Хави: «Барселона» могла повести 2:0 против «Реала», сделать 3:3 с «Жироной». У нас были явные моменты. Нужно быть требовательнее к себе»
Хави посетовал на реализацию голевых моментов в матче с «Жироной» (2:4).
«У нас были явные моменты, как по мне. Пускай не каждый из 31 удара, но 5-6 – да.
Нам нужно быть требовательнее к себе, прежде всего потому, что нам не удается заранее решать исход матчей. Против «Реала» мы могли повести 2:0, против «Жироны» – сделать 3:3. И, если говорить о последнем матче, нужно лучше играть в защите», – отметил главный тренер «Барселоны».
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Вместо того, чтобы сесть и разбирать проблемы, Хави продолжает «а вот если бы…»
Как же это глупо со стороны смотрится