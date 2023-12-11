Сафонов после 1:0 с ЦСКА: «Раздевалку разнесли отчасти. Ребята вышли на второй тайм очень заряженными»
Матвей Сафонов поделился эмоциями после победы над ЦСКА (1:0) в Мир РПЛ.
— Почему матч получился таким неровным?
— Сейчас больше эмоций от победы. Раздевалку разнесли отчасти (улыбается). Тяжело сказать, в чем заключается причина. Ребята вышли на второй тайм очень заряженными. Вышли играть только на победу. Все это было видно. И ЦСКА это тоже понимал.
— На что делал акцент тренер в перерыве?
— Для первого тайма ЦСКА поставил тяжелую задачу. Не давал нам играть так, как мы планировали. Во второй половине постарались кое‑что поменять. И это сработало. У нас мяч держался, и в этом было наше преимущество.
Напряженный матч. Напряженная атмосфера была в моей штрафной. Это все чувствовали.
— «Краснодар» на первом месте в чемпионате России.
— Сейчас настрой отдохнуть и перезагрузить голову. И потом вернуться с тем же настроем, с каким мы играли первый круг, — сказал вратарь «Краснодара».
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Это звонок Краснодару, что если хотят серьезно на что то претендовать, то надо усиливаться и разносить раздевалку пока рановато, а то тут некоторые после трех туров чемпионами были, а ныне еле заползли в 5-ку. Надеюсь Краснодар даст бой Зениту по весне, а то что то скучно стало:)