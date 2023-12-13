Начо после 6 побед в группе ЛЧ: «Эмблема «Реала» обязывает выигрывать. Всегда. Теперь нужно хорошо завершить год в Ла Лиге»

Начо высказался после победы «Реала» над «Унионом» (3:2) в Лиге чемпионов.

«Мы приехали в с мыслями только о победе, хотя мы уже вышли в плей-офф и выиграли группу. Когда играешь за этот клуб, эмблема обязывает тебя выигрывать. Всегда.

Мы все ощущаем себя важными игроками команды и знаем, что должны делать свою работу хорошо. Посмотрите, какую уверенность показали сегодня ребята, забившие голы.

Посмотрим, кто попадется нам в жеребьевке, но до плей-офф еще далеко. Теперь нам нужно хорошо завершить год в », – сказал защитник «Реала».

После 16 туров мадридцы занимают в Примере 2-е место, отставая от «Жироны» на 2 очка.

«Реал» выиграл все 6 матчей в группе ЛЧ. Общий счет – 16:7

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!