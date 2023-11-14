Ранджелович о бане с президентом «Урала» Ивановым: «Следующие два-три дня я думал, что умер – забирает очень много энергии, но это классный способ расслабиться»

Лазар Ранджелович рассказал о взаимоотношениях с президентом «Урала».

Сербский полузащитник выступал за «Урал» в прошлом сезоне на правах аренды из «Олимпиакоса».

– Президент « » очень крутой! Однажды после победы он позвал меня в русскую баню – я очень удивился, но с удовольствием пошел. Оказалось, Григорий Викторович часто так делал, чтобы подружиться с футболистами, узнать их получше за пределами поля. Человек обожает футбол и «Урал», ездит на каждый гостевой матч и постоянно заботится о команде. Желаю ему только самого лучшего!

– Как тебе русская баня?

– Ох, следующие два-три дня думал, что я умер! Баня забирает очень много энергии. Поэтому во время сезона туда не хожу – нужно много времени на восстановление. Но вообще это классный способ расслабиться, – сказал хавбек « ».

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