Мостовой о работе тренером в Матче звезд Кубка России: «Наконец нашли место, где не нужна лицензия. Пошутили, посмеялись, разъехались – это шоу, не надо усложнять»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Александр Мостовой Сергей Овчинников Матч звезд ФОНБЕТ Кубка России Футбол

Александр Мостовой поделился ожиданиями от Матча звезд Фонбет Кубка России.

Ранее стало известно, что Мостовой вместе с Сергеем Овчинниковым возглавят сборную Пути РПЛ. Мероприятие пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколково.

– Пока составы не знаем. Времени еще много, успеют решить. Думаю, будут участвовать те, кто останется. Отпуска же. Наверняка, многие уже сидят на чемоданах.

– Кого бы вы хотели видеть в своей команде?

– Хотел бы видеть тех, кто давно закончил играть (смеется).

В остальном – все равно, я со многими и не знаком лично, это другое поколение. Не надо тут ничего усложнять. Все-таки это шоу. Приехали, пошутили, посмеялись, разъехались.

– Какие у вас как у тренера будут функции?

– Быть там. И без опозданий. К счастью, что там не нужна лицензия. Наконец нашли место, где она не нужна, – сказал Мостовой.

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10 комментариев
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Почеканили и разъехались 🍻
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Мостовой, хоть и несколько эксцентричный, но, в целом, нормальный мужик - не крыса и не лицемер.
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Мосты дружбы
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Так вот в чем функция тренера - быть вовремя на работе
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Мостовой дай людям наконец порадоваться за тебя, не бубни.
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- Хотел бы видеть тех, кто чеканит больше всех.
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"хотел бы видеть в команде тех, кто давно закончил играть, чтобы не смеялись над моими тренерскими установками"))
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Александр Мостовой прям как Лебовски
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Первый случай в истории, когда поймали "неуловимого Джо". Надеюсь не напрасно. )))
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А главное - не только лицензия не требуется, но и владение Пауер Пойнтом
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