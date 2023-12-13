«Фламенго» осторожно относится к желанию Вендела уйти из «Зенита».

Как сообщает Bolavip, руководство бразильского клуба хочет обойтись без разочарований и ложных надежд, как при попытке подписать Вендела летом, поэтому будет действовать осторожно и вступит в переговоры с « », только если российский клуб даст понять, что заинтересован в них. В таком случае « » сделает новое предложение о трансфере футболиста.

Руководство «Фламенго» считает, что пора перестроить команду, поэтому не хочет тратить время на переговоры в ситуациях, где нет перспектив.

Срок нынешнего контракта с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. Игрока оценивают примерно в 24 млн евро. Учитывая долгий срок контракта и высокую цену, «Фламенго» сможет подписать полузащитника только при желании и содействии «Зенита».

Ранее появилась информация о том, что Вендел попросил агента «уговорить русских» и организовать трансфер во «Фламенго» этой зимой. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал эти сведения «пустопорожними слухами».

В этом сезоне 26-летний футболист забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 16 матчах Мир . Его статистику можно найти здесь.

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