Каранка о «Реале»: «Других таких клубов больше нет. Даже Зидан в первые месяцы был не так хорош, как в «Юве». Но Беллингем будто 10 лет в Мадриде играет»

Теги Луиш Фигу Реал Мадрид Рауль Ла Лига Зинедин Зидан Айтор Каранка Джуд Беллингем Футбол

Айтор Каранка заявил, что не сомневался в успехе Джуда Беллингема в «Реале».

«У меня не было никаких сомнений, это не стало для меня сюрпризом. Удивило, возможно, только то, насколько быстро он добился успеха.

Я играл с Фигу и Зиданом, и даже им потребовалось время. Помню, Зизу первые месяц-два был не так хорош, как в «Ювентусе» или в дальнейшем. Это все-таки «Реал Мадрид».

Но у Джуда такой характер, что, кажется, он уже 10 лет играет в Мадриде. Нет ни одного такого клуба, как «Реал».

Когда я играл за «Реал», в команде были топ-футболисты, но все они были старше. Вспоминается только Рауль, который начал играть в 18 или 19 лет. Но трудно найти того, кто был бы так успешен, как Беллингем, в возрасте Джуда», – сказал экс-защитник.

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14 комментариев

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JENNINGS
Ответ Фан Рубина
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Комментарий из 2010 года
А во Франции 1 топ-клуб, дальше что?
+9
-2
+7
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corazón blanco
И вещь это не только заслуга самого Джуда, безусловного таланта, но еще и не гибкого Анчелотти, который идеально встроил его в игровую модель (которую и переделал под англичанина). Да и Джуд очень быстро влился в коллектив и действительно не покидает такое ощущение, что он уже не первый год в Мадриде.
+9
-4
+5
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mj23.net
Ну Фигу то как раз сразу заиграл. Снова стал лучшим по П и Г+П в ЛЧ и в Ла Лиге провел лучший сезон в карьере по стате. Сразу сыгрался с напами.
+3
0
+3
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JENNINGS
Ответ Фан Рубина
Дальше то, что во Франции ещё хуже. Но плохо и там и там.
Плохо в чём?
+2
0
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ corazón blanco
И вещь это не только заслуга самого Джуда, безусловного таланта, но еще и не гибкого Анчелотти, который идеально встроил его в игровую модель (которую и переделал под англичанина). Да и Джуд очень быстро влился в коллектив и действительно не покидает такое ощущение, что он уже не первый год в Мадриде.
Что может быть более гибкЕЕ, чем схема Анчелотти, (простите за не русский), только твои комментарии они прогибаются со страшной силой.
+2
-1
+1
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Evgeniy Nesterov
Ответ corazón blanco
И вещь это не только заслуга самого Джуда, безусловного таланта, но еще и не гибкого Анчелотти, который идеально встроил его в игровую модель (которую и переделал под англичанина). Да и Джуд очень быстро влился в коллектив и действительно не покидает такое ощущение, что он уже не первый год в Мадриде.
он и без анчелотти твоего хорошо раскрывался
0
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