«ПСЖ», «Реал», «Бавария» и клубы АПЛ интересуются 18-летним защитником «Лилля» Йоро

Теги Бавария Лилль Ницца ПСЖ Монако премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Кефрен Тюрам Юссуф Фофана Лени Йоро Футбол

«ПСЖ» и другие топ-клубы интересуется 18-летним защитником «Лилля» Лени Йоро.

По информации журналиста Санти Ауны, парижане намерены предпринять активные действия, чтобы опередить конкурентов в борьбе за Йоро, в частности, «Реал», «Баварию» и ряд топ-клубов АПЛ.

«Лилль», в свою очередь, заинтересован в продлении контракта с игроком – действующее соглашение Йоро истекает летом 2025 года.

Также сообщается, что «ПСЖ» рассматривает различные варианты усиления полузащиты. В частности, клубу интересны Кефрен Тюрам («Ницца») и Юссуф Фофана («Монако»).

В текущем сезоне Лиги 1 на счету Йоро 2 гола в 12 матчах за «Лилль». Его подробная статистика доступна здесь.

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6 комментариев

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Oleg Olegov
В списке интересующихся не хватает Барселоны, и добавления, что у нее не хватает денег.
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Spiker1606
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Реалу надо брать. Был Йерро, будет Йоро.
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ArnoNeputevy
Зачем им такой ленивый, что его даже зовут "Лени"?
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hiper74
Ответ Oleg Olegov
В списке интересующихся не хватает Барселоны, и добавления, что у нее не хватает денег.
Вместо денег рычаги:)
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NickFourteen
Ответ Oleg Olegov
В списке интересующихся не хватает Барселоны, и добавления, что у нее не хватает денег.
А как же Челси?)
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