Мостовой готов пройти стажировку в «Оренбурге»: «Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной»

Александр Мостовой отреагировал на приглашение на стажировку в «Оренбурге».

Ранее главный тренер команды Давид Деограсия выразил готовность пригласить Мостового на стажировку.

«Конечно, больше предпочитаю стажировку в Москве, чтобы особо не летать далеко. Но, если будет приглашение из «Оренбурга», то почему бы и нет? Давид – испанец, сможем много рассказать друг другу на испанском.

Деограсия смог бы многому научиться, работая со мной. Это было бы для всех полезно», – сказал бывший футболист сборной России.

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