Сафонов после 1:0 с ЦСКА: «Раздевалку разнесли отчасти. Ребята вышли на второй тайм очень заряженными»

Матвей Сафонов поделился эмоциями после победы над ЦСКА (1:0) в Мир РПЛ.

— Почему матч получился таким неровным?

— Сейчас больше эмоций от победы. Раздевалку разнесли отчасти (улыбается). Тяжело сказать, в чем заключается причина. Ребята вышли на второй тайм очень заряженными. Вышли играть только на победу. Все это было видно. И ЦСКА это тоже понимал.

— На что делал акцент тренер в перерыве?

— Для первого тайма ЦСКА поставил тяжелую задачу. Не давал нам играть так, как мы планировали. Во второй половине постарались кое‑что поменять. И это сработало. У нас мяч держался, и в этом было наше преимущество.

Напряженный матч. Напряженная атмосфера была в моей штрафной. Это все чувствовали.

— «Краснодар» на первом месте в чемпионате России.

— Сейчас настрой отдохнуть и перезагрузить голову. И потом вернуться с тем же настроем, с каким мы играли первый круг, — сказал вратарь «Краснодара».

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