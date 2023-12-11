«Баварии», «Арсеналу» и «Ман Сити» интересен защитник «Жироны» Гутьеррес, его отступные – 35 млн евро. У «Реала» есть право приоритетного выкупа (Relevo)

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал возможные трансферы Жирона Альфонсо Дэвис Мигель Гутьеррес Футбол

Левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес интересен топ-клубам Европы.

Контракт 22-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитан до 2027 года, в нем указана сумма отступных – 35 миллионов евро. 

По информации Relevo, интерес к испанцу проявляет «Бавария», также за ним следят английские «Арсенал» и «Манчестер Сити». У «Реала» есть право приоритетного выкупа Гутьерреса – следующим летом трансфер игрока может обойтись мадридцам в 8 миллионов евро. Зимой сумма трансфера для «сливочных» будет такой же, как для остальных клубов. 

«Реал» не исключает возможности возвращения своего воспитанника, но приоритетной целью считает подписание игрока «Баварии» Альфонсо Дэвиса

Отмечается, что «Жирона» может склониться к продаже игрока уже в январе. В клубе считают, что Гутьеррес уйдет скорее раньше, чем позже, и знают, что летом «Реал» может купить его дешевле. 

В текущем сезоне Ла Лиги Мигель провел 15 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь

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52 комментария
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Вот так они и обыграют "Жирону".
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Ответ Григорий Сербаков
В футболе нужен потолок зарплат, чтобы такие команды, как Жирона, не разворовывали
Ну и жить им на что-то надо...
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А нужен ли Дэвис при такой игре Гутьерреса?!
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Ответ JENNINGS
А нужен ли Дэвис при такой игре Гутьерреса?!
Да и не до конца понятно зачем именно ЛЕВЫЙ защитник. Они как-бы есть. В приоритете должен быть правый
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У Реала приоритетное право выкупа
У Сити Жирона входит в Сити групп
Интересная заруба намечается)
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учитывая специфику ЛЛ, где у всех клаусула, причем миллиарды прописывают только в Реале и Барсе, Жирону быстро разберут
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Ответ WeLoveYouMC
У Реала приоритетное право выкупа У Сити Жирона входит в Сити групп Интересная заруба намечается)
Какая ещё заруба? Как Реал решит так и будет.
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Ответ JENNINGS
А нужен ли Дэвис при такой игре Гутьерреса?!
ага про Франа Гарсию тоже много чего хорошего писали и Мадрид его вернул. и ничего хорошого пока он не показал.
+2
0
+2
Ответ makes
Ну и жить им на что-то надо...
Это ты про команду, которая в City Group входит?!)
+2
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+2
В футболе нужен потолок зарплат, чтобы такие команды, как Жирона, не разворовывали
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-3
+1
Ответ Cruel Snake
Да и не до конца понятно зачем именно ЛЕВЫЙ защитник. Они как-бы есть. В приоритете должен быть правый
Весь правый фланг нуждается в усилении) В нападении ровным счётом никого (Родриго - левый вингер). Мечтаю о Кубо
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Ответ ArnoNeputevy
Вот так они и обыграют "Жирону".
Как? Первоочередной выкуп только летом предусмотрен, а зимой одинаков для всех. Пусть до лета поиграет в Жироне, это явно для них супер сезон будет, несмотря на то какое итоговое место займут, всё равно вряд ли повторят в будущем, как бы история с Лестером не повторилась вообще)
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Ответ Marcus-light
Он крайний защитник?
Да, левый.
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Ответ Tun
учитывая специфику ЛЛ, где у всех клаусула, причем миллиарды прописывают только в Реале и Барсе, Жирону быстро разберут
если Жирона будет предлагать контракт с повышением зарплат с игрокамм тогда может и останется игроки
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Он крайний защитник?
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В идеале, заменить Франа с Менди на Дэвиса с Мигелито и начать уже поиски правого латераля
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Ответ Greg Jackson
Надеюсь дадут парню развиваться, а не присядет как Фран Гарсия. Я очень надеюсь что у Переса хватит ума не продливать Менди. Абсолютно бездарный игрок.
Скорее игрок имеющий проблемы со здоровьем, бездарностью его назвать никак нельзя
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Ответ WeLoveYouMC
В корне не согласен. Одно дело, когда его нет, и кем то дыру латают, другое, когда пеп просто нашел схему, где он не нужен, и его играет цз в защитной схеме (либо аке, либо Гвардиол) Уверяю на 100% такого обмена не будет летом А по замене холанда на осимхена это смешно) Сейчас холанд это и основная сила в атаке, плюс и большая пиар компания клуба, никто его никуда не продаст в ближайшие пару лет точно
А вы уверены, что Пеп от хорошей жизни играет в 4 ЦЗ, а не из-за того, что у него нет крайков?

Стоунз, вон, опорника играл из-за того, что Филлипс не тянул. Это изобретение или всё таки вынужденная мера?

Если честно, я тоже не сильно верю в то, что Холанда отдадут так просто, однако бизнес есть бизнес, а результаты клуба всегда превыше одного игрока.

