Тен Хаг об ЛЧ: «Не смотрю на наше выступление с сожалением. Мы не справились, это нужно принять. «МЮ» показал хороший футбол»

Эрик тен Хаг заявил, что у него нет сожалений после вылета «МЮ» из еврокубков.

Вчера команда Эрика тен Хага уступила «Баварии» (0:1) на «Олд Траффорд» в Лиге чемпионов и вылетела из еврокубков, заняв четвертое место в группе.

«Не смотрю на наше выступление с сожалением. Мы не справились, но это нужно принять. Нужно извлечь урок. Мы показали хороший футбол в .

Теперь нужно перенести веру на матчи , потому что мы хотим снова попасть в Лигу чемпионов», – сказал тен Хаг.

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