«Баварии», «Арсеналу» и «Ман Сити» интересен защитник «Жироны» Гутьеррес, его отступные – 35 млн евро. У «Реала» есть право приоритетного выкупа (Relevo)
Левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес интересен топ-клубам Европы.
Контракт 22-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитан до 2027 года, в нем указана сумма отступных – 35 миллионов евро.
По информации Relevo, интерес к испанцу проявляет «Бавария», также за ним следят английские «Арсенал» и «Манчестер Сити». У «Реала» есть право приоритетного выкупа Гутьерреса – следующим летом трансфер игрока может обойтись мадридцам в 8 миллионов евро. Зимой сумма трансфера для «сливочных» будет такой же, как для остальных клубов.
«Реал» не исключает возможности возвращения своего воспитанника, но приоритетной целью считает подписание игрока «Баварии» Альфонсо Дэвиса.
Отмечается, что «Жирона» может склониться к продаже игрока уже в январе. В клубе считают, что Гутьеррес уйдет скорее раньше, чем позже, и знают, что летом «Реал» может купить его дешевле.
В текущем сезоне Ла Лиги Мигель провел 15 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
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У Сити Жирона входит в Сити групп
Интересная заруба намечается)
Стоунз, вон, опорника играл из-за того, что Филлипс не тянул. Это изобретение или всё таки вынужденная мера?
Если честно, я тоже не сильно верю в то, что Холанда отдадут так просто, однако бизнес есть бизнес, а результаты клуба всегда превыше одного игрока.
С Осимхеном я, действительно, погорячился, ибо не смог сходу вспомнить доступных вариантов из ЦН, которые бы могли подойти Сити под Альвареза :)
И что то я не вижу выигрыша, что Сити зная, что игрока продали за 35 захочет купить его за 90, чтобы потом еще и холланда отдать когда то)
Не вижу логики немного
Мне без разницы
Тут просто я написал про преимущество каждого из клубов и все
Сначала с ним надо договориться
Легче развиваться в системе, где все под тебя уже настроено или приходить в клуб, у которого просто было право выкупа и все?
Я не говорю, что он примет решение перейти в сити, но это было бы просто логичнее с точки зрения системности игры
очевидно Жирона вспышка, в следующем сезоне дай бог 3-4 будут такой же уровень показывать
Уверяю на 100% такого обмена не будет летом
А по замене холанда на осимхена это смешно)
Сейчас холанд это и основная сила в атаке, плюс и большая пиар компания клуба, никто его никуда не продаст в ближайшие пару лет точно
Стилистически - это игрок Ливерпуля, Арсенала и Сити.
Для команд Пепа свойственна вариативность схем. 4-3-3, 5-3-2 с трансформацией в 3-5-2, 4-2-3-1. Без профильного крайнего защитника сложно давать нужные объемы на флангах, что показывает, как раз, сейчас игра Сити.
На замену Холанду могут взять Осимхена и не потерять в качестве, а Альварез продолжит быть нападающим в подыгрыше.