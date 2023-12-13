У «МЮ» 3 поражения и 1 победа в 5 последних матчах. Дальше – «Ливерпуль» на «Энфилде»
«Манчестер Юнайтед» проиграл 3 из 5 последних матчей.
Команда Эрика тен Хага сегодня уступила «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов.
Начиная с 29 ноября манкунианцы обыграли «Челси», уступили «Ньюкаслу», «Борнмуту» и «Баварии», а также сыграли вничью с «Галатасараем».
17 декабря «Юнайтед» предстоит встреча с «Ливерпулем» в АПЛ. Игра пройдет на «Энфилде».
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Победа над Манчестером , потом поражение в национальном чемпе, ничья с Баварией в гостях, опять поражение дома , затем вылет в кубке и победа в ЛЧ с выходом в плей-офф !
МЮ - 15 пропущенных.
МЮ = Антрпвен
С копеном и сараем
Совсем они нервы старика САФа не берегут
А вообще, эта команда проиграла еще до матча, так выглядело
У "МЮ" 1 победа и 4 поражения за последние 6 матчей
7, 8, кто больше?