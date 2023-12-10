Бетис — Рейнджерс: прогноз на матч 14 декабря 2023, Лига Европы

14 декабря в испанском городе Севилья состоится матч 6 тура группового этапа Лиги Европы. «Бетис» на своей домашней арене «Бенито Вильямарин» будет принимать «Рейнджерс». Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

В последнем туре мы увидим развязку группового этапа в очень запутанном с турнирной точки зрения квартете C, где на проход в плей-офф турнира претендуют сразу 3 команды. «Бетису» достаточной в этом матче ничейного результата, чтобы пройти дальше в плей-офф ЛЕ, а вот «Рейнджерс» если не победит в этой встрече, они могут вылететь с турнира и довольствоваться матчами в Лиге Конференций. Чья же возьмет в предстоящем матче, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (1), ТМ (3).

«Бетис»

В текущем сезоне Чемпионата Испании дела идут не особо хорошо и сейчас «Бетис» располагается лишь на 7 строчке, которая не дает право сыграть команде в следующем сезоне в еврокубках. Всего же удалось набрать 28 баллов в 15 турах Примеры, что на 1 балл меньше чем у шестого «Реал Сосьедад», но имеется 1 игра в запасе относительно них. От лидирующей в в испанском чемпионате «Жироны» отставание же весьма приличное: 15 баллов. Севильская команда не блещет результативностью и отличилась в Ла Лиге 19 раз, и чуть меньше (17 голов) они пропустили в свои ворота. В последнем туре Ла Лиги «Бетису» удалось отобрать очки у одного из лидеров чемпионата «Реал Мадрид» и сыграть с ними вничью (1:1). На гол мадридцев, севильцы быстро смогли ответить своим точным ударом Руибаля Гарсии. В этой встрече «Бетис» выглядел ничем не хуже своего грозного оппонента и прилично сыграл на всех участках поля.

«Бетис» после 5 проведенных матчей в рамках Лиги Европы идет на лидирующей строчке в группе C и имеет в своем активе 9 очков. У испанцев в активе 3 победы, а 2 встречи они проиграли. Они имеют 1 балл преимущества над вторым «Рейнджерс» и 2 очка над третьей пражской «Спартой» и все эти команды перед последним туром претендуют на выход в плей-офф турнира и испанцам достаточно сыграть вничью, чтобы продолжить свой путь в Лиге Европы. Испанцы пока являются самой результативной командой группы, забив 7 мячей и меньше всех они пропустили на пару с «Рейнджерс» (по 4 гола).

Обидчиком испанцев в стартовом туре группового этапа Лиги Европы, как раз стала команда из Глазго, которая победила (1:0).

А вот потом «Бетису» удалось одержать 3 победы кряду, первая из которых была дома над чешской «Спарта Прага» (2:1). Несмотря на то что испанцы пропустили быстрый гол уже на 3 минуте матча, они уже на 9 минуте смогли отыграться в счете, а под занавес матча точный удар Иско принес команде победу.

Следом был непростой выезд к «Арису» и там случилась волевая виктория испанцев (1:0). В этой встрече победным стал гол Переса на 75 минуте игры. Этот гол назревал и вытекал из логики игры, ведь испанская команда очень много атаковала и у своих ворот не дала сопернику практически ничего создать.

И, наконец, третья победа была вновь над клубом «Арис», но уже в домашнем поединке и тогда матч завершился уверенной победой (4:1). Вновь у испанцев была приличная доминация над соперником в атаке и очень хороший 2 тайм, в котором они отличись 3 раза.

Результаты «Бетиса» в 5 последних сыгранных матчах:

09.12.23 «Бетис» — «Реал Мадрид» 1:1;

06.12.23 «Вильяновенсе» — «Бетис» 1: 2 ;

1: ; 03.12.23 «Альмерия» — «Бетис» 0:0;

30.11.23 «Спарта Прага» — «Бетис» 1 :0;

— «Бетис» :0; 27.11.23 «Бетис» — «Лас-Пальмас» 1:0.

Интересные статические факты «Бетиса»:

Команда побеждает в 6 из 10 последних матчах, проигрывая лишь в одной встрече;

Последняя домашняя встреча в качестве хозяев была с ничейным счетом;

В 2 из 5 последних играх клуба забивают оба оппонента;

В 6 последних матчах было забито не более 3 голов в основное время игры;

В 5 последних матчах команда забивает в среднем 1 мяч за игру;

Испанцы отличаются голом в 2 матчах кряду.

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«Рейнджерс»

В текущем сезоне Чемпионата Шотландии команда из Глазго пока что в погоне за лидирующим «Селтиком» и в отставании от них на 5 баллов, но при этом есть 1 игра в запасе. Всего же в их активе 37 набранных баллов в 16 турах чемпионата и на счету 12 побед, при 3 поражениях. «Рейнджерс» в Премьер-Лиге сейчас лучшая команда по игре в обороне и пропустила меньше всех (8 голов). При этом имеет 2 показатель по результативность (33 гола), больше только у «Селтика» (43 мяча).

