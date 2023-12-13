Хави: «Барселона» могла повести 2:0 против «Реала», сделать 3:3 с «Жироной». У нас были явные моменты. Нужно быть требовательнее к себе»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Жирона Футбол

Хави посетовал на реализацию голевых моментов в матче с «Жироной» (2:4).

«У нас были явные моменты, как по мне. Пускай не каждый из 31 удара, но 5-6 – да.

Нам нужно быть требовательнее к себе, прежде всего потому, что нам не удается заранее решать исход матчей. Против «Реала» мы могли повести 2:0, против «Жироны» – сделать 3:3. И, если говорить о последнем матче, нужно лучше играть в защите», – отметил главный тренер «Барселоны».

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57 комментариев
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Ну так может любой тренер говорить практически о каждом матче. Команда могла, но не сделала этого и проиграла. О чем вообще речь, никогда не понимал такого рода комментариев от главного тренера.
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А в обратную сторону это работает? Жирона могла еще штуки 4 закинуть.
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Могли обыграть Баварию 9:8 добавил Хави
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Покинь сам Барселону наркоман.
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Ответ ОттоДракула
А в обратную сторону это работает? Жирона могла еще штуки 4 закинуть.
Об этом говорить нельзя. Подумают, что Жирона хотя бы на равных игралв.
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Заметили, как даже фаны барсы уже избегают посты с комментариями Хави, ибо даже они сами понимают, что он постоянно несет чушь, и уже всем надоел одними и теми же пафосными речами)
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Не позорься Хави, мы тебя ненавидим
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Барселона могла бы найти тренера. Надо быть требовательнее к себе )))
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Ответ Boni R
Не позорься Хави, мы тебя ненавидим
За себя отвечай 19 из 20 команд Ла лиги его обожают
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Могла 4:4 с Ливерпулем и 3:3 с Ромой да? Что толку то фантазировать. Вот Хави смешной парень конечно
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Ничего. Завтра победите Антверпен и Лапорта с Хави начнут о том, как Барса вернулась.
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Ответ G.H.O.S.T.
Кстати, Баварию в 20м году тоже могли 2:0 обыграть. Уважаю Барселону как исторического соперника, но Хави умеет ляпнуть порой такое..
Это же лучший чувак для интервью. Всегда захожу с него поорать. Очень нравится как футболист, но общаться с прессой ему нельзя)
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Кстати, Баварию в 20м году тоже могли 2:0 обыграть. Уважаю Барселону как исторического соперника, но Хави умеет ляпнуть порой такое..
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Да когда же он угомонится..
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Глупо выглядит
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Реал мог не проигрывать матчи в ЛЧ и брать кубок каждый год. Нужно быть требовательнее к себе.
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Некогда великий Хави сам себе испортил авторитет,уважение.
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Не понимаю почему Хави просто не признает отсутствие результата в своих тренерских способностях. Почему вечно нытье о судьях, траве, мяче, погоде. И вот эта новая фишка мы могли но не получилось. Помню был тренер у Барсы Тито Виланова что-ли какой же замечательный был человек, я уважал его и переживал ему будучи ярым болельщиком Реала. Единственный Адекватный тренер Барсы со времен Райкарда
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Барселона должна была выигрывать во всех матчах сезона, но все время блин что-то не так идет у Хави, да что ж ты будешь делать )
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Он успокоится, нет?
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Победить не могла потому что не было норм контроля над игрой . С Атлетико молодцы , но Жирона показав хорошую реализацию и физическую подготовку выиграла вполне заслуженно . Неумелые решения впереди , и тем более удары в молоко с убойных позиций это не невезение . Молчу про оборону
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Разные были тренеры у Барселоны, но сумасшедшего агронома еще не было
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Хави нужно меньше болтать!!!!
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Ответ La victoria es nuèstrà
Покинь сам Барселону наркоман.
Ха-ха, уже гоните легенду ссаными тряпками?)))
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
🤣
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Забыл упомянуть про свои победы с отскоками по 1-0, а не , для Чави это другое..позорник
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Языком чесать - это не мешки вопросить
Вместо того, чтобы сесть и разбирать проблемы, Хави продолжает «а вот если бы…»
Как же это глупо со стороны смотрится
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
За себя отвечай 19 из 20 команд Ла лиги его обожают
Все кроме Барсы?
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еще один фантазер
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
🤡🤡🤡
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