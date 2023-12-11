Канчельскис о системе «весна – осень»: «Надо возвращаться, даже красных мячей нет – вообще смешно, играть в декабре – издевательство. В еврокубках будем участвовать в 2034-м, не раньше»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Андрей Канчельскис календарь Лига Конференций УЕФА Футбол

Андрей Канчельскис призвал вернуться к системе «весна – осень».

«Мой прогноз, когда мы будем играть в еврокубках? Думаю, через десять лет с нас снимут дисквалификацию – получается, в 2034 году будем играть. Точно не раньше. Мы заложники ситуации, нам ничего не остается делать.

Пока мы нигде не участвуем, надо возвращаться на систему проведения чемпионата «весна – осень». Зачем в декабре играть? Никто не знает, что холодно? У нас даже красных мячей нет – вообще смешно! Это издевательство – футболисты мучаются» – сказал бывший игрок сборной России.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
как поменяем названия кругов местами, да как исчезнет весь снег и вся непогода! и мячи сами по себе покраснеют!
+49
-9
+40
Мне кажется, недостаточно перейти на весна-осень

Во-первых, надо играть кожаным мячом. Играя кожаным мячом, предки запустили ракету в космос! Это ли не доказательство?
Во-вторых, надо заставить играть футболистов в хоккей. Вспомните Всеволода Боброва - отлично играл в обоих видах спорта, не чета прежним!
В-третьих, заставить всех вратарей играть в кепках!

Можно, конечно, вместо этого делать для частных коммерсантов выгодным вложения в футбол, вкладывать в тренерские кадры и детскую селекцию, выстроить нормальную методологию обучения, а не битву переписанных переростков... Много чего можно сделать, но это же сложно.

Так что только весна-осень спасёт нас! И вратарские кепки.
+45
-9
+36
Ответ grek087
Даю все свои 32 красивых зуба на то что раньше будем в еврокубках. Деньги побеждают всегда
Предполагаю что, как минимум, пока Василич будет сидеть на золотом унитазе никаких еврокубков и прочего точно не видать.
+25
-2
+23
Помню весна-осень в детстве. На самом деле было кайфово смотреть футбол летом или читать отчёты тура в Спорт-Экспрессе на пляже в Юрмале ))) Какая-то другая атмосфера была.
+17
-6
+11
Даю все свои 32 красивых зуба на то что раньше будем в еврокубках. Деньги побеждают всегда
+19
-9
+10
Ответ Этот Райола хочет денег
Да уж, жизнерадостный прогноз. Через 10 лет изоляции от мировых соревнований наш футбол в юрский период вернется, к динозаврам и папоротникам на поле
Да он и сейчас плюс-минус, в мезозое.
+11
-3
+8
Ответ privet100
Помню весна-осень в детстве. На самом деле было кайфово смотреть футбол летом или читать отчёты тура в Спорт-Экспрессе на пляже в Юрмале ))) Какая-то другая атмосфера была.
Да и девки моложе были и агрегат крепче
+6
0
+6
Да уж, жизнерадостный прогноз. Через 10 лет изоляции от мировых соревнований наш футбол в юрский период вернется, к динозаврам и папоротникам на поле
+10
-5
+5
Ответ privet100
Помню весна-осень в детстве. На самом деле было кайфово смотреть футбол летом или читать отчёты тура в Спорт-Экспрессе на пляже в Юрмале ))) Какая-то другая атмосфера была.
Только первые и последние туры всё равно играли на снегу.
+5
-2
+3
Проблема тупо в календаре из-за растянутого "Кубка",.
Могли спокойно еще в начале ноября(кстати тоже нередко снег и минус) заканчивать круг. Хотели восполнить еврокубки и дать побольше футбола, а получилось как всегда(с).
Что мешает построить манежей на 10-15к зрителей(все равно больше не ходит), на два-три матча в год. Это сильно дешевле, чем делать крышу на готовом стадионе. Даже Реал с трудом осилил.
Заметил, что о возвращении системы весна-осень больше говорят разного рода "эксперты", а вот людей работающих непосредственно в клубах, и активно за это выступающих, практически нет.
+3
0
+3
Можно было с выдвижной крышей делать арены, но почему то на всю страну видимо в одном Питере непогда может быть.
Показуху летом18 для иностранцев провели, а иваны могут и поморозиться, не страшно.
Всё равно в заложниках, возникать не будут
+3
0
+3
Ответ privet100
Помню весна-осень в детстве. На самом деле было кайфово смотреть футбол летом или читать отчёты тура в Спорт-Экспрессе на пляже в Юрмале ))) Какая-то другая атмосфера была.
Круто было, все лето почти футбол
+3
-1
+2
Он что-то знает про 10 лет? Или откуда такой оптимизм?
+2
0
+2
Ответ Severfan
как поменяем названия кругов местами, да как исчезнет весь снег и вся непогода! и мячи сами по себе покраснеют!
Разве что со стыда испытываемого от участия в этом
+2
0
+2
Ответ Severfan
как поменяем названия кругов местами, да как исчезнет весь снег и вся непогода! и мячи сами по себе покраснеют!
Смените заезженную пластинку про нумерацию туров )) РПЛ укладывается в апрель-октябрь, когда нет никакого снега, тепло и комфортно.
+3
-2
+1
Ответ Дима
появится как минимум 1.5 летних месяца в нечетные годы и 1 месяц в год когда есть ЧЕ и ЧМ.
Только смысла в этом нет. Что толку от качелей каждый год ? Всё равно будут держать окно июльское для балансировки и стабильности турниров. Да и в Июля мы сталкиваемся с обратной стороной морозов. Это лютая жара на югах, что тоже нельзя. Но вы можете возразить. Можно же проводить на северах июльские туры. А вам ответят, что можно проводить на югах декабрьские и не насиловать опять чемпионат полтора года
+1
0
+1
Ответ Vinnipukh Vinni
Потрясающий уровень аргументации. Что у Гинера, когда он проталкивал Осень-Весну, что сейчас. Тот обещал 100500 крытых стадионов, эти обещают, что зимой не будет матчей.
Ну так зимой (декабрь, январь, февраль) матчей и не было. Зачастую в середине ноября уже все прекращалось.
+1
0
+1
Вообще-то свеженькая новость про Канчельскиса звучит так: "Андрей Канчельскис передумал конфликтовать с «Тоболом» (источник sports.kz 11 декабря 2023 (11.37).

