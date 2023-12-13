«Реал» выиграл все 6 матчей в группе ЛЧ. Общий счет – 16:7
«Реал» выиграл все 6 матчей в группе Лиги чемпионов.
Во вторник команда Карло Анчелотти обыграла «Унион» (3:2) в заключительном туре ЛЧ.
«Реал» выиграл все матчи в этом групповом этапе – по два раза обыграли «Наполи», «Брагу» и «Унион». Общий счет – 16:7.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Давно не помню такого, что соперник забивает, а в душе уверенность, что ничего страшного, сейчас прибавит команда, передавит соперника и выиграет ✊️