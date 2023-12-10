Энрике перед «Дортмундом»: «Игра сродни 1/8 или 1/4 финала. Победит «ПСЖ» – не придется узнавать счет матча «Ньюкасл» – «Милан»

Луис Энрике высказался в преддверии матча «ПСЖ» с «Боруссией» в Лиге чемпионов.

– В среду «ПСЖ» предстоит матч жизни в ?

– Да, в футболе есть такое красивое выражение, когда говорят о жизни или смерти. Для нас это будет большой матч сродни 1/8 финала или четвертьфиналу.

Мы будем играть в гостях, но все зависит от нас. Если победим, то не придется слушать радио или смотреть телевизор, чтобы узнать, с каким счетом завершился другой матч [« » – « »]. Так что игра предстоит важная, – сказал главный тренер « ».

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