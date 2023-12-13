Игроков «Барсы» удивляет, что Хави дает им много выходных. Это воспринимают не очень хорошо

Игроков «Барсы» удивляет то, сколько выходных дает им Хави.

Как сообщили в программе Què T’ hi Jugues на SER Catalunya, некоторые игроки «Барселоны», включая лидеров команды, удивлены тому, как много выходных они получают.

В прошлом сезоне давал игрокам дополнительные выходные в качестве вознаграждения после хороших результатов. Тогда методы тренера не вызывали вопросов. Однако теперь то, как часто команда отдыхает, воспринимается не очень хорошо.

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