Тен Хаг об АПЛ: «МЮ» должен отдать все силы, чтобы попасть в топ-4 и вернуться в Лигу чемпионов»

Эрик тен Хаг заявил, что «МЮ» должен вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Главный тренер манкунианцев высказался после поражения от «Баварии» (0:1) в 6-м туре группового этапа и вылета из турнира.

«У нас остались еще задачи. Конечно, теперь сможем сосредоточиться на Премьер-лиге. Мы должны отдать все силы, чтобы попасть в топ-4 и вернуться в следующем сезоне в чемпионов.

Ну, и, разумеется, у нас еще есть Кубок Англии», – сказал тен Хаг.

После 16 туров « » занимает в таблице 6-е место.

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