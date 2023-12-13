Хави: «Барселона» могла повести 2:0 против «Реала», сделать 3:3 с «Жироной». У нас были явные моменты. Нужно быть требовательнее к себе»

Хави посетовал на реализацию голевых моментов в матче с «Жироной» (2:4).

«У нас были явные моменты, как по мне. Пускай не каждый из 31 удара, но 5-6 – да.

Нам нужно быть требовательнее к себе, прежде всего потому, что нам не удается заранее решать исход матчей. Против « » мы могли повести 2:0, против «Жироны» – сделать 3:3. И, если говорить о последнем матче, нужно лучше играть в защите», – отметил главный тренер «Барселоны».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!