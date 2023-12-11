Тренер ЦСКА Искаков о переходе Марио в «Зенит»: «Не по-людски получилось. Он повел себя некрасиво, я бы так не поступил»

Мурат Искаков разочарован поведением Марио Фернандеса при переходе в «Зенит».

– После гола « » мимо вас пронесся . Что это было за движение ноги в его сторону?

– Вспыльчивость проявилась. Чему он радовался? Видимо, ничьей с родным клубом, который дал ему дорогу в жизнь. Когда обеспеченные люди рассуждают, что «это не деньги, могли бы за меня заплатить»… Тебя год назад отпустили бесплатно!

А ведь Валентинович (главный тренер ЦСКА Владимир Федотов – Sports.ru) с ним разговаривал.

– Когда?

– Зимой, на сборах, когда возник вариант вернуть Марио: «Давай, приезжай. Поможешь нам в концовке чемпионата». Он: «Приеду, буду тренироваться, посмотрите как раз, в каком я состоянии». Потом все затянулось. Мне уже показалось: у Марио есть еще один контракт, который мы не видим. Видимо, эта затяжка была нужна, чтобы выбить условия.

По итогу мне очень обидно. Понимаю, это его жизнь, карьера. Но получилось немного не по-людски.

– Вы общались с Марио после «Зенита»?

– Не знаком с ним. Когда «Сочи» встречался с ЦСКА, жали друг другу руки. Я подумал: человек основательный. Не хочу оскорблять Марио, но я бы не поступил, как он.

– Марио повторяет, что все еще признателен ЦСКА и любит клуб.

– Непохоже. Очень некрасиво себя повел, – сказал тренер ЦСКА.

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