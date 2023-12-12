15 из 20 клубов АПЛ, включая «Челси», проголосовали за ограничение амортизации трансферов до 5 лет. Новые правила не коснутся уже совершенных сделок
Клубы АПЛ проголосовали за ограничение срока амортизации трансферов.
По информации журналиста Дэвида Орнстейна, теперь срок амортизации контрактов в АПЛ будет ограничен 5 годами, что соответствует правилам УЕФА. Ранее ограничения в лиге не действовали.
15 из 20 клубов АПЛ, включая «Челси», поддержали введение ограничений. 2 клуба проголосовали против, еще 3 воздержались.
Сообщается, что длительность заключаемых контрактов по-прежнему может быть любой – будет ограничен лишь максимальный срок погашения трансферной стоимости игроков. При этом ограничения не будут иметь обратной силы и не коснутся ранее совершенных сделок.
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