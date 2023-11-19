Каранка о «Реале»: «Других таких клубов больше нет. Даже Зидан в первые месяцы был не так хорош, как в «Юве». Но Беллингем будто 10 лет в Мадриде играет»

Айтор Каранка заявил, что не сомневался в успехе Джуда Беллингема в «Реале».

«У меня не было никаких сомнений, это не стало для меня сюрпризом. Удивило, возможно, только то, насколько быстро он добился успеха.

Я играл с и , и даже им потребовалось время. Помню, Зизу первые месяц-два был не так хорош, как в «Ювентусе» или в дальнейшем. Это все-таки « ».

Но у Джуда такой характер, что, кажется, он уже 10 лет играет в Мадриде. Нет ни одного такого клуба, как «Реал».

Когда я играл за «Реал», в команде были топ-футболисты, но все они были старше. Вспоминается только , который начал играть в 18 или 19 лет. Но трудно найти того, кто был бы так успешен, как Беллингем, в возрасте Джуда», – сказал экс-защитник.

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