Тен Хаг об ЛЧ: «Не смотрю на наше выступление с сожалением. Мы не справились, это нужно принять. «МЮ» показал хороший футбол»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что у него нет сожалений после вылета «МЮ» из еврокубков.

Вчера команда Эрика тен Хага уступила «Баварии» (0:1) на «Олд Траффорд» в Лиге чемпионов и вылетела из еврокубков, заняв четвертое место в группе.

«Не смотрю на наше выступление с сожалением. Мы не справились, но это нужно принять. Нужно извлечь урок. Мы показали хороший футбол в Лиге чемпионов.

Теперь нужно перенести веру на матчи АПЛ, потому что мы хотим снова попасть в Лигу чемпионов», – сказал тен Хаг.

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55 комментариев
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Как типичный инфоциган убеждает, что его курсы хорошие, просто нужно время, практика и т.д.
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Он мне омерзителен. Хоть бы раз сказал, как Слуцкий после Евро-16 правду.

Бавария даже в полсилы не стала играть, а МЮ лишь 1 раз в створ пробили. Это теперь на такой уровень футбола должны рассчитывать болельщики МЮ?
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+24
Летом будут трансферы качественных игроков из Эредивизи)
+21
-2
+19
Ответ PIT-BUL
в ЛЧ команда смотрится бодрее... вопрос почему в АПЛ пешком ходят? Если бы так играли как вчера с Баварией то такие команды как Борнмут выносили не глядя. Тут вопросы к ГТ
не смотрел игру, но xg Мю 0.25 это пободрее? Боюсь представить, что они там в Апл исполняют
+10
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+9
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
отрицательная стройка у команды
+9
-2
+7
Ответ José Capablanca
должен признать ты стоический человек.но по правде говоря у мю и вправду есть и положительные моменты,но чистку состава стоит провести.примерно на 80 процентов
Так об этом каждый год говорят. Сколько игроков подписал Тен Хаг? Заиграл только Мартинес, который постоянно в лазарете, и Каземиро с натяжкой. Хаг нагнал 💩 в команду, теперь и за ним ещё состав расчищать. Антони за сотку это что такое? Онана стабильно привозит голы, Маунт чиллит в лазарете, Хойлунд не играет на 70 миллионов. Единственный нормальный игрок Бруну и тот пришёл при Сульшере.
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-1
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Ответ ten Hag
Летом будут трансферы качественных игроков из Эредивизи)
как раз Бробби в Аяксе остался еще
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Ответ PIT-BUL
в ЛЧ команда смотрится бодрее... вопрос почему в АПЛ пешком ходят? Если бы так играли как вчера с Баварией то такие команды как Борнмут выносили не глядя. Тут вопросы к ГТ
Вы точно матч вчера смотрели?)
Кроме тупых забегов по флангу, МЮ вообще ничего не мог придумать
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Он как будто головой в аяксе до сих пор. Типа играли достойно и все такое. Хаг это МЮ ! Никто не просит стать чемпионами прямо здесь и сейчас. Просто будь в лидерах лиги, не проваливайся с аутсайдерами и выходи из слабой группы в плей-офф лч. А там как пойдёт. Но нет.. После каждого провала играли хорошо… ну ок че
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А вы попробуйте выйти из группы смерти, где есть Бавария, Копенгаген и Галатасарай, а потом будете тарахтеть.
Мне кажется Тен Хааг внутри себя так реагирует на критику.
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Жаль нет такого приза, как самый наглый, двуличный и самодовольный тренер года. Тен Хааг победил бы с большим отрывом.
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самая большая загадка почему матч тв показал столько матчей мю, это было скучно
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Ответ PIT-BUL
в ЛЧ команда смотрится бодрее... вопрос почему в АПЛ пешком ходят? Если бы так играли как вчера с Баварией то такие команды как Борнмут выносили не глядя. Тут вопросы к ГТ
Вы что шутите ?
Команда в слабой группе заняла 4 место и вы говарите смотрится бодрее?
Это команда напоминает московский Спартак
+1
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+1
в ЛЧ команда смотрится бодрее... вопрос почему в АПЛ пешком ходят? Если бы так играли как вчера с Баварией то такие команды как Борнмут выносили не глядя. Тут вопросы к ГТ
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"Не смотрю на наше выступление с сожалением. Мы показали хороший футбол в Лиге чемпионов"

Походу Тен Хаг вообще никак не смотрел. Где он хорошую игру увидел, не совсем понятно.
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Ответ Причёска Бэйла
Так об этом каждый год говорят. Сколько игроков подписал Тен Хаг? Заиграл только Мартинес, который постоянно в лазарете, и Каземиро с натяжкой. Хаг нагнал 💩 в команду, теперь и за ним ещё состав расчищать. Антони за сотку это что такое? Онана стабильно привозит голы, Маунт чиллит в лазарете, Хойлунд не играет на 70 миллионов. Единственный нормальный игрок Бруну и тот пришёл при Сульшере.
да,пример тен хага - это то что не нужно покупать каждого игрока на которого указывает тренер))
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Отсутствие стыда, одна из главных фишек многих тренеров.
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Ответ sbtqg59825
Вы точно матч вчера смотрели?) Кроме тупых забегов по флангу, МЮ вообще ничего не мог придумать
ну если сравнивать с матчем против Ньюкасла, то да, действительно бодрее. они вчера хотя бы что-то отдалённо напоминающее прессинг показывали. с каслом играли так, как будто между командами четыре дивизиона разницы
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Как можно держать дальше у руля человека, который не сожалеет о вылете из ЕК и считает, что это норм
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какой же он 🐏
ну серьёзно, сколько можно нести этот бред?
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Вот как раз всё наоборот. Ладно результат, не получилось и стечение обстоятельств. Это возможно.

Я уже давно говорю что хуже всего у этого МЮ именно с игрой. Вот её нет совсем. И именно это главная проблема.
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Команда показала хороший футбол? Ну это он загнул.
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Это был футбол?)
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Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Если бы этот сезон был сразу после Рангника никто бы и слова не сказал даже Невилл вопел бы что всё идёт по плану но прошлый сезон напустил немного пыли в глаза
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Он точно колдун
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Может он просто тролит?)
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Что он там курит такого голландского забористого? На увольнение напрашивается?
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А мы смотрим с сожалением.. Особенно на то,что тренирует МЮ настоящий шарлатан..!
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Ответ Ко-ко-джамбо
самая большая загадка почему матч тв показал столько матчей мю, это было скучно
Эта команда популярна в России, вот и вся загадка.
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Доминирования не было, был просто хороший футбол)
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