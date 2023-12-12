Дэвис требует 10-13 млн евро в год по новому контракту, «Бавария» не хочет столько платить. Клуб выставит защитника на трансфер, если не договорится с ним

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Футбол

«Бавария» и Альфонсо Дэвис не могут согласовать новый контракт.

Действующее соглашение 23-летнего защитника с мюнхенским клубом истекает летом 2025 года. Стороны ведут переговоры о продлении договора, но ситуация остается сложной. 

«Переговоры между «Баварией» и представителями Альфонсо Дэвиса продолжают оставаться сложными. Кристоф Фройнд ведет переговоры, а Дэвис требует от десяти до тринадцати миллионов евро по контракту, который будет действовать после 2025 года», – сообщил журналист Флориан Плеттенберг. 

По словам Плеттенберга, «Бавария» не хочет платить защитнику запрашиваемую сумму, потому что в настоящее время клуб «не совсем удовлетворен его выступлением за последние несколько недель или месяцев и его развитием».

Если канадец не сможет улучшить свои показатели и не примет предложение о продлении контракта с меньшей зарплатой, он станет «явным кандидатом на продажу следующим летом». В подписании игрока заинтересован мадридский «Реал».

В текущем сезоне Бундеслиги Альфонсо провел 12 матчей и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

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6 комментариев
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Объявление на hh.de: требуется левый защитник, опыт 3-6 лет, желательно за клуб Бундеслиги. Истекающий контракт приветствуется.
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Добро пожаловать в Реал
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На повышение в Реал .
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Объявление на hh.de: требуется левый защитник, опыт 3-6 лет, желательно за клуб Бундеслиги. Истекающий контракт приветствуется.
В итоге наймут чела без опыта, и вообще с другой профессией. 100 раз такое видел.
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Ответ JENNINGS
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Надолго?
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