Тен Хаг об АПЛ: «МЮ» должен отдать все силы, чтобы попасть в топ-4 и вернуться в Лигу чемпионов»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что «МЮ» должен вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Главный тренер манкунианцев высказался после поражения от «Баварии» (0:1) в 6-м туре группового этапа и вылета из турнира.

«У нас остались еще задачи. Конечно, теперь сможем сосредоточиться на Премьер-лиге. Мы должны отдать все силы, чтобы попасть в топ-4 и вернуться в следующем сезоне в Лигу чемпионов.

Ну, и, разумеется, у нас еще есть Кубок Англии», – сказал тен Хаг.

После 16 туров «МЮ» занимает в таблице АПЛ 6-е место.

Полный провал «МЮ», сюрприз из Дании, Захарян первый в группе. Главное из ЛЧ 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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54 комментария
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Как же они играть будут, если все силы отдадут, и сил не останется.
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Великий 7хаг идет за новым рекордом, в следующем лч попытается побить новый рекорд и набрать 3 очка за 6 матчей
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В топ-4 группы А вы уже сегодня попали, легенды
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Просто ### ## ###
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Тен Хаг сегодня: МЮ должен отдать все силы, чтобы вернуться в Лигу чемпионов
Тен Хаг летом 2024: МЮ должен отдать все силы, чтобы вернуться в АПЛ из Чемпионшипа
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Готовый шаблон инфоцыганского интервью: "Мы играли здорово, не нужно забывать, что [вставить цифру] лет назад мы доминировали в матче над игроками Челси и даже выиграли его, сейчас играли хорошо, счет 0-[вставить цифру] явно не по игре, у нас были моменты, а у них нет, но это футбол. Жаль что мы вылетели из [вписать турнир], но у нас еще остался [вписать турнир], в котором мы должны отдать все силы. В следующий сезон смотрим с оптимизмом. Команда строится в гору на полпути к величию.
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Ответ Alan Kesaev
С другой стороны, еврокубков теперь нету, можно сосредоточится на АПЛ. Возможно это поможет более высокое место занять. Хотя пока что более логичным выглядит сценарий с итоговым непопаданием в ЛЧ и последующим увольнением Тер Хага в конце сезона.
Тактика Тоттенхэма бессмертна. Помню их задачи попасть в топ 4 и лигу чемпионов, вылететь из ЛЧ, чтобы сосредоточиться на АПЛ, чтобы попасть в ЛЧ. Цикл можно повторять
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МЮ вроде уже попал в топ-4 своей группы в ЛЧ!
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Блин, верните Сульшера. Он поставит низкий или средний блок и вертикальный вылет в атаку. И пусть бегают, они это умеют. Примитивно, зато для этих футболистов просто и эффективно.
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пожалуйста хватит, хватит так отвечать, говорят ты мужик с большими кахонес? так скажи честно что вы облажались
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Все божья роса🤦‍♂️
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Через месяц, задач может уже и не остаться при такой то игре
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Все таки его заколдовали,
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Смысла нет менять этого шарлатана
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смотря на этот МЮ вспоминается Ливерпуль времён заката карьеры Стиви Джи , когда играли россистер , шелви, борини , балотелли , мейрелеш и прочие средненькие ребята , вот то же самое ... им надо лет 5-7 , чтобы перестроить команду , тут хоть Анчелотти сейчас ставь, лучше не будет
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Редкостный персонаж. Даже не догадывается, что своим быкованием развалил отличный состав.
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Эту же лапшу будет вешать и после Ливерпуля!:))
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Интересно, уже просматриваются другие кандидатуры, на замену этому недоразумению?
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Лысый шарлатан подал бы в отставку,хорош позориться
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Мне кажется он уже говорит какими-то мантрами, аффирмациями. Скоро про солнце после дождя скажет. Почему вот он у руля после 3-0 от команды снизу таблицы и 4 места в группе ЛЧ где есть Сарай и Копен. Неужели победа над Челси выделила ему кредит доверия ещё?
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До уровня "Копенгагена" мы ещё не доросли, но мы движемся в правильном направлении, играем всё лучше и лучше.
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Значит это был его План, теперь будем знать. А про отсутствие игры вообще молчок.
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Просто заняли 4 место и все нормально у него. Для приличия бы в отставку подал
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Чтобы снова сесть в лужу.
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а потом снова в 4ку в ЛЧ, на 4 место? )
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И шедеврально занять 4 место в группе ЛЧ ) Хаг в Росиии не тренировал ?)
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Вряд-ли данный сериал продлят на 2 сезон, но планы конечно эпичные.
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Замкнутый позор
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Чтобы снова опозориться 👑
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ну остался Ливерпуль. и чемодан вокзал Амстердам 😃 думаю осталось не долго потерпеть
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