Бетис – Рейнджерс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 14 декабря

В четверг, 14 декабря, сыграют Бетис и Рейнджерс в 6 туре Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 2.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Бетис – Рейнджерс

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Бетис: все новости

Рейнджерс: все новости

Лига Европы УЕФА: все новости

Прогноз на матч Бетис – Рейнджерс