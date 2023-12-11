Канчельскис о системе «весна – осень»: «Надо возвращаться, даже красных мячей нет – вообще смешно, играть в декабре – издевательство. В еврокубках будем участвовать в 2034-м, не раньше»

Андрей Канчельскис призвал вернуться к системе «весна – осень».

«Мой прогноз, когда мы будем играть в еврокубках? Думаю, через десять лет с нас снимут дисквалификацию – получается, в 2034 году будем играть. Точно не раньше. Мы заложники ситуации, нам ничего не остается делать.

Пока мы нигде не участвуем, надо возвращаться на систему проведения чемпионата «весна – осень». Зачем в декабре играть? Никто не знает, что холодно? У нас даже красных мячей нет – вообще смешно! Это издевательство – футболисты мучаются» – сказал бывший игрок сборной России.

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