Энрике о «Ньюкасле»: «Шесть игроков могут прессинговать восьмерых одновременно – невероятно. «ПСЖ» нужно быть готовыми к такой интенсивности»

Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов.

«Если вы видели их последний матч против «Челси», это было невероятно в плане физики. Шесть игроков оказывали такое сильное давление, что могли прессинговать восемь игроков одновременно.

Такая интенсивность в их игре и такой прессинг – это то, к чему нам нужно быть готовыми», – сказал главный тренер « ».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Прессинг – фишка «Ньюкасла». Отборы празднуют как голы (оцените!), тренер косплеит «Ливерпуль»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!