Корнаухов о 8-м месте ЦСКА: «Играет одной обоймой, нет замен. Усталость накапливается. Но «Краснодару» не должны были проигрывать»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Олег Корнаухов Краснодар Матч ТВ Футбол

Олег Корнаухов высказался о 8-м месте ЦСКА после 18 туров Мир РПЛ.

Накануне армейцы проиграли «Краснодару» (0:1).

«Обидный гол для армейцев. Они очень здорово провели этот матч и должны были как минимум не проигрывать. Но эта недоработка в компенсированное время…

Вроде восьмое место, но всего четыре очка от третьей строчки. Обидно, что недорабатывают в мелочах. Повторюсь, как минимум не должны были проигрывать.

Мы видим, что ЦСКА играет одной обоймой, что нет замен. Усталость накапливается. И вот этот гол как раз говорит о том, что усталость не дает быстро сконцентрироваться в таких эпизодах», — сказал экс-игрок ЦСКА.

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13 комментариев
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Очень хороший комбинационный футбол показывал ЦСКА в первом тайме
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Ответ Спартак Уокер
Очень хороший комбинационный футбол показывал ЦСКА в первом тайме
Так в первом тайме почти всегда Цска лучше соперника, а потом наступает второй тайм и карета превращается в тыкву.
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Ответ Спартак Уокер
Очень хороший комбинационный футбол показывал ЦСКА в первом тайме
Так во всех матчах этого сезона ЦСКА в первом тайме показывал отличный футбол, прессинговал и атаковал.

Только вот проблема в том, что команда во втором тайме встает и играет от обороны.
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Федотов по весне свои очки наберёт. От первого места отрыв конечно критический, но за третье, а то и за второе ещё можно побороться. Плюс опять кубок взять.
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Ответ LionKing
Бабаева и Мовсесьяна гнать поганой метлой
Файзулаев сам пришёл?))
Они со своей зарплаты должны игроков покупать?
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Ответ al
не припомню, что бы при рэсэфэсере по два состава команды имели - так же и играли, основной обоймой, даже больше играли, и лучше. питание, наверное, было другое...
Водочку пили. В ней калорий много.
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Могу на вскидку вспомнить 3 игры, где мы потеряли очки на 90+ минутах : Спартак, Факел, Краснодар. С +8 очками жилось бы намного легче
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Ответ Caniball
Так в первом тайме почти всегда Цска лучше соперника, а потом наступает второй тайм и карета превращается в тыкву.
Или наоборот, провал в первые 20 минут и на каких-то волевых вытаскивали ничью, дисбаланс полный
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Ответ Спартак Уокер
Очень хороший комбинационный футбол показывал ЦСКА в первом тайме
Во втором тайме нужны свежие игроки, почему не выпустить Давилу не на 90-й минуте, а на пол часа раньше?
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