Канчельскис о системе «весна – осень»: «Надо возвращаться, даже красных мячей нет – вообще смешно, играть в декабре – издевательство. В еврокубках будем участвовать в 2034-м, не раньше»
Андрей Канчельскис призвал вернуться к системе «весна – осень».
«Мой прогноз, когда мы будем играть в еврокубках? Думаю, через десять лет с нас снимут дисквалификацию – получается, в 2034 году будем играть. Точно не раньше. Мы заложники ситуации, нам ничего не остается делать.
Пока мы нигде не участвуем, надо возвращаться на систему проведения чемпионата «весна – осень». Зачем в декабре играть? Никто не знает, что холодно? У нас даже красных мячей нет – вообще смешно! Это издевательство – футболисты мучаются» – сказал бывший игрок сборной России.
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Во-первых, надо играть кожаным мячом. Играя кожаным мячом, предки запустили ракету в космос! Это ли не доказательство?
Во-вторых, надо заставить играть футболистов в хоккей. Вспомните Всеволода Боброва - отлично играл в обоих видах спорта, не чета прежним!
В-третьих, заставить всех вратарей играть в кепках!
Можно, конечно, вместо этого делать для частных коммерсантов выгодным вложения в футбол, вкладывать в тренерские кадры и детскую селекцию, выстроить нормальную методологию обучения, а не битву переписанных переростков... Много чего можно сделать, но это же сложно.
Так что только весна-осень спасёт нас! И вратарские кепки.
Могли спокойно еще в начале ноября(кстати тоже нередко снег и минус) заканчивать круг. Хотели восполнить еврокубки и дать побольше футбола, а получилось как всегда(с).
Что мешает построить манежей на 10-15к зрителей(все равно больше не ходит), на два-три матча в год. Это сильно дешевле, чем делать крышу на готовом стадионе. Даже Реал с трудом осилил.
Заметил, что о возвращении системы весна-осень больше говорят разного рода "эксперты", а вот людей работающих непосредственно в клубах, и активно за это выступающих, практически нет.
Показуху летом18 для иностранцев провели, а иваны могут и поморозиться, не страшно.
Всё равно в заложниках, возникать не будут
Он был занят очень. Откуда он про красные мячи-то знает?)
А вот финал чемпионата в ноябре уже никак не сдвинешь.