«Реал» выиграл все 6 матчей в группе Лиги чемпионов.

Во вторник команда Карло Анчелотти обыграла «Унион» (3:2) в заключительном туре ЛЧ.

«Реал» выиграл все матчи в этом групповом этапе – по два раза обыграли «Наполи», «Брагу» и «Унион». Общий счет – 16:7.

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