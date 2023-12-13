Тен Хаг об АПЛ: «МЮ» должен отдать все силы, чтобы попасть в топ-4 и вернуться в Лигу чемпионов»
Эрик тен Хаг заявил, что «МЮ» должен вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
Главный тренер манкунианцев высказался после поражения от «Баварии» (0:1) в 6-м туре группового этапа и вылета из турнира.
«У нас остались еще задачи. Конечно, теперь сможем сосредоточиться на Премьер-лиге. Мы должны отдать все силы, чтобы попасть в топ-4 и вернуться в следующем сезоне в Лигу чемпионов.
Ну, и, разумеется, у нас еще есть Кубок Англии», – сказал тен Хаг.
После 16 туров «МЮ» занимает в таблице АПЛ 6-е место.
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