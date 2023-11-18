Стадион «Алании» будет готов к маю 2024-го, вместимость около 12 600 человек

Теги Первая лига стадион Спартак Владикавказ Алания Владикавказ стадионы Футбол

Все черновые работы на стадионе «Спартак» во Владикавказе должны завершиться в этом году.

Об этом сообщил советник главы Северной Осетии Константин Моргоев.

«Рабочие продолжают копать котлован для самого поля. В воскресенье приедет грейдер с лазерным уровнем – основание уже будут выравнивать и потихоньку засыпать слои.

В этом году нужно завершить все черновые работы, чтобы весной выполнить посев газона. Этим займутся специалисты, они же подготовят поле к первому матчу и обучат сотрудников стадиона ухаживать за газоном», – сказал Моргоев.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что арена будет готова к маю 2024 года, а первые матчи пройдут уже в конце июля – начале августа.

Планируется, что стадион «Алании» будет вмешать около 12 600 человек, но в случае необходимости могут быть установлены быстровозводимые трибуны.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий