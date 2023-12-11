Корнаухов о 8-м месте ЦСКА: «Играет одной обоймой, нет замен. Усталость накапливается. Но «Краснодару» не должны были проигрывать»

Олег Корнаухов высказался о 8-м месте ЦСКА после 18 туров Мир РПЛ.

Накануне армейцы проиграли « » (0:1).

«Обидный гол для армейцев. Они очень здорово провели этот матч и должны были как минимум не проигрывать. Но эта недоработка в компенсированное время…

Вроде восьмое место, но всего четыре очка от третьей строчки. Обидно, что недорабатывают в мелочах. Повторюсь, как минимум не должны были проигрывать.

Мы видим, что ЦСКА играет одной обоймой, что нет замен. Усталость накапливается. И вот этот гол как раз говорит о том, что усталость не дает быстро сконцентрироваться в таких эпизодах», — сказал экс-игрок .

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