7 очков за 5 туров – худший результат «ПСЖ» в ЛЧ с 2004 года. Тогда парижане стали последними в группе с ЦСКА

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

«ПСЖ» почти 20 лет не набирал в Лиге чемпионов так мало очков, как сейчас.

Команда Луиса Энрике сыграла вничью с «Ньюкаслом» (1:1) и набрала 7-е очко в группе F.

В последний раз у парижан после 5 туров группового этапа было меньше баллов, чем сейчас, в сезоне-2004/05. Тогда они финишировали с 5 баллами, пропустив вперед ЦСКА, «Порту» и «Челси».

В заключительном туре «ПСЖ» в гостях встретится с лидирующей «Боруссией» Дортмунд. В первом матче французы победили со счетом 2:0.

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23 комментария

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kaka10
Тогда Семак разрывал и куражился, затем его пригласили
+14
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Птюч, Ёж.
Ответ kaka10
Тогда Семак разрывал и куражился, затем его пригласили
знал бы он что ЦСКА через пол года кубок УЕФА выиграет)
+12
-1
+11
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Yubaba
Ответ GuruFutbola
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До великого Месси они играли в финале лч
+6
-2
+4
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Карина Кулина
Достали уже разные трактовки пенальти. То отскок от тела не пенальти, то пенальти. Каждый судья трактует по своему. Особенно бесит как ПСЖ тянут
+7
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иц а мен
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эффект месси
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Честный контроль
Тогда ЦСКА стал третьим в группе , упал в Кубок УЕФА и выиграл его! Великая команда!
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фк кабинет
Физреке убрал Верратти поэтому команда изгает без центра поля.
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Yavich
Теперь последними уже точно не будут )))

А вообще игра то классная пошла, ну что поделаешь, если Дембеле и Барколя по три раза с метра забить не могут.
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madaev
Ответ Имя Фамилия
По итогу это будет первый выход с 1-го места за последние пару лет.
Никакого первого места не будет
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Имя Фамилия
Ответ GuruFutbola
С легчайшим путем до финала
Меси получил от баварии 8:2, а ПСЖ её возил в финале без ряда ключевых игроков. В следующем сезоне они разгромили меси 4:1 и выкинули баварию из 1/4.
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Yubaba
Ответ GuruFutbola
С легчайшим путем до финала
Ещё про то, что ковидный год был не забудем)
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Pasta
Тогда ПСЖ был дном тем еще, а вот ЦСКА был как раз вполне себе крепкой добротной командой европейского уровня, да и наш чемпионат был таковым до 2012, может до 2014 года. Потом постепенно пошла деградация...
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Cosstigan
Карма Энрике постигает , что прыгает и радуется ничьей, как он мог Вератти выкинуть из команды , идей ноль в середине..
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Тунец-Сосискоед
Ну теперь вмето Семака Облякова забирать придется
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a2wai
Пожелаем Дортмунду удачи против катарского мешка.
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Имя Фамилия
По итогу это будет первый выход с 1-го места за последние пару лет.
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Владимир Владимирович
Помню помню хет трик Семака тогда Парижанам во главе с Паулетой
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