Дэвис требует 10-13 млн евро в год по новому контракту, «Бавария» не хочет столько платить. Клуб выставит защитника на трансфер, если не договорится с ним

«Бавария» и Альфонсо Дэвис не могут согласовать новый контракт.

Действующее соглашение 23-летнего защитника с мюнхенским клубом истекает летом 2025 года. Стороны ведут переговоры о продлении договора, но ситуация остается сложной.

«Переговоры между «Баварией» и представителями продолжают оставаться сложными. Кристоф Фройнд ведет переговоры, а Дэвис требует от десяти до тринадцати миллионов евро по контракту, который будет действовать после 2025 года», – сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

По словам Плеттенберга, « » не хочет платить защитнику запрашиваемую сумму, потому что в настоящее время клуб «не совсем удовлетворен его выступлением за последние несколько недель или месяцев и его развитием».

Если канадец не сможет улучшить свои показатели и не примет предложение о продлении контракта с меньшей зарплатой, он станет «явным кандидатом на продажу следующим летом». В подписании игрока заинтересован мадридский « ».

В текущем сезоне Бундеслиги Альфонсо провел 12 матчей и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.

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