У «Рейнджерс» в чемпионате 3 победы кряду, последняя из которых была в домашней встрече над «Данди» (3:1). Хозяева пропустили первыми уже на 5 минуте встречи, но к 34 минуте смогли забить трижды и обеспечить себе комфортное преимущество. В конце первого тайма «Рейнджерс» схлопотал себе удаление и в меньшинстве удалось надежно сыграть в обороне и не пропустить.

На групповом этапе Лиги Европы «Рейнджерс» выглядит неплохо и претендует на выход в плей-офф турнира. В их активе 8 баллов, набранных в 5 матчах и всего 1 балл отставания от «Бетиса». Но продолжение еврокубковой весны они уже себе обеспечили и ниже 3 строчки они в таблице уже не опустятся, ведь перед последним туром у них 4 балла преимущества от замыкающего таблицу квартета командой «Арис». Неплохие шансы у них и на продолжение своего пути в ЛЕ, но тут им либо нужно побеждать, либо же чтобы «Спартак» совершила осечку в своей встрече и потеряла очки.

«Рейнджерс» в группе стартовал с непростой победы над «Бетисом» и смог одну из своих атак завершить точным попаданием в цель. Шотландцы все же заслужили эту победу, они больше соперника создали опасных моментов.

А вот во 2 туре ЛЕ шотландцы неожиданно проиграли аутсайдеру группы «Арису» (1:2), которые им нанесли единственное поражение на данный момент в турнире. Команда из Кипра в этой встрече выглядела в атаке более остро, несмотря на то что они меньше владели мячом и смогла создать больше голевых моментов, за что и заслужила больше забитых голов.

Потом были нули в гостях с пражской «Спартой», которая имела больше шансов чем шотландцы на взятие ворот, но все же обе команды надежно сыграли в обороне.

А в ответном туре чешскую команду удалось обыграть уже в домашней встрече (2:1), здесь соперника выбили из колеи 2 быстрых гола шотландцев и они смогли забить гол престижа только в концовке игры.

В последнем 4 туре ЛЕ вновь случилась потеря очков с последней командой группы «Арисом», с которой сыграли вничью (1:1). Киприоты вновь дали хороший отпор и забили первыми, но все же шотландцы смогли отыграться и тем самым положили 1 балл в свою копилку.

Результаты «Рейнджерс» в 5 последних сыгранных матчах:

09.12.23 «Рейнджерс» — «Данди» 3 :1;

— «Данди» :1; 07.12.23 «Хартс» — «Рейнджерс» 0: 1 ;

0: ; 03.12.23 «Рейнджерс» — «Сент-Миррен» 2 :0;

— «Сент-Миррен» :0; 01.12.23 «Рейнджерс» — «Арис» 1: 1;

— «Арис» 1; 26.11.23 «Абердин» — «Рейнджерс» 1:1.

Интересные статические факты «Рейнджерс»:

В 13 последних встречах команда не проигрывала и победила 10 раз;

Последний гостевой матч команды был победным;

Только в 3 из 6 последних матчах австрийского клуба забивают обе команды;

Лишь в 1 из 7 последних матчах команды было забито более чем 3 гола за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает чуть более 1 мяча;

Команда из Шотландии отличается голом в 10 последних поединках.

Бетис – Рейнджерс: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой всего 1 матч и он закончился победой шотландской команды. Эта встреча была сыграна 21 сентября 2023 года в рамках 1 тура группового этапа ЛЕ и закончилась победой «Рейнджерс» (1:0). Шотландцы смотрелись в этой встрече лучше и больше атаковали, и за их старания фортуна их вознаградила голом на 67 минуте встречи. Победный гол на свой счет записал Сима, который нанес точный удар с передачи Руфа.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Бетис – Рейнджерс

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния «Бетис», с приличной разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Бетиса» — 1.83;

Ничья — 3.77;

Победа «Рейнджерс» — 4.55;

Ф1 (0) — 1.35;

Ф1 (-1) — 2.47;

Ф2 (1) — 1.59;

Ф2 (0) — 3.39;

ТБ (2,5) — 1.85;

ТМ (2,5) — 2.03;

ТБ (3) — 2.45;

ТМ (3) — 1.60;

ОЗ (да) — 1.75;

ОЗ (нет) — 1.99.

«Бетис» хоть и является фаворитом в предстоящей встрече на бумаге, но все же думаю, что здесь обе команды имеют равные шансы на успех. Для обеих команд эта встреча очень важна с точки зрения турнирной таблицы, но все же гости отстают от испанцев на 1 балл и им важно в этой встрече добиться победы, чтобы обеспечить себе плей-офф Лиги Европы. Хорошей ставкой здесь будет Ф2 (1), которая подстрахует сумму вашей ставки на случай если испанцы победят с разницей в 1 мяч, на это событие дают очень хороший коэффициент — 1.58.

В последних матчах предстоящих соперников не совсем высокая результативность в большинстве игр, да и в единственной очной встрече в истории команд был забит только 1 гол. Здесь можно заключить пари на ТМ (3), за отличный коэффициент 1.60.

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