15 из 20 клубов АПЛ, включая «Челси», проголосовали за ограничение амортизации трансферов до 5 лет. Новые правила не коснутся уже совершенных сделок

Клубы АПЛ проголосовали за ограничение срока амортизации трансферов.

По информации журналиста Дэвида Орнстейна, теперь срок амортизации контрактов в АПЛ будет ограничен 5 годами, что соответствует правилам . Ранее ограничения в лиге не действовали.

15 из 20 клубов , включая « », поддержали введение ограничений. 2 клуба проголосовали против, еще 3 воздержались.

Сообщается, что длительность заключаемых контрактов по-прежнему может быть любой – будет ограничен лишь максимальный срок погашения трансферной стоимости игроков. При этом ограничения не будут иметь обратной силы и не коснутся ранее совершенных сделок.

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