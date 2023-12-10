«Балтика» сделала в стилистике «Слова пацана» афишу матча с «Рубином»

«Балтика» подготовила постер к матчу с «Рубином» в стиле сериала «Слова пацана».

«Сегодня вечером балтийские пацаны сыграют против пацанов из Казани и закроют этот год», – говорится в сообщении калининградского клуба.

Встреча состоится сегодня, 10 декабря. Начало – в 19:45 по московскому времени.

Фото: vk.com/fcbaltika

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!