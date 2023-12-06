«Бавария» готова обменять Дэвиса в «Реал» на Родриго или Нико Паса с доплатой (Defensa Central)

«Бавария» согласна обменяться футболистами с «Реалом».

По данным Defensa Central, мюнхенцы опасаются, что не продлит контракт, истекающий в 2025 году, а потому готовы рассмотреть возможность расставания с ним ближайшим летом.

Они знают об интересе « » и готовы предложить ему два варианта. Первый – обмен Дэвиса на вингера , второй – обмен на полузащитника , но с доплатой со стороны мадридцев.

При этом президент испанского клуба Флорентино Перес не хочет отпускать ни одного из этих футболистов. Он планирует предложить «Баварии» крупную сумму, но не хочет, чтобы она превышала 60 млн евро. При этом « », как ожидается, может быть готова продать канадца за 60-70 млн.

Дэвис провел 11 матчей в Бундеслиге в текущем сезоне и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!