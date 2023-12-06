«Бавария» готова обменять Дэвиса в «Реал» на Родриго или Нико Паса с доплатой (Defensa Central)
«Бавария» согласна обменяться футболистами с «Реалом».
По данным Defensa Central, мюнхенцы опасаются, что Альфонсо Дэвис не продлит контракт, истекающий в 2025 году, а потому готовы рассмотреть возможность расставания с ним ближайшим летом.
Они знают об интересе «Реала» и готовы предложить ему два варианта. Первый – обмен Дэвиса на вингера Родриго, второй – обмен на полузащитника Нико Паса, но с доплатой со стороны мадридцев.
При этом президент испанского клуба Флорентино Перес не хочет отпускать ни одного из этих футболистов. Он планирует предложить «Баварии» крупную сумму, но не хочет, чтобы она превышала 60 млн евро. При этом «Бавария», как ожидается, может быть готова продать канадца за 60-70 млн.
Дэвис провел 11 матчей в Бундеслиге в текущем сезоне и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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+ насколько я понимаю он сам не против сменить обстановку. Соответственно Реал может годик потерпеть и зимой 25года бесплатно подписать его. Или условным летом с остатком контракта в 12месяцев забрать его лямов за 40.
Поэтому обмен на Родриго абсолютно невыгодное предприятие для бланкос. Да и зачем , да бразилец не игрок старта, но в основной обойме он всегда первый-второй на замену.
А забирать сырого футболиста кантеры, я думаю сами мюнхенцы не захотели бы, даже с доплатой лямок в 50, это им не выгодно, ибо канадец куда дороже оценивается даже с учетом 1,5годовогг контракта
«Мадрид» ни за что не отдаст бразильца, я в этом уверен
просто за бабки…
Открой стату Стерлинга за карьеру, он один из лучших вингеров последних 10 лет.
Родриго такая стата и не снилась.
с чего это бы его обменивать?)