Бразилии «Зенит» пора переименовать в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

— Слышал об этом, но большинство игроков родом не из Рио-де-Жанейро, а из Сан-Паулу. Так что «Зенит» Сан-Паулу будет правильнее!

— Вы знакомы с кем-то из игроков?

— С Ренаном, Клаудиньо. Они играли на одном из Кубков БРИКС.

— Что вы думаете о получении бразильцами паспортов РФ? Как, например, сделал Клаудиньо.

— Для нас это нормально.

— Но почему бразильцы едут именно в Россию?

— Футбол в России сильно эволюционировал, а люди — очень приветливые. Это даже не мое мнение — слышу подобное от многих футболистов. Плюс большую роль играет инфраструктура, – сказал Деванир Кавалканте де Лима.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Ответ Bogomdor
А вот Почётные Пенсионеры почему-то считают, что в России футбол гибнет как никогда раньше. А действующие и футболисты, и функционеры хором утверждают, что наш футбол вполне себе на уровне. Кто ж прав в итоге?
А ты посмотри когда из группы в ЛЧ и ЛЕ выходили - вот и ответ! А все остальное уже детали…
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FETISH
Ответ </c/>
ахахахах, а питерские обижаются на это...реально ничего российского от этого клуба не осталось кроме названия и владельца...
Отгегемонили спартачок?
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bogomdor
А вот Почётные Пенсионеры почему-то считают, что в России футбол гибнет как никогда раньше. А действующие и футболисты, и функционеры хором утверждают, что наш футбол вполне себе на уровне. Кто ж прав в итоге?
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KOTOV71
Ответ </c/>
ахахахах, а питерские обижаются на это...реально ничего российского от этого клуба не осталось кроме названия и владельца...
Вам надо было к своему комментарию оставить подпись " я первый!"
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justburn
Ответ </c/>
ахахахах, а питерские обижаются на это...реально ничего российского от этого клуба не осталось кроме названия и владельца...
Утро начинается не с кофе... а с новостей о Зените. Одобряю.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
Ответ Roman Araslanov
Питерские сейчас заноют)
спартаковский , что делаешь в новостях питера ?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ltkmaby
Прикольное название,не обидное, чего зенитчикам обижаться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ltkmaby
Ответ Bogomdor
А вот Почётные Пенсионеры почему-то считают, что в России футбол гибнет как никогда раньше. А действующие и футболисты, и функционеры хором утверждают, что наш футбол вполне себе на уровне. Кто ж прав в итоге?
«Пенисионерам» важно качество футбола, «футболистам» зарплата, она прогрессирует, им нравится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PIT-BUL
хорош ))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andy Tucker
я тоже всегда топил за переезд Зенита в Сан-Паулу. про Рио не знающие матчасть писали
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
УльтраПравый
Сейчас ещё наш Неймар, Педриньо подъедет, тогда точно Краснодар догоним)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
нужен объединить чемпионаты для эффективности
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fruch
Как он красиво и завуалированно сказал «за деньгами». Сразу видно - дипломат!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанис Баймурзин
Ответ PIT-BUL
хорош ))
Просто наши долго просыпаются
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталик Украинский
Ответ </c/>
ахахахах, а питерские обижаются на это...реально ничего российского от этого клуба не осталось кроме названия и владельца...
А что российского в нашем спартачке осталось? Дилерские активы и уголовная статья и то не наши...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий