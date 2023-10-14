Посол БРИКС в Бразилии: «Зенит» Сан-Паулу будет правильнее»

Посол БРИКС в Бразилии высказался о шутливом названии «Зенита».

— В России шутили: из-за количества легионеров из Бразилии « » пора переименовать в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

— Слышал об этом, но большинство игроков родом не из Рио-де-Жанейро, а из Сан-Паулу. Так что «Зенит» Сан-Паулу будет правильнее!

— Вы знакомы с кем-то из игроков?

— С Ренаном, . Они играли на одном из Кубков БРИКС.

— Что вы думаете о получении бразильцами паспортов РФ? Как, например, сделал Клаудиньо.

— Для нас это нормально.

— Но почему бразильцы едут именно в Россию?

— Футбол в России сильно эволюционировал, а люди — очень приветливые. Это даже не мое мнение — слышу подобное от многих футболистов. Плюс большую роль играет инфраструктура, – сказал Деванир Кавалканте де Лима.

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