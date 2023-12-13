Тен Хаг о 0:1 с «Баварией»: «МЮ» сыграл очень хорошо и не заслужил поражения, но мы проиграли. В обороне и прессинге мы действовали здорово»

Эрик тен Хаг высоко оценил игру «МЮ» в матче с «Баварией».

«Юнайтед» уступил «Баварии» (0:1) на «Олд Траффорд» в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов и вылетел из еврокубков.

«Мы проиграли [кампанию в чемпионов] не сегодня, это очевидно. У нас было несколько хороших матчей, хотя это и недостаточно хорошо. Сегодня, думаю, мы сыграли очень хорошо и не заслужили поражения, но проиграли матч.

С точки зрения организации игры в обороне мы действовали очень хорошо и очень здорово работали в прессинге. Мы играли против сильного соперника. Даже если «Бавария» выключается из игры, она обладает индивидуальным классом, чтобы создать один момент. К сожалению, так и случилось», – отметил главный тренер « ».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!