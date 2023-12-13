Модрич с пенальти попал в ноги вратарю «Униона» Реннову. Немцы забили «Реалу» через минуту

Лука Модрич не реализовал пенальти в матче с «Унионом» на 45-й минуте.

Главный судья назначил оддинадцатиметровый после того, как защитник сыграл рукой в своей штрафной.

Хавбек «Реала» пробил низом по центру ворот и попал в ноги прыгнувшему в правый от себя угол .

Спустя минуту немецкая команда открыла счет благодаря точному удару форварда .

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»

«Унион» – «Реал Мадрид». 1:0 – Фолланд открыл счет, Модрич не забил с пенальти. Онлайн-трансляция

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