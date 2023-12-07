Экс-капитан ЦСКА Варламов про «Слово пацана»: «Не страшное время, скорее – мужское, проверочное на вшивость: есть характер, жилы или нет. Но такие сюжеты не стоит вытаскивать»

Экс-капитан ЦСКА Евгений Варламов высказался о сериале «Слово пацана».

«Я «Слово пацана» не смотрел, но из названия понятно про что фильм. Казань, 1980-е, ОПГ. Я бы не сказал, что страшное время. Скорее, мужское. Проверочное на вшивость: есть характер, жилы мужика – или нет.

Естественно, меня все это коснулось. Даже был момент – чуть футбол не бросил. Три недели не тренировался.

Уходил из дому как будто на тренировку, а на самом деле – на сборища, вечерние сборы. Тогда же модно было участвовать в группировках, тусоваться, бегать по улицам, кого-то пугать, мягко говоря. Все прошли через это. Кому-то зашло, мне – нет.

Поначалу и мне прилетало. Когда подрос и несколько раз сыграл за улицу в футбол, отношение поменялось. Не то чтобы авторитетом стал, но парни понимали: это спортсмен идет, его не трогать. Но нужно было ходить по разным улицам, поэтому искали тропы, чтобы не пересекаться с другими шайками.

Один раз всего я участвовал в большой потасовке. Но мне этого хватило, чтобы понять: не мое. Не понравилось. В конце концов футбол отвернул меня от этого всего. А некоторые знакомые в 15, 16, 17 лет бросили спорт и ушли на улицу. Были ранения – и огнестрельные, и ножевые. В этом возрасте в моем окружении летальных исходов не было, а позже случались.

Мое мнение: такие сюжеты не стоит вытаскивать. История темная, не очень хорошая. Сейчас тоже есть влиятельные группировки, но теперь они более четкие, семейные. И решать вопросы предпочитают дипломатично, на более высоком уровне. Методы 1980–90-х остались в прошлом», – сказал .

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