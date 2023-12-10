Бетис – Рейнджерс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 14 декабря
В четверг, 14 декабря, сыграют Бетис и Рейнджерс в 6 туре Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бетис – Рейнджерс
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.