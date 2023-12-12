Мостовой готов пройти стажировку в «Оренбурге»: «Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Оренбург Давид Деограсия Футбол

Александр Мостовой отреагировал на приглашение на стажировку в «Оренбурге».

Ранее главный тренер команды Давид Деограсия выразил готовность пригласить Мостового на стажировку. 

«Конечно, больше предпочитаю стажировку в Москве, чтобы особо не летать далеко. Но, если будет приглашение из «Оренбурга», то почему бы и нет? Давид – испанец, сможем много рассказать друг другу на испанском.

Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной. Это было бы для всех полезно», – сказал бывший футболист сборной России. 

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76 комментариев
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«Это стажировка не для меня, это стажировка для Деограссии», добавил Александр.
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Ахахахахаха
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Ахаха) Мостовой в своем стиле)
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Жиркову в 5 утра вставать тяжело, Мостовому тяжело в Оренбург летать, хороший потенциал у ребят))
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Вы видимо не поняли: Это не меня послалии к вам на стажировку, это вас оставили со мной стажироваться
+33
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Ответ Mazarella
«Это стажировка не для меня, это стажировка для Деограссии», добавил Александр.
он об этом и сказал
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Боженька, дай мне пожалуйста хотя бы 5% уверенности в себя как у Мостового 🤞🏻
+20
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Ответ Денис Ширинов
Жиркову в 5 утра вставать тяжело, Мостовому тяжело в Оренбург летать, хороший потенциал у ребят))
Царь Оренбуржское казачество создавал не для того, чтобы самому там сидеть
+18
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Ответ Mazarella
«Это стажировка не для меня, это стажировка для Деограссии», добавил Александр.
...и недвусмысленно намекнул, что лучше бы Оренбургу самому в Москву приехать.
+16
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+16
мяч чеканить ?
+14
-1
+13
Ответ Ulukbek Kiyazov
Ахаха) Мостовой в своем стиле)
Так говорить можно только Ибрагимовичу
+15
-3
+12
Тренер Мостовой еще ни одного матча не проиграл. Другие тренеры должны сами к нему на стажировки ездить.
+11
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Вот ты думаешь, это мне дали пятнадцать суток? Это нам дали пятнадцать суток. А для чего? Чтобы ты вёл среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой! (с)
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Он троллит или реально крыша течёт?
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Научит пользоваться power point
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Кажется окончательно ясно почему его в Испании называли царем. Он ведь даже во время интервью корону не снимает, одни понты.
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+5
Ответ Антон Фалафель
Он троллит или реально крыша течёт?
Посмотри эфир ,,это футбол брат " там всё очевидно
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+4
Это не меня отправили на стажировку в Оренбург, это Оренбург пригласили стажироваться со мной
+4
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+4
Лучше к Абаскалю
Научил бы того чеканить мячик
+4
0
+4
Балон чекандо, энтиендес?
+4
0
+4
Вы видимо не поняли - это не меня заперли с вами, это вас заперли со мной.
+3
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+3
Мог бы много научиться, например чеканить
+4
-1
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Мне интересно он реально Царь у себя в голове или осознанно троллит сми и нас?
+3
0
+3
На выезды Мостовой потом тоже ездить не будет, «чтобы особо не летать далеко»
+2
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+2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
не ну здесь мостовой хорош
+3
-1
+2
Ответил по Царски
+7
-5
+2
Ответ Антон Фалафель
Он троллит или реально крыша течёт?
Второе. Это безальтернативно медицинский случай
+2
0
+2
Ответ Сын Ферги
Ответил по Царски
Как очень глупый человек, скорее.
+5
-3
+2
Интересно , он серьезно говорит или так тонко угарает над всеми ?)))
+1
0
+1
Мост хорош, жаль на спортсе его нет. Он бы устроил многим тут качественную прожарку)
+1
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+1
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