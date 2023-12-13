Игроков «Барсы» удивляет, что Хави дает им много выходных. Это воспринимают не очень хорошо
Игроков «Барсы» удивляет то, сколько выходных дает им Хави.
Как сообщили в программе Què T’ hi Jugues на SER Catalunya, некоторые игроки «Барселоны», включая лидеров команды, удивлены тому, как много выходных они получают.
В прошлом сезоне Хави давал игрокам дополнительные выходные в качестве вознаграждения после хороших результатов. Тогда методы тренера не вызывали вопросов. Однако теперь то, как часто команда отдыхает, воспринимается не очень хорошо.
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Пусть трудится и учится тот кто не умеет, вот Пеп не умеет и по этому пашет и повышает квалификацию даже во время межсезонья, а Хави уже умеет.
много отдыхают: тренер плохой
Держись , псина , не поддавайся на провокации !))