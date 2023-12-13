Анчелотти о 3:2 с «Унионом»: «Странная игра. «Реал» контролировал ее 40 минут, а потом безумные две минуты все усложнили»

Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Унионом» (3:2) в Лиге чемпионов.

«Странная игра. Мы хорошо ее контролировали на протяжении 40 минут, но потом безумные две минуты все для нас усложнили.

Во втором тайме мы пытались действовать эффективнее, чаще использовали навесы с фланга, потому что у нас есть футболист, очень хорошо играющий головой, и он забил дважды.

забил 8 голов, хорошо начал сезон и важен для нас. Когда команды плотно обороняются, он нам очень помогает благодаря своим характеристикам.

забил заслуженный гол. Ему через многое пришлось пройти, чтобы вернуться, у него был не лучший период», – сказал главный тренер « » в эфире Movistar.

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