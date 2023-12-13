Игроков «Барсы» удивляет, что Хави дает им много выходных. Это воспринимают не очень хорошо

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Игроков «Барсы» удивляет то, сколько выходных дает им Хави.

Как сообщили в программе Què T’ hi Jugues на SER Catalunya, некоторые игроки «Барселоны», включая лидеров команды, удивлены тому, как много выходных они получают.

В прошлом сезоне Хави давал игрокам дополнительные выходные в качестве вознаграждения после хороших результатов. Тогда методы тренера не вызывали вопросов. Однако теперь то, как часто команда отдыхает, воспринимается не очень хорошо.

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41 комментарий
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К Магату их всех на перевоспитание
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Ответ Ебздрогыч
У нас на работе конец года, все в мыле, на выходных работаем. Блин, как же я хочу к Хави!
Бро, не похоже, што ты прям в мыле весь.
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Ответ Leon Petov
К Магату их всех на перевоспитание
Они же зумеры, у них после первой тренировки у Магата культурный шок будет))
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Так когда игроки отдыхают, то и Хави чиллит.
Пусть трудится и учится тот кто не умеет, вот Пеп не умеет и по этому пашет и повышает квалификацию даже во время межсезонья, а Хави уже умеет.
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Ответ Антон Фалафель
Бро, не похоже, што ты прям в мыле весь.
Такие вот работники. Строчат комментарии в рабочее время, а потом жалуются что платят мало, начальник плохой и работы много, все делать не успевают)))
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Так воды горячей нет же)
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а потом они выпадают из игрового ритма, гений всё таки, когда все заставляют работать усерднее, то этих вместо того, чтобы гонять после поражения мотивируют выходными)))) я думал, они из-за усталости травмы получают, а по-ходу из-за расхлябанности
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Ответ Raul14
у чоппи просто нет идей, как тренировать, что делать дальше не знает) Все что привёз с собой с пустыни закончилось)
Так Хави все что знал уже рассказал и научил делать передачи на 2,5 метра и мерить газон.Дальше уже сами
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Ответ Ебздрогыч
У нас на работе конец года, все в мыле, на выходных работаем. Блин, как же я хочу к Хави!
И что это за работа такая - зависать в комментах до 2-х ночи каждый день?
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Это он не им, это он себе выходные даёт.. Надо ж "тренеру" тоже отдыхать.. 😀🤭
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В РПЛ Хави бы обожали игроки
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сильному не надо, слабому не поможет
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Ответ djamel
Тренеров как Магат, как раз и уничтожили такие игроки, как в Барсе и МЮ.
Таких тренеров как Магат уничтожил прогресс
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Про Вальверде такие же разговоры ходили
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Ответ El Fenomeno 9️⃣
Он работает здесь
Я бы тоже устал от такой работы.
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Ответ Ебздрогыч
У нас на работе конец года, все в мыле, на выходных работаем. Блин, как же я хочу к Хави!
В какой сфере работаешь? Просто странно - где не работал, но декабрь как правило тихий месяц, когда многие уже в отпуске или в предпраздничном режиме.
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Ответ Tpy6kaMerlina
Мостовой, ты ли это?
Тухель ведь
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Ответ Тухель
Так когда игроки отдыхают, то и Хави чиллит. Пусть трудится и учится тот кто не умеет, вот Пеп не умеет и по этому пашет и повышает квалификацию даже во время межсезонья, а Хави уже умеет.
Мостовой, ты ли это?
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Видно у Хави идеи заканчиваются, вот бы ему кто «конспекты Лобановского» подогнал) Магат - детский сад, по слухам)
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е*ашут на тренировках: тренер плохой
много отдыхают: тренер плохой
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Хави - современный, либеральный гений.
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Ну так Хави о Каталонии беспокоится. Там дефицит воды же. А эти будут тренироваться, потеть, в душ надо будет идти, а воды то нет.
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Ответ Leon Petov
К Магату их всех на перевоспитание
Или к Ван Галу.
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Газзаева с конспектами Лобановского хотят из Думы в Каталонию выманить ..
Держись , псина , не поддавайся на провокации !))
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Игроки молодые, сильно нагружать пока не надо, Хави делает всё верно, посое травмы Гави очень разумным решением было не поступать как тренера сборной Испании добивая играков, а давать им отдых.
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Не только игроков Барсы удивляет такое отношение к тренировочному процессу. Хотя Куман вообще иногда задвигал на тренировки (отсутствовал лично).
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Странные вообще говорят что нет выходных а тут не довольны что выходных много
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Ответ & Co1366
И что это за работа такая - зависать в комментах до 2-х ночи каждый день?
Он работает здесь
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Ответ privet100
В какой сфере работаешь? Просто странно - где не работал, но декабрь как правило тихий месяц, когда многие уже в отпуске или в предпраздничном режиме.
в сферах где есть планы и премия по результату года (торговля, банки)
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Ответ privet100
В какой сфере работаешь? Просто странно - где не работал, но декабрь как правило тихий месяц, когда многие уже в отпуске или в предпраздничном режиме.
Во многих сферах закрывают квартал. Сильнее нас конец квартала.
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