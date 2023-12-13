Модрич с пенальти попал в ноги вратарю «Униона» Реннову. Немцы забили «Реалу» через минуту

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Унион Берлин Кевин Фолланд Фредерик Реннов Раде Обренович Диогу Лейте Футбол

Лука Модрич не реализовал пенальти в матче с «Унионом» на 45-й минуте.

Главный судья Раде Обренович назначил оддинадцатиметровый после того, как защитник Диогу Лейте сыграл рукой в своей штрафной.

Хавбек «Реала» пробил низом по центру ворот и попал в ноги прыгнувшему в правый от себя угол Фредерику Реннову.

Спустя минуту немецкая команда открыла счет благодаря точному удару форварда Кевина Фолланда.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»

«Унион» – «Реал Мадрид». 1:0 – Фолланд открыл счет, Модрич не забил с пенальти. Онлайн-трансляция

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
отдать точный пас вратарю, пусть даже и сопернику тоже искусство. Поди угадай куда он за ним ещё прыгнет, а тут точно в ноги. Лука маэстро!
+12
-1
+11
Флешбеки с Акинфеевым в студию)
+6
0
+6
Ответ corazón blanco
Да, после ухода Карима из команды, с реализацией пенальти у Мадрида большая беда.
Я бы сказал после ухода Рамоса , Карим тоже нет-нет да мазал, сейчас же вообще нет просто даже назначенного и внятного исполнителя. Очень надеюсь что им не станет Винисиус или Родриго, пусть лучше Беллингем бьет
+3
0
+3
Да, после ухода Карима из команды, с реализацией пенальти у Мадрида большая беда.
+4
-2
+2
Комментарий удален модератором
Ну вратарь ногу красиво/грамотно оставил
0
0
0
Модрич и пенальти - это грусть) всегда переживаю, когда он бьёт с точки. ещё с той самой серии с турками на евро
0
0
0
Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
Васкес и Алаба главные виновники пропущенного гола.
+1
-1
0
Ответ Гиперактивный осьминог
Флешбеки с Акинфеевым в студию)
Со Шмейхелем
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий