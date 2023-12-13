Начо после 6 побед в группе ЛЧ: «Эмблема «Реала» обязывает выигрывать. Всегда. Теперь нужно хорошо завершить год в Ла Лиге»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Унион Берлин Начо Фернандес Футбол

Начо высказался после победы «Реала» над «Унионом» (3:2) в Лиге чемпионов.

«Мы приехали в Берлин с мыслями только о победе, хотя мы уже вышли в плей-офф и выиграли группу. Когда играешь за этот клуб, эмблема обязывает тебя выигрывать. Всегда.

Мы все ощущаем себя важными игроками команды и знаем, что должны делать свою работу хорошо. Посмотрите, какую уверенность показали сегодня ребята, забившие голы.

Посмотрим, кто попадется нам в жеребьевке, но до плей-офф еще далеко. Теперь нам нужно хорошо завершить год в Ла Лиге», – сказал защитник «Реала».

После 16 туров мадридцы занимают в Примере 2-е место, отставая от «Жироны» на 2 очка.

«Реал» выиграл все 6 матчей в группе ЛЧ. Общий счет – 16:7

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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10 комментариев
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Ответ rigobersong
Легенда Реала:) К Начо никогда негатива не было, всегда адекватен:)) Ждем в 1/8 ПСВ или Копенгаген:)
В ком то веки)) Мадрид так-то за 10 лет принес больше очков Испании, чем любой другой клуб. Ну а про Начо ты прав, я даже удивлен)
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Да вот минуту назад. Ты зачем-то же отредактировал свой комментарий, сказав, что Мадрид в кои то веки стал приносить очки Испании)
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
А когда Мадриду последний раз везло с жеребьевкой? Дела давно минувших дней. Только не надо, Риго писать, что Ливерпуль в прошлом году был не тот) А вообще есть чуйка, что достанется Лейпциг)
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Вперед Реал за следующей победой в ЛЧ! Очень хотелось бы увидеть в финале матч Реал - Сити.
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Вперёд, «Мадрид»! Ждём 15!🏆
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