«Реал» выиграл все 6 матчей в группе ЛЧ. Общий счет – 16:7

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Реал» выиграл все 6 матчей в группе Лиги чемпионов.

Во вторник команда Карло Анчелотти обыграла «Унион» (3:2) в заключительном туре ЛЧ.

«Реал» выиграл все матчи в этом групповом этапе – по два раза обыграли «Наполи», «Брагу» и «Унион». Общий счет – 16:7.

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22 комментария
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И это на фоне ужасающей ситуации с травмами. Браво, команда, браво, тренер💪
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Величавший клуб в истории!👑🤍💪
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Ответ JENNINGS
Величавший клуб в истории!👑🤍💪
Будем надеяться на пятнадцатый кубок.
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Короли 👑
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Мелочь, а приятно. Быть добру (вылету бчк в 1/8).
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Нужно топ форварда брать,не может же Беллингем и дальше так божить в атаке.Или может?)
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Мадрид при Анчелотти, конечно, великолепен..При таком количестве травм, при перестройке команды - раскрывает лучшие качества тех, кто длступен.
Давно не помню такого, что соперник забивает, а в душе уверенность, что ничего страшного, сейчас прибавит команда, передавит соперника и выиграет ✊️
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За 6 из 6 УЕФА подкинет пару лямов призового, если не ошибаюсь...
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Единственные в этом сезоне. Молодцы.
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Несмотря на все проблемы Мадрид держит планку
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Отличный результат. При том, что столько потерь в составе Мадрида, но во всех играх Мадрид выглядел сильнее своих соперников и играл с запасом.
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Реал всегда умеет удивлять, казалось после ухода Бензема, травм Куртуа и Милитао клуб ждут огромные проблемы. Походу сезона травм стало просто аномально много, а они берут все матчи в ЛЧ и в Ла Лиге шикарные шансы на чемпионство👏
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Молодцы.
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Фаворит ЛЧ вместе с Сити. Если будет финал то выиграют даже с 1 одним ударом в створ ворот. Если будет двухматчевое, то 50/50
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При таком плотном календаре , ждал не основной состав.... так а выпускать то и некого, играла основа.
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Ответ Hala_Madrid!
Нужно топ форварда брать,не может же Беллингем и дальше так божить в атаке.Или может?)
тут неодназначно.Из-за постоянных опускания Джуда Реалу гораздо легче продвигать мяч.Если был бы форвард,доводить мяч до штрафной соперника стало бы трудней
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Ответ Игорь Новиков
Единственные в этом сезоне. Молодцы.
Сити завтра должен присоединиться)
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Спокойно и на классе обыграли соперника.
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Поздравляю всех болельщиков Реала Мадрида с победой и желаю Испанским команда удачи в Еврокубках"
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На фоне инфы что Реал никогда не выигрывал ЛЧ при шести победах в группе,даже закралась мыслишка-может ничейка на фарт..)Но они не смогли,таки выгрызли победу.)Всегда побеждать видимо в ДНК(это очень популярная аббривеатура в определённых кругах:))
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Ответ Онюнсон Кюнтер
тут неодназначно.Из-за постоянных опускания Джуда Реалу гораздо легче продвигать мяч.Если был бы форвард,доводить мяч до штрафной соперника стало бы трудней
Так форвард будет вместо Хоселу, Родриго
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