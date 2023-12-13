Стадион «Алании» вряд ли успеют построить к моменту лицензирования (Metaratings)

Шансов на то, что новую арену «Алании» возведут к моменту лицензирования, крайне мало.

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее стало известно, что стадион будет вмещать около 12 600 зрителей.

Изначально планировалось, что арену смогут посещать 30 тысяч болельщиков. Потом проект сократили до 18 тысяч, далее – до 15 и 12,6.

После 20 туров владикавказцы занимают в таблице Мелбет Первой лиги 6-е место.

По итогам прошлого сезона « » не была допущена до участия в стыковых матчах за право выступать в Мир РПЛ из-за проблем со стадионом.

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