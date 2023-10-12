Василенко об «Алании»: «У нас в команде очень сильные личности. То, что произошло два года подряд, теоретически могло кого-то подсломать»

Олег Василенко считает, что в «Алании» играют сильные личности.

— Есть ли перед «Аланией» четкая задача закончить этот сезон в топ-2 лиги и выйти в РПЛ?

— Ну мы сами для себя, конечно, ставим такие задачи. Потому что « » — это бренд. Она всегда была на лидирующих позициях. Поэтому нам просто нельзя стилистически отходить от этого, это все-таки традиции, заложенные очень давно. Мы это чтим. Большой клуб всегда держит уровень.

— С руководством клуба и республики обсуждалась ситуация со стадионом? Есть уверенность, что в следующем сезоне будете играть в РПЛ, если завоюете это право по спортивному принципу?

— Знаете, тот горький прошлый сезон, горькую страницу мы перевернули. Честно говоря, мы все настроены и хотим двигаться и попадать туда, в РПЛ. Но сейчас каждый день нацелены и говорим о том, как развивать игру. Я сконцентрирован именно на этом, скажу вам откровенно.

Что будет дальше? Я не могу сказать. Зачем нам загадывать на полгода вперед? Есть вещи, которые здесь и сейчас. И они для меня сейчас важны и интересны.

— История со стадионом не сказалась на мотивации футболистов «Алании»?

— А вы видите по нынешнему сезону, что они мотивированы. Они на лидирующих позициях в чемпионате. И у нас в команде на самом деле очень сильные личности. Люди сильные. Потому что то, что произошло два года подряд, теоретически могло кого-то подсломать. Но ничего.

Что делать? Значит, мы не поднялись еще на гору. Подумали, что поднялись, а мы не поднялись. Все — все закатали рукава и поднимаемся дальше. Надеемся, что мы на эту гору зайдем, – сказал главный тренер «Алании».

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