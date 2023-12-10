Мората о лучших форвардах мира: «Хоселу, Кейн, Левандовски. А Роберт, Суарес, Бензема – лучшие за последние 10 лет»

Альваро Мората назвал трех лучших форвардов мира.

« – мой партнер по сборной Испании, и .

Кейн всегда забивает, он машина по забиванию голов и всегда хочет лучшего. Ему все равно, забил ли он два или три гола, он хочет еще и еще.

Я большой фанат Левандовского. Он, , – самые фантастические [форварды] за последние 10 лет. Мне всегда нравится смотреть на игру Роберта», – сказал форвард « » в интервью ESPN.

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