С Осимхеном я, действительно, погорячился, ибо не смог сходу вспомнить доступных вариантов из ЦН, которые бы могли подойти Сити под Альвареза :)
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Ответ Дриблинг Куртуа
А игрок является воспитанником Реала, прошёл все молодежные команды и в знак благодарности может помочь заработать дополнительные деньги на своём трансфере. Жирона купила Гутьерреза за 4 миллиона, продаст обратно в Реал за 35. Сам Реал, условно, для укрепления отношений с Сити и возможного будущего трансфера Холанда, решит продать его за 80-90 миллионов. В выигрыше, в этой схеме, остаются абсолютно все.
Какие 35? Реал его может выкупить за 8
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Ответ Дриблинг Куртуа
А игрок является воспитанником Реала, прошёл все молодежные команды и в знак благодарности может помочь заработать дополнительные деньги на своём трансфере. Жирона купила Гутьерреза за 4 миллиона, продаст обратно в Реал за 35. Сам Реал, условно, для укрепления отношений с Сити и возможного будущего трансфера Холанда, решит продать его за 80-90 миллионов. В выигрыше, в этой схеме, остаются абсолютно все.
Сори, этого факта не знал, что он воспитанник. Ну я лишь просто указал сильные стороны каждого из клубов. То что мои пристрастии лежат к стороне сити никак не должно было поставить позицию, что Сити в этой гонке со стороны силы выступает. Просто было бы интересно понаблюдать за гонкой.
И что то я не вижу выигрыша, что Сити зная, что игрока продали за 35 захочет купить его за 90, чтобы потом еще и холланда отдать когда то)
Не вижу логики немного
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Ответ Дэвид_Мойес
Да не факт, что будет заруба. Скорее всего, Реал просто выкупит его и продаст дороже, в Сити или ещё куда-то.
Ну если игрок захочет по такой схеме идти, то ок
Мне без разницы
Тут просто я написал про преимущество каждого из клубов и все
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Ответ alirealya
Какая ещё заруба? Как Реал решит так и будет.
Ага, а игрок путана какая то чтоли?
Сначала с ним надо договориться
Легче развиваться в системе, где все под тебя уже настроено или приходить в клуб, у которого просто было право выкупа и все?
Я не говорю, что он примет решение перейти в сити, но это было бы просто логичнее с точки зрения системности игры
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Ответ JENNINGS
А нужен ли Дэвис при такой игре Гутьерреса?!
Дэвис уже не первый год выступает на топ уровне, а Гутьеррес только в этом сезоне выстрелил, так что я больше предпочтение отдаю Девису
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Ответ JENNINGS
А нужен ли Дэвис при такой игре Гутьерреса?!
В прошлом году так же было, но только с Франом
очевидно Жирона вспышка, в следующем сезоне дай бог 3-4 будут такой же уровень показывать
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Ответ Дриблинг Куртуа
Очевидно, что Сити не играет с профильным левым защитником из-за того, что его нет в команде. Для команд Пепа свойственна вариативность схем. 4-3-3, 5-3-2 с трансформацией в 3-5-2, 4-2-3-1. Без профильного крайнего защитника сложно давать нужные объемы на флангах, что показывает, как раз, сейчас игра Сити. На замену Холанду могут взять Осимхена и не потерять в качестве, а Альварез продолжит быть нападающим в подыгрыше.
В корне не согласен. Одно дело, когда его нет, и кем то дыру латают, другое, когда пеп просто нашел схему, где он не нужен, и его играет цз в защитной схеме (либо аке, либо Гвардиол)
Уверяю на 100% такого обмена не будет летом
А по замене холанда на осимхена это смешно)
Сейчас холанд это и основная сила в атаке, плюс и большая пиар компания клуба, никто его никуда не продаст в ближайшие пару лет точно
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Ответ Orbital 82
В идеале, заменить Франа с Менди на Дэвиса с Мигелито и начать уже поиски правого латераля
Ну нет, его нельзя ставить чистым фулбеком по бровке. Будет беда, Реал играет вообще в другой футбол
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Ответ Greg Jackson
Надеюсь дадут парню развиваться, а не присядет как Фран Гарсия. Я очень надеюсь что у Переса хватит ума не продливать Менди. Абсолютно бездарный игрок.
Гарсии давали шансы, но он оказался довольно посредственным игроком. Даже вечный травмат Менди смотрится лучше.
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Жирона прям пример того, что было бы с МанСити, не совершай шейхи те самые пресловутые "115 нарушений ФФП". Только стоит кому-то сверкнуть, как набегает целая толпа ~мешков~ ТОП-клубов с целью разграбить талантливый проект. ФФП - это мерзкий лицемерный закон, который нужен только для того, чтобы защитить поляну от выскочек. Так что шейхи молодцы: с волками - жить по волчьи выть.
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он не чистый левый защитник от слова вообще. Его главный плюс - смещение в полузащиту в зоне атаки.
Стилистически - это игрок Ливерпуля, Арсенала и Сити.
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Ответ WeLoveYouMC
Ну справедливости ради сити и не играет сейчас с профильным левым защитником, поэтому очень сомнительна такая сделка вообще И уж точно не этим летом И я считаю, что Альварез это не игрок, который пока может играть в 1 нападающего, все таки он идеален в схеме с нападающим, в подыгрыше, это показали и матчи Сити и сборная
Очевидно, что Сити не играет с профильным левым защитником из-за того, что его нет в команде.

Для команд Пепа свойственна вариативность схем. 4-3-3, 5-3-2 с трансформацией в 3-5-2, 4-2-3-1. Без профильного крайнего защитника сложно давать нужные объемы на флангах, что показывает, как раз, сейчас игра Сити.

На замену Холанду могут взять Осимхена и не потерять в качестве, а Альварез продолжит быть нападающим в подыгрыше.
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