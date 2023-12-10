Мората о лучших форвардах мира: «Хоселу, Кейн, Левандовски. А Роберт, Суарес, Бензема – лучшие за последние 10 лет»
Альваро Мората назвал трех лучших форвардов мира.
«Хоселу – мой партнер по сборной Испании, Харри Кейн и Роберт Левандовски.
Кейн всегда забивает, он машина по забиванию голов и всегда хочет лучшего. Ему все равно, забил ли он два или три гола, он хочет еще и еще.
Я большой фанат Левандовского. Он, Суарес, Бензема – самые фантастические [форварды] за последние 10 лет. Мне всегда нравится смотреть на игру Роберта», – сказал форвард «Атлетико» в интервью ESPN.
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