Мостовой о работе тренером в Матче звезд Кубка России: «Наконец нашли место, где не нужна лицензия. Пошутили, посмеялись, разъехались – это шоу, не надо усложнять»
Александр Мостовой поделился ожиданиями от Матча звезд Фонбет Кубка России.
Ранее стало известно, что Мостовой вместе с Сергеем Овчинниковым возглавят сборную Пути РПЛ. Мероприятие пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколково.
– Пока составы не знаем. Времени еще много, успеют решить. Думаю, будут участвовать те, кто останется. Отпуска же. Наверняка, многие уже сидят на чемоданах.
– Кого бы вы хотели видеть в своей команде?
– Хотел бы видеть тех, кто давно закончил играть (смеется).
В остальном – все равно, я со многими и не знаком лично, это другое поколение. Не надо тут ничего усложнять. Все-таки это шоу. Приехали, пошутили, посмеялись, разъехались.
– Какие у вас как у тренера будут функции?
– Быть там. И без опозданий. К счастью, что там не нужна лицензия. Наконец нашли место, где она не нужна, – сказал Мостовой.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!