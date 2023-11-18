Стадион «Алании» будет готов к маю 2024-го, вместимость около 12 600 человек

Все черновые работы на стадионе «Спартак» во должны завершиться в этом году.

Об этом сообщил советник главы Северной Осетии Константин Моргоев.

«Рабочие продолжают копать котлован для самого поля. В воскресенье приедет грейдер с лазерным уровнем – основание уже будут выравнивать и потихоньку засыпать слои.

В этом году нужно завершить все черновые работы, чтобы весной выполнить посев газона. Этим займутся специалисты, они же подготовят поле к первому матчу и обучат сотрудников стадиона ухаживать за газоном», – сказал Моргоев.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что арена будет готова к маю 2024 года, а первые матчи пройдут уже в конце июля – начале августа.

Планируется, что стадион «Алании» будет вмешать около 12 600 человек, но в случае необходимости могут быть установлены быстровозводимые трибуны.

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