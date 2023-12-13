Тен Хаг о 0:1 с «Баварией»: «МЮ» сыграл очень хорошо и не заслужил поражения, но мы проиграли. В обороне и прессинге мы действовали здорово»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высоко оценил игру «МЮ» в матче с «Баварией».

«Юнайтед» уступил «Баварии» (0:1) на «Олд Траффорд» в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов и вылетел из еврокубков.

«Мы проиграли [кампанию в Лиге чемпионов] не сегодня, это очевидно. У нас было несколько хороших матчей, хотя это и недостаточно хорошо. Сегодня, думаю, мы сыграли очень хорошо и не заслужили поражения, но проиграли матч.

С точки зрения организации игры в обороне мы действовали очень хорошо и очень здорово работали в прессинге. Мы играли против сильного соперника. Даже если «Бавария» выключается из игры, она обладает индивидуальным классом, чтобы создать один момент. К сожалению, так и случилось», – отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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83 комментария
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В одну палату с Хави надо
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+101
Вы на 4 месте. Впереди вас Копенгаген и Галатасарай.
У вас пропущенных как и у Антрпвена по 15 мячей.

Провал. О каком успехе он до сих пор говорит.
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Ему ### в глаза - все божья роса!
+33
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Футбол заключается в забитии голов, что ли? (с) тен Хаг
+23
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+20
Ну он серьезно издевается. Я максимально лояльно к нему отношусь, все-таки куча травм и тд, но говорить, что сыграли хорошо, по сути не имея ни 1 момента против Баварии, котороый ничего не нужно в этом матче, это уже конечная. Напоминает конец Моура в МЮ, которого сняли кстати в декабре после поражения Ливерпулю)
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+16
Ответ pit4er
В одну палату с Хави надо
Тен Хави. Звучит
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+13
Он не признается, неустойку ждет.) На Энфилде ему отгрузят на дорожку полную авоську, дальше будем страдать с И.О. Стивом Маклареном до конца сезона.
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Ответ pit4er
В одну палату с Хави надо
А сыграй сейчас матч Барселона - МЮ.
Мы бы услышали от Чапи и 7 Хага, что это был лучший матч турнира.
Да где-то трава мешала, возможно Санчо подвел, но матч то какой классный был.
+16
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+11
Ну тут прям анекдот от Газзаева в полный рост. Виртуально МЮ играл хорошо, действовал здорово в обороне и прессинге, реально - позорный вылет и пятнашка пропущенных за 6 матчей
+14
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+11
Да ничего не было, как пьяные бегали, Бавария полностью заслужила победу, лучше во всем, зовите Рыбака, он хоть основам паса, отбора и контроля мяча научит
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да что ты знать твою употребляешь!!!!!!!????????
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😂😂😂 остается только угорать с его интервью)))
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Пожалуйста не увольняйте его до выходных!!
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Хейтеры Роналду же писали, что МЮ будет претендовать на 1/2 ЛЧ с Хаагом и без Роналду??
Что случилось 🤣🤣🤣🤣🤣
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Ждем аналитику Лукомского что Хааг топ
+4
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Посмотрел я сегодня этот матч,до этого,только комменты про МЮ читал.Бестолковая игра от клуба,которому нужна только победа!Причем Бавария вообще,если процентов на 50 выложилась.По моему,даже Бачка Топола играет умнее)Ладно в Челси бардак-но там смена владельца,тренера,персонала-от Челси я и не ждал ничего,перед сезоном...Если бы Бавария сыграла на полную-счет был бы крупнее!
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Бавария сыграла в полноги неплохой тренировочный матч. Страшно представить счëт, играй Бавария в полную силу. Со счëтом повезло, но трудно сказать кого бы после этой и предыдущей игры нормальный тренер оставил в составе.
+3
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+3
Сто процентов ему издому шлют что то покурить нормального...
+3
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Ответ Ебздрогыч
Ему ### в глаза - все божья роса!
Панин сказал помогает.
+3
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+3
МЮ сыграл не просто хорошо, МЮ сыграл феерично
+3
0
+3
Он угарает? Блин, у Тен Хага вообще связь с реальностью потеряна. Это уже клиника.
+3
0
+3
Его заклинило. Когда Ливерпулю проиграли 7:0 там тоже было хорошо.
+4
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+3
Англосаксам давно пора понять - в командах где заправляют америкосы жди беды. Там нет никаких эмоций. Главное чтобы проект приносил деньги.Глейзерам на игру воообще наплевать. Пришел америкос в Челси . Тупо завалил команду деньгами, накупил три состава плюхнулся в кресло и ждет результата. Итоги печальны МЮ просто опозорился в ЛЧ а Челси по ходу будет на грани вылета из АПЛ.
+3
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+3
не фартануло , к сожалению Бавария имеет таких игроков, что способна создать хотя бы один стопроцетный момент , так что нет смысла вам всем тут критиковать и насмехаться над мю и хагом. в остальном все ворядке же
+2
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Хаг, будь мужиком, уйди сам!
+2
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Тен Хаг, у тебя игроки, которых ты посоветовал купить, не уровень МЮ. Я не знаю на счёт Каземиро и Фернандеша, но в МЮ нужна чистка состава полностью.
+2
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+2
Ответ Роман
Вы на 4 месте. Впереди вас Копенгаген и Галатасарай. У вас пропущенных как и у Антрпвена по 15 мячей. Провал. О каком успехе он до сих пор говорит.
Ему может во время матчей другие трансляций матчей включают? Где он вообще увидел хорошую игру, если с позором с 4 очками вылетели из группы
+2
0
+2
Ответ Саша Белый
Ну он серьезно издевается. Я максимально лояльно к нему отношусь, все-таки куча травм и тд, но говорить, что сыграли хорошо, по сути не имея ни 1 момента против Баварии, котороый ничего не нужно в этом матче, это уже конечная. Напоминает конец Моура в МЮ, которого сняли кстати в декабре после поражения Ливерпулю)
При Моуре игры не было, но был результат.
+4
-2
+2
У меня такое чувство было во время просмотра, что это Баварии нужна победа
+2
0
+2
Слишком пассивно и бесхитростно играли. Хотя в целом этот состав даже с другим тренером по-другому не сыграет. Слишком много ограничений у этих игроков.
+1
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+1
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