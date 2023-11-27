«ПСЖ», «Реал», «Бавария» и клубы АПЛ интересуются 18-летним защитником «Лилля» Йоро

«ПСЖ» и другие топ-клубы интересуется 18-летним защитником «Лилля» Лени Йоро.

По информации журналиста Санти Ауны, парижане намерены предпринять активные действия, чтобы опередить конкурентов в борьбе за Йоро, в частности, « », «Баварию» и ряд топ-клубов .

«Лилль», в свою очередь, заинтересован в продлении контракта с игроком – действующее соглашение Йоро истекает летом 2025 года.

Также сообщается, что « » рассматривает различные варианты усиления полузащиты. В частности, клубу интересны («Ницца») и («Монако»).

В текущем сезоне Лиги 1 на счету Йоро 2 гола в 12 матчах за «Лилль». Его подробная статистика доступна здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?