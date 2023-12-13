Анчелотти о 3:2 с «Унионом»: «Странная игра. «Реал» контролировал ее 40 минут, а потом безумные две минуты все усложнили»

Теги Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Унион Берлин Хоселу Дани Себальос Футбол

Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Унионом» (3:2) в Лиге чемпионов.

«Странная игра. Мы хорошо ее контролировали на протяжении 40 минут, но потом безумные две минуты все для нас усложнили.

Во втором тайме мы пытались действовать эффективнее, чаще использовали навесы с фланга, потому что у нас есть футболист, очень хорошо играющий головой, и он забил дважды.

Хоселу забил 8 голов, хорошо начал сезон и важен для нас. Когда команды плотно обороняются, он нам очень помогает благодаря своим характеристикам.

Себальос забил заслуженный гол. Ему через многое пришлось пройти, чтобы вернуться, у него был не лучший период», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.

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8 комментариев
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Анчелотти странный дядька: выиграл и недоволен. Вон там в соседней ветке тен Хаг проиграл и доволен!
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Ответ Ебздрогыч
Анчелотти странный дядька: выиграл и недоволен. Вон там в соседней ветке тен Хаг проиграл и доволен!
Бровь Анчелотти гениальнее, чем мозг Тен Хага.
+14
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И всегда Реал выходит победителем. Папа Карло гений.
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Ответ scaryclown/
Комментарий удален модератором
Надеюсь, что тебе полегчало.
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Карло затащил великолепную шестёрку. Рано ему в сборную Бразилии.
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Комментарий удален модератором
И причесал и пожурил...Маэстро..))
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Могли бы Лунина поставить на этот матч
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