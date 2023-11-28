Энрике о «Ньюкасле»: «Шесть игроков могут прессинговать восьмерых одновременно – невероятно. «ПСЖ» нужно быть готовыми к такой интенсивности»
Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов.
«Если вы видели их последний матч против «Челси», это было невероятно в плане физики. Шесть игроков оказывали такое сильное давление, что могли прессинговать восемь игроков одновременно.
Такая интенсивность в их игре и такой прессинг – это то, к чему нам нужно быть готовыми», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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