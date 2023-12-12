Радченко об Алексее Миранчуке в «Зените»: «Вряд ли он осилит конкуренцию. Ему нужно продолжать доказывать свою состоятельность в Серии А»

Дмитрий Радченко считает, что Алексей Миранчук не осилит конкуренцию в «Зените».

«Много ходит всяких слухов о трансферах « ». Петербуржцы должны усилить защиту и середину поля. Думаю, что зимой один или два игрока приедут в Санкт-Петербург.

Может ли усилить «Зенит»? В команде очень большая конкуренция, вряд ли он осилит ее.

Ему нужно продолжать доказывать свою состоятельность в Серии А. Адаптация у него прошла, надо доказывать. Возвращаться в Россию ему рано», – считает бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России.

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