Агент опроверг, что Вендел просил его организовать трансфер во «Фламенго».

Ранее появилась информация о том, что Вендел попросил агента «уговорить русских» и организовать трансфер во « » этой зимой. Председатель правления « » Александр Медведев назвал эти сведения «пустопорожними слухами».

«Это фэйк, это все ложь. ни с кем не разговаривал. Он в отпуске в Бразилии, отдыхает.

Он очень счастлив в «Зените» на данный момент, и его игра на поле показывает, что он очень предан команде. Если и будет какое-либо предложение, то только официальным путем. Игрок доверяет своим агентам», – сказал агент игрока Тьяго Рибейро в разговоре с журналистом Фабио Алейшо.

В этом сезоне 26-летний футболист забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 16 матчах Мир . Его статистику можно найти здесь.

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