15 из 20 клубов АПЛ, включая «Челси», проголосовали за ограничение амортизации трансферов до 5 лет. Новые правила не коснутся уже совершенных сделок

Теги Челси премьер-лига Англия УЕФА трансферы финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Клубы АПЛ проголосовали за ограничение срока амортизации трансферов.

По информации журналиста Дэвида Орнстейна, теперь срок амортизации контрактов в АПЛ будет ограничен 5 годами, что соответствует правилам УЕФА. Ранее ограничения в лиге не действовали.

15 из 20 клубов АПЛ, включая «Челси», поддержали введение ограничений. 2 клуба проголосовали против, еще 3 воздержались.

Сообщается, что длительность заключаемых контрактов по-прежнему может быть любой – будет ограничен лишь максимальный срок погашения трансферной стоимости игроков. При этом ограничения не будут иметь обратной силы и не коснутся ранее совершенных сделок.

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6 комментариев
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Челси красавцы - сами назаключали 7-8 летних контрактов, повертели кое-где на кое-чём финансовый фейр-плей и проголосовали чтобы остальным такие фокусы запретили. Браво!
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Ответ Ебздрогыч
Челси красавцы - сами назаключали 7-8 летних контрактов, повертели кое-где на кое-чём финансовый фейр-плей и проголосовали чтобы остальным такие фокусы запретили. Браво!
Хз красавцы ли, судя по результатам и раздутому составу
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У Челси почти 80% состава с контрактами до 29-30 года, у Мудрика и Кайседо до 31, как они это будут разгребать)
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Если бы Челси за эти деньги ещё бы норм игроков покупали...
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А вы тоже пилите сук, на котором сидите?
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Ответ Трент 66
У Челси почти 80% состава с контрактами до 29-30 года, у Мудрика и Кайседо до 31, как они это будут разгребать)
Последний абзац не читаем?))
+1
-1
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