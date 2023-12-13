У «МЮ» 3 поражения и 1 победа в 5 последних матчах. Дальше – «Ливерпуль» на «Энфилде»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл 3 из 5 последних матчей.

Команда Эрика тен Хага сегодня уступила «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов.

Начиная с 29 ноября манкунианцы обыграли «Челси», уступили «Ньюкаслу», «Борнмуту» и «Баварии», а также сыграли вничью с «Галатасараем».

17 декабря «Юнайтед» предстоит встреча с «Ливерпулем» в АПЛ. Игра пройдет на «Энфилде».

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46 комментариев
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Тен Хаг обещал, что будет в топ 4. Просто не уточнил какого турнира)))
+44
-3
+41
МЮ как МЮ , привыкли ...но что ты такое , Копенгаген ?

Победа над Манчестером , потом поражение в национальном чемпе, ничья с Баварией в гостях, опять  поражение дома , затем вылет в кубке и победа в ЛЧ с выходом в плей-офф !
+17
0
+17
тен Хаг за полтора года у руля поднял МЮ до уровня как минимум финалиста лч! ПСЖ в финале 20 года тоже проиграл баварии 0-1 с голом Комана
+14
-1
+13
Ответ Serkan_Ballboy
Тен Хаг обещал, что будет в топ 4. Просто не уточнил какого турнира)))
на выходных 7Хаг поедет в Ливерпуль возвращать своё доброе имя 10Хаг
+10
0
+10
Ответ Максим Ачкасов
после Ливерпуля уволят тренера
По классике))
+9
0
+9
Ща Тен Хаг придет и скажет что команда играла лучше, должна была проходить в финал, но ветер не так дует, не то атмосферное давление, и Роналду вообще во всем виноват. Сожалею фанам МЮ, но такого дна не видел давно
+6
0
+6
Антрпвен - 15 пропущенных.
МЮ - 15 пропущенных.

МЮ = Антрпвен
+7
-1
+6
Зато он убрал Роналду, который был одним из лучших бомбардиров в АПЛ и тащил на себе МЮ в ЛЧ.
+9
-3
+6
На энфилде в прошлом сезоне всё началось, на энфилде кажись всё и закончится
+5
0
+5
Тег Хаг: вижу позитив, Онана сегодня не привёз
+5
0
+5
Увольнять нахрен . Хуже уже не будет . Полная импотенция у команды
+4
0
+4
Из хорошего - не попали в ле
+6
-2
+4
последнее место в группе, последнее
С копеном и сараем
Совсем они нервы старика САФа не берегут

А вообще, эта команда проиграла еще до матча, так выглядело
+2
0
+2
с Ливерпулем ждёт уже 15:0? учитывая 2 новые травмы сегодня.
+2
0
+2
А что скажет Квертя? Тен Хаг до сих пор топ?
+1
0
+1
Зря упрекают тен Хага в отсутствии таланта - чтобы вылететь из такой группы, с Галатасараем и Копенгагеном, нужно иметь много таланта, бездарность не справилась бы!
+2
-1
+1
Ответ Максим Ачкасов
после Ливерпуля уволят тренера
Хотелось бы уже сегодня
+1
0
+1
Можно смело грузить на 7 голов от Ливерпуля)
+1
0
+1
Ответ FortMinor
тен Хаг за полтора года у руля поднял МЮ до уровня как минимум финалиста лч! ПСЖ в финале 20 года тоже проиграл баварии 0-1 с голом Комана
На неделе он поднимет МЮ до уровня полуфинала ЧМ 2014 года
+1
0
+1
Ответ CyberUnited
Из хорошего - не попали в ле
минус деньги за выход хотя бы в ЛЕ, минус доп шанс попасть в ЛЧ
+1
0
+1
8хаг?
+1
0
+1
Какой же Тен Хаг тренер месяца!
+2
-1
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Это просто позор. Полный стадион болельщиков, а они ни разу в створ даже не ударили. Им сказали, что Копенгаген забил что ли во время второго тайма или что? Самая бесхарактерная команда в мире
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Новость воскресенья :
У "МЮ" 1 победа и 4 поражения за последние 6 матчей
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Ответ Максим Ачкасов
после Ливерпуля уволят тренера
Думаю затерпят. А вот следующие два матча с Вест Хэмом и Астон Виллой могут быть последними гвоздями в крышку гроба.
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Лысый уже работу должен вовсю искать, с такой позорной игрой, это нечто
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Зато Хейлунд вышел в плей-офф ЛЧ, но есть нюанс...
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Делайте ставки!
7, 8, кто больше?
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ох, что там с Морганом сейчас будет)))
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Ответ Alexander Yavriantz
с Ливерпулем ждёт уже 15:0? учитывая 2 новые травмы сегодня.
Может пощадят?
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