Модрич с пенальти попал в ноги вратарю «Униона» Реннову. Немцы забили «Реалу» через минуту
Лука Модрич не реализовал пенальти в матче с «Унионом» на 45-й минуте.
Главный судья Раде Обренович назначил оддинадцатиметровый после того, как защитник Диогу Лейте сыграл рукой в своей штрафной.
Хавбек «Реала» пробил низом по центру ворот и попал в ноги прыгнувшему в правый от себя угол Фредерику Реннову.
Спустя минуту немецкая команда открыла счет благодаря точному удару форварда Кевина Фолланда.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»
«Унион» – «Реал Мадрид». 1:0 – Фолланд открыл счет, Модрич не забил с пенальти. Онлайн-трансляция
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