«Баварии», «Арсеналу» и «Ман Сити» интересен защитник «Жироны» Гутьеррес, его отступные – 35 млн евро. У «Реала» есть право приоритетного выкупа (Relevo)

Левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес интересен топ-клубам Европы.

Контракт 22-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитан до 2027 года, в нем указана сумма отступных – 35 миллионов евро.

По информации Relevo, интерес к испанцу проявляет « », также за ним следят английские « » и « ». У « » есть право приоритетного выкупа Гутьерреса – следующим летом трансфер игрока может обойтись мадридцам в 8 миллионов евро. Зимой сумма трансфера для «сливочных» будет такой же, как для остальных клубов.

«Реал» не исключает возможности возвращения своего воспитанника, но приоритетной целью считает подписание игрока «Баварии» .

Отмечается, что «Жирона» может склониться к продаже игрока уже в январе. В клубе считают, что Гутьеррес уйдет скорее раньше, чем позже, и знают, что летом «Реал» может купить его дешевле.

В текущем сезоне Ла Лиги Мигель провел 15 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.

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