«Фламенго» сделает предложение по Венделу, только если «Зенит» будет заинтересован. Тратить время на переговоры без перспектив не хотят

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел Футбол

«Фламенго» осторожно относится к желанию Вендела уйти из «Зенита».

Как сообщает Bolavip, руководство бразильского клуба хочет обойтись без разочарований и ложных надежд, как при попытке подписать Вендела летом, поэтому будет действовать осторожно и вступит в переговоры с «Зенитом», только если российский клуб даст понять, что заинтересован в них. В таком случае «Фламенго» сделает новое предложение о трансфере футболиста.

Руководство «Фламенго» считает, что пора перестроить команду, поэтому не хочет тратить время на переговоры в ситуациях, где нет перспектив.

Срок нынешнего контракта Вендела с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. Игрока оценивают примерно в 24 млн евро. Учитывая долгий срок контракта и высокую цену, «Фламенго» сможет подписать полузащитника только при желании и содействии «Зенита».

Ранее появилась информация о том, что Вендел попросил агента «уговорить русских» и организовать трансфер во «Фламенго» этой зимой. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал эти сведения «пустопорожними слухами».

В этом сезоне 26-летний футболист забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 16 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно найти здесь.

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16 комментариев
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Ответ justbored
Судьба богатых папиков - ищут любви, но обнаруживают, что их любят только за их деньги.
В цитатник Джейсона Стетхэма!
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Неплохой слоган для магазина "Вход разрешен, только если заинтересованы что то купить!"
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Похоже, теперь каждое окно будет эта тягомотина с Венделом, в прошлый раз Зенит недосчитался какого-то количества очков из-за его отсутствия, в этот раз это уже может стоить чемпионства. А бразилец кайфует, либо отпустят домой, как он и желает очевидно, либо зп увеличат. С этим нужно что-то делать.
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10 лямов и 50% от трансфера в другой клуб.Пускай забирают так сказать)
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Вендел просто хочет зарплату побольше выбить
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Ответ Aleksey Yashin
Другими словами, сучка не захочет -кобель не вскочит, заявили в бразильском клубе
Другими словами - это послание Венделу, чтобы он устроил цирк хлеще чем летом, чтобы Зенит сам захотел его продать

Сбивают цену, вот и все
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Ответ иван кочубей
бразильский сценарий увеличения з/п
как вариант . не думаю что ему дадут больший контракт в Бразилии
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Ответ Нейтральный критик
В цитатник Джейсона Стетхэма!
Скоро удалена будет. Как не колдовал над формулировкой, предупреждение всё равно выскакивало. ))
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Ответ Тосно жив
Да ну, какая Бразилия, он в Зените получает около 4 - х евролямов, а бразильцы двушку вряд ли потянут, тут скорее всего хитрая перепродажа в Европу, они так в Жерсона в Марсель впарили за 20, купив у Ромы за 13, хитрые пздц
Ну ты и конспиролух...
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