Агент Вендела о желании игрока уйти во «Фламенго»: «Это все ложь, он очень счастлив в «Зените»

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Вендел Футбол

Агент опроверг, что Вендел просил его организовать трансфер во «Фламенго».

Ранее появилась информация о том, что Вендел попросил агента «уговорить русских» и организовать трансфер во «Фламенго» этой зимой. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал эти сведения «пустопорожними слухами».

«Это фэйк, это все ложь. Вендел ни с кем не разговаривал. Он в отпуске в Бразилии, отдыхает.

Он очень счастлив в «Зените» на данный момент, и его игра на поле показывает, что он очень предан команде. Если и будет какое-либо предложение, то только официальным путем. Игрок доверяет своим агентам», – сказал агент игрока Тьяго Рибейро в разговоре с журналистом Фабио Алейшо.

В этом сезоне 26-летний футболист забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 16 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно найти здесь.

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11 комментариев
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Как обычно вернется позже всех, с лишним весом и в одиночку в марте грохнет Спартак 😅
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ПисАл,что опровержение через час,ошибся на 40 минут😁
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Ответ Зелёный гопник
Как обычно вернется позже всех, с лишним весом и в одиночку в марте грохнет Спартак 😅
зато всякие Борзыкины уже обрадовались, что Вендел уходит. Хотя по сути, с Венделом или без - Спартак как отлетал, так и будет отлетать
+4
-1
+3
Гы.
+2
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+1
это все заговор
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+1
Ответ За Валенсию с 1999
зато всякие Борзыкины уже обрадовались, что Вендел уходит. Хотя по сути, с Венделом или без - Спартак как отлетал, так и будет отлетать
главное чтобы Кукуяны были на месте
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