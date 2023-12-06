«Бавария» готова обменять Дэвиса в «Реал» на Родриго или Нико Паса с доплатой (Defensa Central)

Теги Бавария Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Родриго деньги Нико Пас Футбол

«Бавария» согласна обменяться футболистами с «Реалом».

По данным Defensa Central, мюнхенцы опасаются, что Альфонсо Дэвис не продлит контракт, истекающий в 2025 году, а потому готовы рассмотреть возможность расставания с ним ближайшим летом.

Они знают об интересе «Реала» и готовы предложить ему два варианта. Первый – обмен Дэвиса на вингера Родриго, второй – обмен на полузащитника Нико Паса, но с доплатой со стороны мадридцев.

При этом президент испанского клуба Флорентино Перес не хочет отпускать ни одного из этих футболистов. Он планирует предложить «Баварии» крупную сумму, но не хочет, чтобы она превышала 60 млн евро. При этом «Бавария», как ожидается, может быть готова продать канадца за 60-70 млн.

Дэвис провел 11 матчей в Бундеслиге в текущем сезоне и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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61 комментарий
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Такие смешные) Родриго сотку стоит по нынешнему рынку
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+39
Ответ Your Friend
Комментарий скрыт
а значит что? значит он не стоит стоку
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Ответ Александр Александров
Такие смешные) Родриго сотку стоит по нынешнему рынку
плюс ко всему контракт продлил до 2029г, если ничего не путаю
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+15
Ответ Senator_rz
У Дэвиса контракт до лета 25, то есть еще на 1,5 года. + насколько я понимаю он сам не против сменить обстановку. Соответственно Реал может годик потерпеть и зимой 25года бесплатно подписать его. Или условным летом с остатком контракта в 12месяцев забрать его лямов за 40. Поэтому обмен на Родриго абсолютно невыгодное предприятие для бланкос. Да и зачем , да бразилец не игрок старта, но в основной обойме он всегда первый-второй на замену. А забирать сырого футболиста кантеры, я думаю сами мюнхенцы не захотели бы, даже с доплатой лямок в 50, это им не выгодно, ибо канадец куда дороже оценивается даже с учетом 1,5годовогг контракта
Ты чего-то попутал, Родриго всегда в старте.
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Согласен с большинством комментаторов. В ближайшее время Перес не разменяет Родриго ни в коем случае, не смотря ни на что. Так что эта новость жирнее Васи Уткина..
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Ответ Александр Александров
Такие смешные) Родриго сотку стоит по нынешнему рынку
Родриго 150+ стоит, если за всяких Антони платят 100.
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Дэвис добротный лз, можно и 60 отвалить за него. А вот игроков думаю перец не отдаст. В Родриго он влюблен да и паз ему нравится. Главное чтоб на цф потом хватило
+4
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Дэвис не продлевает контракт и хочет в Реал. Ага, щас Реальза его год контракта отдаст Родриго. Утятина.
+3
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У Дэвиса контракт до лета 25, то есть еще на 1,5 года.
+ насколько я понимаю он сам не против сменить обстановку. Соответственно Реал может годик потерпеть и зимой 25года бесплатно подписать его. Или условным летом с остатком контракта в 12месяцев забрать его лямов за 40.
Поэтому обмен на Родриго абсолютно невыгодное предприятие для бланкос. Да и зачем , да бразилец не игрок старта, но в основной обойме он всегда первый-второй на замену.
А забирать сырого футболиста кантеры, я думаю сами мюнхенцы не захотели бы, даже с доплатой лямок в 50, это им не выгодно, ибо канадец куда дороже оценивается даже с учетом 1,5годовогг контракта
+3
-1
+2
Они его и за 50 отдадут если он скажет что точно не продлит контракт. Бесплатно им его терять никак нельзя. Родриго проект Переса и он его не отдаст, а Пас воспитанник клуба который в какие-то веки попал в основной состав Реала.
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Ответ Supreme Allah
Забирайте Пасс и 30-50 еще накинуть можно , все равно развод века будет
по мнению недалёких чуть ли не каждый трансфер в футболе это ’развод века’
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А чё сразу не Родриго+Беллингема?
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Родриго - уже настоящее и будущее «Реала», профильный левый вингер, но может сыграть в нападении на любой позиции. Настоящий Джокер! Тем более от снова в форме сейчас!
«Мадрид» ни за что не отдаст бразильца, я в этом уверен
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У Дэвиса последний год останется контракта, ну да возьмут и отдадут Родриго, конечно) губу раскатали немцы)
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Ответ Игорь Новиков
И вам всего хорошего. Главное - здоровья.
Ментального* 😬
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Ответ Your Friend
Комментарий скрыт
