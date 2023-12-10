«Балтика» сделала в стилистике «Слова пацана» афишу матча с «Рубином»

Теги Рубин премьер-лига Россия Балтика кино Слово пацана Футбол

«Балтика» подготовила постер к матчу с «Рубином» в стиле сериала «Слова пацана».

«Сегодня вечером балтийские пацаны сыграют против пацанов из Казани и закроют этот год», – говорится в сообщении калининградского клуба.

Встреча состоится сегодня, 10 декабря. Начало – в 19:45 по московскому времени.

Фото: vk.com/fcbaltika

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56 комментариев
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балтика-рубин. снег на газоне.
+170
-1
+169
На улице будут решать, кого отшивать обратно в ФНЛ
+72
-1
+71
Алло, редакция, вы там заголовки вообще редактируете? Или он тоже в стилистике "Слово пацана"?
+39
-2
+37
Помешались уже на этом сериале
+32
-10
+22
Кого сегодня запишут в фавориты, а кого - в чушпаны?
+17
0
+17
Чушпан edition
+15
-2
+13
Матч пройдёт в хоккейной коробке в формате стенка на стенку, мячей не будет, будут биты, кастеты и цепи?
+10
0
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Ответ Aleksey Yashin
На улице будут решать, кого отшивать обратно в ФНЛ
Решат кто обратно в пацанскую лигу, а кто останется в чушпанской РПЛ.
+9
0
+9
Ответ PIT-BUL
специально не стал смотреть сериал. Уже факт - чем больше рекламы и шума тем хуже фильм
тогда тебе на "домашний" канал, там полно сериалов и фильмов, которые никто не рекламирует и не обсуждает... а заодно - никто и не смотрит, кроме монтажеров фильма...
+6
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Жалкие
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Ответ Рамамбахарамамбарум
балтика-рубин. снег на газоне.
😂😂😂лучший)))
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Они считают своих болельщиков быдлом?
+2
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+2
Когда наконец откроют шар в Музее мирового океана? 3 года назад его всё делали,и до сих пор.
+2
0
+2
Желаю им вылететь в первую лигу.
Премьер-лига для тех, кто хорошо учился.
+7
-5
+2
Ответ Мексиканская песня
Желаю им вылететь в первую лигу. Премьер-лига для тех, кто хорошо учился.
Ах, ты, чушпан. Мелочь есть?
+2
-1
+1
Скорлупа Балтики зарешает. Старшики у Рубина уже не те. Да и к тому же Балтика у себя на районе.
+1
0
+1
На картинке не хватает «Балтики 9»…)
+2
-1
+1
специально не стал смотреть сериал. Уже факт - чем больше рекламы и шума тем хуже фильм
+12
-11
+1
Балтика опубликовала афишу к матчу с Рубином в стиле сериала "Слово пацана" - а теперь отправьте своего редактора в школу, чтобы он научился расставлять члены предложения, и перечислите его зарплату мне
+4
-3
+1
Кустарщина.
+2
-1
+1
Слово чушпана
+2
-2
0
Ответ Спартак Уокер
Помешались уже на этом сериале
...............Но в Украине этот сериал тоже, как ни странно, получил популярность среди молодежи - украинцы массово продвигают сериал вражеской страны в рекомендации, снимают видео о криминальном прошлом Украины и в наглой форме отстаивают "право" просматривать проекты россиян...............
(С)
+1
-1
0
Ответ lokoball
Алло, редакция, вы там заголовки вообще редактируете? Или он тоже в стилистике "Слово пацана"?
в редакции ещё не прошли этот урок)
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Ответ Aleksey Yashin
На улице будут решать, кого отшивать обратно в ФНЛ
Рубин в этом сезоне не отшить!
+2
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Ответ Radik_2.0
ваще, такое ощущение что школьников наняли)) заголовок режет глаз
не ощущения, так и есть
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Позорники просто
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"ЧУШПАНОБОЛ"
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-2
0
Словно пасана!
+1
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Ответ PIT-BUL
специально не стал смотреть сериал. Уже факт - чем больше рекламы и шума тем хуже фильм
Ну в данном случае это - действительно исключение из правил (хотя, согласен, довольно редкое и с рекламой перебор). Посмотреть стоит...
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Ответ PIT-BUL
специально не стал смотреть сериал. Уже факт - чем больше рекламы и шума тем хуже фильм
железная логика, так держать
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