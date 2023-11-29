7 очков за 5 туров – худший результат «ПСЖ» в ЛЧ с 2004 года. Тогда парижане стали последними в группе с ЦСКА

«ПСЖ» почти 20 лет не набирал в Лиге чемпионов так мало очков, как сейчас.

Команда Луиса Энрике сыграла вничью с «Ньюкаслом» (1:1) и набрала 7-е очко в группе F.

В последний раз у парижан после 5 туров группового этапа было меньше баллов, чем сейчас, в сезоне-2004/05. Тогда они финишировали с 5 баллами, пропустив вперед ЦСКА, «Порту» и «Челси».

В заключительном туре « » в гостях встретится с лидирующей «Боруссией» Дортмунд. В первом матче французы победили со счетом 2:0.

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