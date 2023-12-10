Энрике перед «Дортмундом»: «Игра сродни 1/8 или 1/4 финала. Победит «ПСЖ» – не придется узнавать счет матча «Ньюкасл» – «Милан»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Милан Ньюкасл Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике высказался в преддверии матча «ПСЖ» с «Боруссией» в Лиге чемпионов.

– В среду «ПСЖ» предстоит матч жизни в Дортмунде?

– Да, в футболе есть такое красивое выражение, когда говорят о жизни или смерти. Для нас это будет большой матч сродни 1/8 финала или четвертьфиналу.

Мы будем играть в гостях, но все зависит от нас. Если победим, то не придется слушать радио или смотреть телевизор, чтобы узнать, с каким счетом завершился другой матч [«Ньюкасл» – «Милан»]. Так что игра предстоит важная, – сказал главный тренер «ПСЖ».

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7 комментариев
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Боруссия должна раздавить клопов с эфиопии
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Дортмунд, не подведи!
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Надо замену Марчиняку искать,без него тяжко будет
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Всей страной за Дортмунд!
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Болеем за Дортмунд!
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Слушать радио... ещё бы сказал ждать выпуск завтрашних газет, чтобы узнать счёт.. )
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Ответ Knife707
Дортмунд, не подведи!
🤣🤣🤣
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