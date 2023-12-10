Мората о лучших форвардах мира: «Хоселу, Кейн, Левандовски. А Роберт, Суарес, Бензема – лучшие за последние 10 лет»

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Альваро Мората назвал трех лучших форвардов мира.

«Хоселу – мой партнер по сборной Испании, Харри Кейн и Роберт Левандовски.

Кейн всегда забивает, он машина по забиванию голов и всегда хочет лучшего. Ему все равно, забил ли он два или три гола, он хочет еще и еще.

Я большой фанат Левандовского. Он, Суарес, Бензема – самые фантастические [форварды] за последние 10 лет. Мне всегда нравится смотреть на игру Роберта», – сказал форвард «Атлетико» в интервью ESPN.

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8 комментариев
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Ответ Экселлент
Кейн, Холланд, Мбаппе, но думаю к ним еще подтянутся, парочка как минимум
Ну, справедливости ради, Килиан всё-таки тяготеет к флангу, а под "форвардом" традиционно (по крайней мере, в русскоязычной среде) подразумевают центрального нападающего. Но да, странно, что Мората не назвал Холанда. А Хоселу понятно, соотечественник Мораты, но классом он всё-таки заметно пониже.
+3
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+3
Хоселу, Винициус Юниор и Родриго
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+1
Кейн, Холланд, Мбаппе, но думаю к ним еще подтянутся, парочка как минимум
+3
-3
0
Хоселу смешно видеть
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