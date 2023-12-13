Тен Хаг об ЛЧ: «Не смотрю на наше выступление с сожалением. Мы не справились, это нужно принять. «МЮ» показал хороший футбол»
Эрик тен Хаг заявил, что у него нет сожалений после вылета «МЮ» из еврокубков.
Вчера команда Эрика тен Хага уступила «Баварии» (0:1) на «Олд Траффорд» в Лиге чемпионов и вылетела из еврокубков, заняв четвертое место в группе.
«Не смотрю на наше выступление с сожалением. Мы не справились, но это нужно принять. Нужно извлечь урок. Мы показали хороший футбол в Лиге чемпионов.
Теперь нужно перенести веру на матчи АПЛ, потому что мы хотим снова попасть в Лигу чемпионов», – сказал тен Хаг.
«МЮ» – среди главных провалов топ-клубов в ЛЧ. Кто еще позорился на последнем месте?
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Бавария даже в полсилы не стала играть, а МЮ лишь 1 раз в створ пробили. Это теперь на такой уровень футбола должны рассчитывать болельщики МЮ?
Кроме тупых забегов по флангу, МЮ вообще ничего не мог придумать
Мне кажется Тен Хааг внутри себя так реагирует на критику.
Команда в слабой группе заняла 4 место и вы говарите смотрится бодрее?
Это команда напоминает московский Спартак
Походу Тен Хаг вообще никак не смотрел. Где он хорошую игру увидел, не совсем понятно.
ну серьёзно, сколько можно нести этот бред?
Я уже давно говорю что хуже всего у этого МЮ именно с игрой. Вот её нет совсем. И именно это главная проблема.