Евгений Калешин: «В России тренеров дофига. Если мы сами себя не будем уважать, то кто будет? Я хочу, чтобы у нас был самый сильный футбол»

Теги Сергей Игнашевич Евгений Калешин Сергей Семак Рашид Рахимов Роберто Манчини премьер-лига Россия Сергей Ташуев Александр Дюков Владимир Федотов Михаил Галактионов Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Калешин оценил уровень российских тренеров.

– Я думаю, за 10-15 лет можно на передовой уровень выйти. Без еврокубков. Если здесь будут играть самые лучшие, если мы будем отбирать пацанов, которые способны играть на самом высоком уровне – не дохляков, которые вообще не должны в футболе быть – а отбирать. Тренировать еще правильно... Ну, у нас тренеров дофига. Тот, кто говорит, что у нас нет тренеров, глубоко ошибается. 

– Как раз этот ваш жесткий посыл про тренеров – вы, по сути, намекали на Дюкова...

– Хорошо, какие были основания для того, чтобы бросить тень на всех? Какие у вас есть критерии оценки тренера? Как вы можете определить мой уровень? По каким критериям?

– Результат.

– Результат? Только три или четыре тренера в мире добиваются результата. Допустим, в Премьер-лиге 16 команд, а добивается результата только одна. Ташуев, значит, плохой, Абаскаль – плохой, Рахимов – плохой, Игнашевич – плохой, Федотов – плохой, Гончаренко – плохой, Галактионов – плохой. То есть все плохие, только Семак хороший?

Если мы определяем по результату, то это глупо – всегда выигрывает только один. Говорят, что школы нет. Как определить школу, какие критерии у этой школы, с чем она себя ассоциирует? Назовите мне критерии российской футбольной тренерской школы.

Если у вас нет никакого определения, то как вы можете это измерить? Все, что не определено, невозможно измерить. Все, что не измерено, невозможно улучшить. Все, что не улучшается, деградирует. И мы деградируем колоссальными темпами. 

– У вас был пример Манчини и Семака. 

– Да, а что, неправильный пример?

– Да, но при этом он [Манчини] потом стал чемпионом Европы.

– Чемпион Европы – это всего лишь 6 игр. А чемпионат – это совершенно другое. 

– Тем не менее это же все равно серьезный уровень?

– Я никогда не сомневался в Манчини. Я не говорил, что он плохой тренер.

– При это мы же видим, что российские тренеры в Европе и во всем мире не востребованы. 

– Если мы будем сами себя унижать, если мы будем говорить, что у нас плохие тренеры – ну, наверное, там тоже слушают интервью. Если мы сами себя не будем уважать, кто нас будет уважать?

Мне, честно говоря, не очень интересно в Европе работать. Я хочу, чтобы у нас был самый сильный футбол.

– Вы бы не поехали?

– Сейчас бы не поехал, – сказал бывший главный тренер «Акрона». 

Калешин за госфинансирование российского футбола: «Ни в коем случае нельзя убирать. У нас страна другая, мы не Европа. Футбол – социальная вещь, пропаганда здорового образа жизни»

Калешин выступил за возвращение к «весна – осень» и против агентов в футболе: «Запретить паразитов на законодательном уровне. И все встанет на место»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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14 комментариев
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Стоило Калешину от перейти от эмоциональных заявлений к конкретике, как для местной публики он мгновенно превратился из правдоруба и борца с режымом в махрового ретрограда и ватника)))
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Чот совсем мужик поплыл, может новый год раньше времени начал отмечать. Его тут уже как икону правдоруба предподносили, а на деле какой-то шизо популист. Сейчас выяснится что российская тренерская мысль передовая и это Спартак Бескова играл в футбол Гвардиолы ещё за 30 лет до Гвардиолы, а Талалаев на уровне Тухеля
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"Я думаю, за 10-15 лет можно на передовой уровень выйти. Без еврокубков. Если здесь будут играть самые лучшие, если мы будем отбирать пацанов, которые способны играть на самом высоком уровне – не дохляков, которые вообще не должны в футболе быть – а отбирать".
После таких заявлений всё понятно с этим персонажем, можно дальше и не читать.
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Ответ Novak
"Я думаю, за 10-15 лет можно на передовой уровень выйти. Без еврокубков. Если здесь будут играть самые лучшие, если мы будем отбирать пацанов, которые способны играть на самом высоком уровне – не дохляков, которые вообще не должны в футболе быть – а отбирать". После таких заявлений всё понятно с этим персонажем, можно дальше и не читать.
а что он не так говорит?по моему в комментариях тут же,не раз писали,что набирают пацанов по блату,тренерам хорошим,мало платят,они уходят из профессии,все это собрать и может,что и выйдет,школы Коноплева и академия Чертаново,как пример,а если таких школ с пару,тройку десятков....
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Ребята которые превозносили Калешина и строчили по 150 комментариев про несправедливое увольнение - вы где? В школу только в понедельник
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Поплыл что то. То у нас футбол не развивается, то тренеров до фига. А откуда много тренеров, если развития нет?
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Давай Калешин !
Дави гадов !
Все тренеры в России - бездари , один Семак - Дартьян весь в белом !
Хорошо что из Еврокубков нас уволили , а то бы Семак всем показал как надо про... бывать !
Талант - чего уж там.
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Ответ Сергей Гаряшин
а что он не так говорит?по моему в комментариях тут же,не раз писали,что набирают пацанов по блату,тренерам хорошим,мало платят,они уходят из профессии,все это собрать и может,что и выйдет,школы Коноплева и академия Чертаново,как пример,а если таких школ с пару,тройку десятков....
Он говорит про каких-то "дохляков", а не про тех, кого по блату набирают.
Ну а если его фраза про возможность выхода на передовой уровень без еврокубков вопросов не вызывает, то о чём тогда говорить вообще?
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любое ограничение конкуренции действует как лимит и ведёт к деградации
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Что то этого персонажа стало много в нашей жизни...
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Тренеров дофига классных, просто они в Европе не то что не востребованы, они просто не хотят. А дохликов кто отбирает и выращивает? Нет, он реально поплыл
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Ответ Сергей Гаряшин
а что он не так говорит?по моему в комментариях тут же,не раз писали,что набирают пацанов по блату,тренерам хорошим,мало платят,они уходят из профессии,все это собрать и может,что и выйдет,школы Коноплева и академия Чертаново,как пример,а если таких школ с пару,тройку десятков....
Так он ещё и говорит что у нас тренерев дофига классных.. Рахимова в премер ставит. Серьёзно???
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