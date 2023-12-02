Евгений Калешин: «В России тренеров дофига. Если мы сами себя не будем уважать, то кто будет? Я хочу, чтобы у нас был самый сильный футбол»
Евгений Калешин оценил уровень российских тренеров.
– Я думаю, за 10-15 лет можно на передовой уровень выйти. Без еврокубков. Если здесь будут играть самые лучшие, если мы будем отбирать пацанов, которые способны играть на самом высоком уровне – не дохляков, которые вообще не должны в футболе быть – а отбирать. Тренировать еще правильно... Ну, у нас тренеров дофига. Тот, кто говорит, что у нас нет тренеров, глубоко ошибается.
– Как раз этот ваш жесткий посыл про тренеров – вы, по сути, намекали на Дюкова...
– Хорошо, какие были основания для того, чтобы бросить тень на всех? Какие у вас есть критерии оценки тренера? Как вы можете определить мой уровень? По каким критериям?
– Результат.
– Результат? Только три или четыре тренера в мире добиваются результата. Допустим, в Премьер-лиге 16 команд, а добивается результата только одна. Ташуев, значит, плохой, Абаскаль – плохой, Рахимов – плохой, Игнашевич – плохой, Федотов – плохой, Гончаренко – плохой, Галактионов – плохой. То есть все плохие, только Семак хороший?
Если мы определяем по результату, то это глупо – всегда выигрывает только один. Говорят, что школы нет. Как определить школу, какие критерии у этой школы, с чем она себя ассоциирует? Назовите мне критерии российской футбольной тренерской школы.
Если у вас нет никакого определения, то как вы можете это измерить? Все, что не определено, невозможно измерить. Все, что не измерено, невозможно улучшить. Все, что не улучшается, деградирует. И мы деградируем колоссальными темпами.
– У вас был пример Манчини и Семака.
– Да, а что, неправильный пример?
– Да, но при этом он [Манчини] потом стал чемпионом Европы.
– Чемпион Европы – это всего лишь 6 игр. А чемпионат – это совершенно другое.
– Тем не менее это же все равно серьезный уровень?
– Я никогда не сомневался в Манчини. Я не говорил, что он плохой тренер.
– При это мы же видим, что российские тренеры в Европе и во всем мире не востребованы.
– Если мы будем сами себя унижать, если мы будем говорить, что у нас плохие тренеры – ну, наверное, там тоже слушают интервью. Если мы сами себя не будем уважать, кто нас будет уважать?
Мне, честно говоря, не очень интересно в Европе работать. Я хочу, чтобы у нас был самый сильный футбол.
– Вы бы не поехали?
– Сейчас бы не поехал, – сказал бывший главный тренер «Акрона».
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После таких заявлений всё понятно с этим персонажем, можно дальше и не читать.
Дави гадов !
Все тренеры в России - бездари , один Семак - Дартьян весь в белом !
Хорошо что из Еврокубков нас уволили , а то бы Семак всем показал как надо про... бывать !
Талант - чего уж там.
Ну а если его фраза про возможность выхода на передовой уровень без еврокубков вопросов не вызывает, то о чём тогда говорить вообще?