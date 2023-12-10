Гендиректор «Факела» об РПЛ: «Если сдвинуть туры на начало июля, все проблемы уйдут. Ничего страшного, летом мы отдыхаем меньше, чем в Европе, а зимой – намного больше»

Теги премьер-лига Россия Факел Роман Асхабадзе календарь Р-Спорт Футбол

Гендиректор «Факела» считает, что сезон в Мир РПЛ должен начинаться раньше.

«По мне, не нужно устраивать никаких переходов в обратную сторону на систему «весна – осень». Просто нужно начинать играть летом немного раньше, за что на общем собрании РПЛ перед началом сезона мы и голосовали. Если не изменяет память, за то, чтобы начать в июле раньше, было три или четыре клуба. На голосовании было принято решение начинать позже.

Все проблемы у нас уйдут, если мы сдвинем туры на начало июля. Ничего страшного в этом не будет. Летом мы отдыхаем чуть меньше, чем европейские чемпионаты, а зимой намного больше, чем они. Мы должны начинать летом немного раньше, чем в последние годы. Это моя позиция, с 5 по 10 июля мы спокойно можем начинать первый тур», – сказал Роман Асхабадзе.

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8 комментариев
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Самое элементарное решение проблемы, но умом Россию не понять. Будут рассуждать про осень-весна, про манежи и в конце концов ничего не сделают
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Да да , как будь то отдыхают игроки зимой в России а не в Эмиратах
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Убирать кубок и играть по два раза в неделю в августе - сентябре
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Вы бы тогда стадион свой не успели подготовить в том году, если начинать раньше🐣Командам из ФНЛ эта пауза летом нужна чтобы в божеский вид арены свои привести, на которых ЧМ не проводили
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