Он был занят очень. Откуда он про красные мячи-то знает?)
0
0
0
Надо свой календарь создавать. Оба варианта нам не подходят совсем. Старый и новый - это одинаковая хрень, но с разных сторон. Плюс нужно элементарно учитывать при составление календаря среднею температуру в эти дни. Чтобы и максимально холодные дни, и максимально жаркие дни тоже учитывались, когда клубам можно играть дома, а когда нет.
0
0
0
Если смысл в небольшом сдвиге на лето, так можно и осень-весна сдвинуть. Не забудьте ещё, что после сдвига надо делать либо укороченный, либо удлинённый чемпионат.

А вот финал чемпионата в ноябре уже никак не сдвинешь.
0
0
0
Ответ Максим Столбов
2034 год? Он что то знает?
Он думает, что к этому времени либо осел сдохнет, либо шах умрет.
0
0
0
Ответ samarskij-kuzmich
Смените заезженную пластинку про нумерацию туров )) РПЛ укладывается в апрель-октябрь, когда нет никакого снега, тепло и комфортно.
Будет жарко и парко)
+1
-1
0
Мучаются не только футболисты, но и болельщик на стадионе. Да и зрелище это (футбол в мороз) - так себе.
0
0
0
Это не поможет. Нужно стадионы оснащать надувной шатровой кровлей и обогреваемыми креслами. Играть до 18 декабря и начиная с 20 февраля.
0
0
0
Ответ Overkiller
Предполагаю что, как минимум, пока Василич будет сидеть на золотом унитазе никаких еврокубков и прочего точно не видать.
А кто сказал, что после Него не прийдет какой-нибудь Анатолич, который уже стал радикалее радикалов?
0
0
0
Ответ Natan Pilkin
Мне кажется, недостаточно перейти на весна-осень Во-первых, надо играть кожаным мячом. Играя кожаным мячом, предки запустили ракету в космос! Это ли не доказательство? Во-вторых, надо заставить играть футболистов в хоккей. Вспомните Всеволода Боброва - отлично играл в обоих видах спорта, не чета прежним! В-третьих, заставить всех вратарей играть в кепках! Можно, конечно, вместо этого делать для частных коммерсантов выгодным вложения в футбол, вкладывать в тренерские кадры и детскую селекцию, выстроить нормальную методологию обучения, а не битву переписанных переростков... Много чего можно сделать, но это же сложно. Так что только весна-осень спасёт нас! И вратарские кепки.
Вы правы . А в межсезонье отправлять игроков в бурлаки и садить на голодомор . Традиции надо чтить
0
0
0
Красными мячами уже играли.
0
0
0
Надо летом играть, пока в изоляции. Когда вернёмся, тогда и будем думать
0
0
0
Ответ &_Bishep_&
Это не поможет. Нужно стадионы оснащать надувной шатровой кровлей и обогреваемыми креслами. Играть до 18 декабря и начиная с 20 февраля.
Если будет крыша, сёдла греть не обязательно)
0
0
0
Ответ privet100
Помню весна-осень в детстве. На самом деле было кайфово смотреть футбол летом или читать отчёты тура в Спорт-Экспрессе на пляже в Юрмале ))) Какая-то другая атмосфера была.
Начинали 1 мая и то с южных регионов.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий