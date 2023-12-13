Президент «Урала»: «Гончаренко точно остается. Вижу, как он работает. 24 на 7! Почему мы должны с ним расставаться?»

Президент «Урала» не намерен увольнять Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

После 18 туров Мир екатеринбуржцы занимают в таблице 12-е место.

— Некоторые специалисты считают, что тренерский штаб часто менял схему, тасовал состав, что в итоге сказалось на результатах.

— Да я бы так не сказал. Может быть, Виктор Михайлович [Гончаренко] и допустил какие-то ошибки. Но мы все люди. Я видел, как тренерский штаб отдавался работе, пытался все время что-то найти, как-то выправить ситуацию. Гончаренко продолжит тренировать « ».

— При этом журналистов насторожило то, что Виктор Михайлович не стал отвечать на вопросы после поражения от «Локомотива». Отсюда и пошли разговоры о том, что, возможно, это был его последний матч у руля «Урала».

— Ребята, точно остается в «Урале», тут даже двух мнений быть не может. Повторюсь, я вижу, как он работает. 24 на 7! Почему мы должны с ним расставаться?

Знаю его не первый год. У него в голове один футбол. Вижу, с каким уважением к нему относятся ребята. Никаких мыслей о смене тренера ни у меня, ни у наших спонсоров не было.

А то, что он не ответил на вопросы... Сейчас же журналисты любят сразу по горячим следам что-то этакое из тебя вытащить. Просто Виктору Михалычу было тяжело психологически после поражения. Вот он и ушел после своего небольшого комментария. Ничего страшного. Бывает, – сказал .

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