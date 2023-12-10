Энрике перед «Дортмундом»: «Игра сродни 1/8 или 1/4 финала. Победит «ПСЖ» – не придется узнавать счет матча «Ньюкасл» – «Милан»
Луис Энрике высказался в преддверии матча «ПСЖ» с «Боруссией» в Лиге чемпионов.
– В среду «ПСЖ» предстоит матч жизни в Дортмунде?
– Да, в футболе есть такое красивое выражение, когда говорят о жизни или смерти. Для нас это будет большой матч сродни 1/8 финала или четвертьфиналу.
Мы будем играть в гостях, но все зависит от нас. Если победим, то не придется слушать радио или смотреть телевизор, чтобы узнать, с каким счетом завершился другой матч [«Ньюкасл» – «Милан»]. Так что игра предстоит важная, – сказал главный тренер «ПСЖ».
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