У «МЮ» 3 поражения и 1 победа в 5 последних матчах. Дальше – «Ливерпуль» на «Энфилде»

«Манчестер Юнайтед» проиграл 3 из 5 последних матчей.

Команда Эрика тен сегодня уступила «Баварии» (0:1) в чемпионов.

Начиная с 29 ноября манкунианцы обыграли «Челси», уступили «Ньюкаслу», «Борнмуту» и «Баварии», а также сыграли вничью с «Галатасараем».

17 декабря « » предстоит встреча с «Ливерпулем» в . Игра пройдет на «Энфилде».

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