Деограсия об 1:2 от «Краснодара»: «Оренбург» часто контролировал ход игры, но два раза проморгали, и нам забили»

Давид Деограсия оценил поражение от «Краснодара» (1:2) в Мир РПЛ.

— Наша команда провела невероятную игру, очень хорошо сыграли. Мы часто контролировали ход игры. То, что касается пропущенных мячей, — два раза проморгали, в итоге нам забили.

— Был отрезок с тотальным превосходством «Оренбурга». Почему не удалось воплотить преимущество в голы?

— Это игровые моменты. Надеюсь, что ситуация поменяется, мы будем лучше использовать моменты, — сказал главный тренер « ».