Не стоит. Спад имеет небольшой последние года 1,5. Не знаю с чем связано. До был топище и стоил явно больше нынешней стоимости. Но может конечно еще и превзойти свой лучший уровень. Игрок стоящий. В Сити тоже пригодился бы.
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Ответ Азамат Кабертай
он уже продлил контракт))
Пруф?
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Ответ red hikkikomori
Главный вопрос : нафига Баварии эти бездари?
Родриго на голову лучше любого игрока сегодняшнего МЮ ))
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между этими клубами есть джентльменское отношение, но не таких условиях, Фло заберёт этого ЛЗ
просто за бабки…
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Ответ Абдулла Альжанов
Ментального* 😬
Всякого)
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Ответ Антиглор17
И Мбаппе в Реал хочет, и Холланд с Кейном, ага 😁 Проснись игорек, ты обо****ся!
И вам всего хорошего. Главное - здоровья.
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Ответ Lebron James
Родриго на голову лучше любого игрока сегодняшнего МЮ ))
Причем тут МЮ, если в новости речь о Баварии и Реале?)
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Ответ vdm23
по мнению недалёких чуть ли не каждый трансфер в футболе это ’развод века’
Особенно для тех, кто не является болельщиком ни одного из клубов о которых идёт речь. Как в данном случае.
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Ответ Proper Chels
Родриго бестолковый бегунок, таких в Баварии и так хватает. Лучше бы сохранили топаря Дэвиса, который и в атаке может сыграть лучше любой ущемленной расизмом Радриги.
Дэвис как раз таки бегунок. У него кроме скорости и физики больше ничего нет ))
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Ответ Syndycate
А ты про него, думал про Дэвиса)
ааа, понял)
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Ответ Proper Chels
Родриго бестолковый бегунок, таких в Баварии и так хватает. Лучше бы сохранили топаря Дэвиса, который и в атаке может сыграть лучше любой ущемленной расизмом Радриги.
То ли дело бегунок Мудрик или Стерлинг, лютые топари
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Ответ Lebron James
Дэвис как раз таки бегунок. У него кроме скорости и физики больше ничего нет ))
Согласен, бешенная скорость у него, а-ля Гарет Бэйл. Пока силы и мощь есть, будет в топе. Но при таких рывках и скоростях вылетают колени, связки. Поэтому к 30 годам станет заурядным футболистом.
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Ответ молодой сутенер
То ли дело бегунок Мудрик или Стерлинг, лютые топари
Пф Стерлинг?
Открой стату Стерлинга за карьеру, он один из лучших вингеров последних 10 лет.
Родриго такая стата и не снилась.
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Ответ Азамат Кабертай
https://www.championat.com/football/news-5303890-real-obyavil-o-prodlenii-kontrakta-s-rodrigo-do-2028-goda.html
А ты про него, думал про Дэвиса)
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Родриго потенциальный топ-футболист, всë при нëм. Просто находится в тени Винисиуса и слева позиция закрыта. Может туда перемещаться, пока Винни на больничном.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Он планирует предложить «Баварии» крупную сумму, но не хочет, чтобы она превышала 60 млн евро. ------ Так всё-таки - крупную сумму или жалкие 60 млн?
60 млн за защитника с годом контракта по-божески ещё.Бавария на них четыре Сарагос купит
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Ответ Игорь Новиков
Родриго 150+ стоит, если за всяких Антони платят 100.
За Антони просто была дикая переплата. Родриго 100-120 не больше должен стоить
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Баварка забыла, что Реал не в бундеслиге
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ну да))
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Родриго лучше Виниуса так-то
с чего это бы его обменивать?)
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В итоге сойдутся на обмене Дэвиса на Менди с доплатой :))
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И Паза долго подводили к первой команде,никто не отпустит его пока.Реал просто накинет копеечку за игрока с истекающим контрактом и всё
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Забираем в Зенит в обмен на Ренана и 20 млн евро.
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Эти двое стоят как вся Бавария, смешные немцы))
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Думаю Перес не отдаст ни того ни другого
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Бавария, очнись, это тебе в своем чемпионате колхоза правила диктовать)))
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да вы ******* (офигели) что-ли?
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По итогу Дэвис не продлит контракт и будет как с Кроосом - придется продать за год до окончания контракта без обмена
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😂
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Нормально они придумали))
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