Энрике о «Ньюкасле»: «Шесть игроков могут прессинговать восьмерых одновременно – невероятно. «ПСЖ» нужно быть готовыми к такой интенсивности»

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов.

«Если вы видели их последний матч против «Челси», это было невероятно в плане физики. Шесть игроков оказывали такое сильное давление, что могли прессинговать восемь игроков одновременно.

Такая интенсивность в их игре и такой прессинг – это то, к чему нам нужно быть готовыми», – сказал главный тренер «ПСЖ».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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3 комментария

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N. Vidich
Это комплимент Эди Хау
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Максим Столбов
Ну а чего там прессинговать то? Вопросы надо задать тем двоим, что ленятся перекрывать зоны сопернику
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Cosstigan
Твою работу не видно , за 4 месяца , игра без центра поля и прострелы…
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