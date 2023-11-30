Мостовой о работе тренером в Матче звезд Кубка России: «Наконец нашли место, где не нужна лицензия. Пошутили, посмеялись, разъехались – это шоу, не надо усложнять»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от Матча звезд Фонбет Кубка России.

Ранее стало известно, что Мостовой вместе с возглавят сборную Пути РПЛ. Мероприятие пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколково.

– Пока составы не знаем. Времени еще много, успеют решить. Думаю, будут участвовать те, кто останется. Отпуска же. Наверняка, многие уже сидят на чемоданах.

– Кого бы вы хотели видеть в своей команде?

– Хотел бы видеть тех, кто давно закончил играть (смеется).

В остальном – все равно, я со многими и не знаком лично, это другое поколение. Не надо тут ничего усложнять. Все-таки это шоу. Приехали, пошутили, посмеялись, разъехались.

– Какие у вас как у тренера будут функции?

– Быть там. И без опозданий. К счастью, что там не нужна лицензия. Наконец нашли место, где она не нужна, – сказал .

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