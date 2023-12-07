Экс-капитан ЦСКА Варламов про «Слово пацана»: «Не страшное время, скорее – мужское, проверочное на вшивость: есть характер, жилы или нет. Но такие сюжеты не стоит вытаскивать»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Евгений Варламов история Чемпионат.com кино Футбол

Экс-капитан ЦСКА Евгений Варламов высказался о сериале «Слово пацана».

«Я «Слово пацана» не смотрел, но из названия понятно про что фильм. Казань, 1980-е, ОПГ. Я бы не сказал, что страшное время. Скорее, мужское. Проверочное на вшивость: есть характер, жилы мужика – или нет.

Естественно, меня все это коснулось. Даже был момент – чуть футбол не бросил. Три недели не тренировался.

Уходил из дому как будто на тренировку, а на самом деле – на сборища, вечерние сборы. Тогда же модно было участвовать в группировках, тусоваться, бегать по улицам, кого-то пугать, мягко говоря. Все прошли через это. Кому-то зашло, мне – нет.

Поначалу и мне прилетало. Когда подрос и несколько раз сыграл за улицу в футбол, отношение поменялось. Не то чтобы авторитетом стал, но парни понимали: это спортсмен идет, его не трогать. Но нужно было ходить по разным улицам, поэтому искали тропы, чтобы не пересекаться с другими шайками.

Один раз всего я участвовал в большой потасовке. Но мне этого хватило, чтобы понять: не мое. Не понравилось. В конце концов футбол отвернул меня от этого всего. А некоторые знакомые в 15, 16, 17 лет бросили спорт и ушли на улицу. Были ранения – и огнестрельные, и ножевые. В этом возрасте в моем окружении летальных исходов не было, а позже случались.

Мое мнение: такие сюжеты не стоит вытаскивать. История темная, не очень хорошая. Сейчас тоже есть влиятельные группировки, но теперь они более четкие, семейные. И решать вопросы предпочитают дипломатично, на более высоком уровне. Методы 1980–90-х остались в прошлом», – сказал Варламов.

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26 комментариев
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Толпой нападать на одного прям по мужски:)) Но сериал как раз о том, чем эти гопники в конце концов заканчивают, как и было в той же Бригаде, но люди почему-то это романтизируют:))
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Проломили голову арматурой, уехал на кладбище - это по меркам мыслителя Варламова означает прошел проверку "на вшивость и характер" или нет?
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Не мужское, а подонков, ты понятия то не подменяй
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Замечательно у нас ставят знак равенства между ""мужским" и "уголовным".
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Какой то парадокс.)Фразой-хотите как в 90-Х,людей пугают,а кинохой восторгаются...Умом Россию не понять..
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Креативную рекламу придумали для этого сериала.
Каждый спортсмен вдруг высказывается...
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я сам был шпаной, но позже, в конце 90х. ничего в этом мужского нет. как и никакой романтики, обычная гопота. нынешняя молодежь на две головы лучше нашей "мужской" гопоты.
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Ответ Юрий Король
Ничего не попутали? Какие опг в 80е?
Не поверишь, но ещё в 1970-х в Казани орудовала банда "Тяп-ляп", настоящая кровавая ОПГ💀
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дегенерат
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Ответ ДудьСдулся
Креативную рекламу придумали для этого сериала. Каждый спортсмен вдруг высказывается...
Да и вообще из все утюгов про него говорят
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Ответ rigobersong
Толпой нападать на одного прям по мужски:)) Но сериал как раз о том, чем эти гопники в конце концов заканчивают, как и было в той же Бригаде, но люди почему-то это романтизируют:))
Каждый в своём сознании главный герой. Тот самый Саша Белый, который успешно умчал в закат
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Ответ XXXVI
Каждый в своём сознании главный герой. Тот самый Саша Белый, который успешно умчал в закат
Успешно умчал он в выстрел перед титрами
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Ответ rigobersong
Толпой нападать на одного прям по мужски:)) Но сериал как раз о том, чем эти гопники в конце концов заканчивают, как и было в той же Бригаде, но люди почему-то это романтизируют:))
Повзрослел - это когда не перематываешь сцену, в которой Макс режет горло космосу и пчеле, а просто осознаешь, что один бандит убил других бандитов.
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Мальчик, так и не выросший в мужчину
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Методы в прошлом!? Вчера в Лахте лежачих добивали. В Москве 100 на 100 каждый месяц )
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Ответ rigobersong
Толпой нападать на одного прям по мужски:)) Но сериал как раз о том, чем эти гопники в конце концов заканчивают, как и было в той же Бригаде, но люди почему-то это романтизируют:))
но пожили же красиво!
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Ответ Александр Максаков
Успешно умчал он в выстрел перед титрами
это да
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Ответ Olavi Ranta
Настоящий (жилистый)мужик в жизни обязан: 1. Посадиться в тюрьму 2. Построить ОПГ 3. Вырастить бабла с барыг
Отслужить, получать там люлей от дедов, давать люлей молодым.
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Настоящий (жилистый)мужик в жизни обязан:
1. Посадиться в тюрьму
2. Построить ОПГ
3. Вырастить бабла с барыг
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Мужское время, которое не стоит вспоминать. Привет интервью Антипина Саше Сулим
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Мужского как раз было очень мало. Один на один драки были только если у каждого за спиной были равные составы. А так в основном толпой метелили шакалы.
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Последний абзац правильный только
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