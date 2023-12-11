Титов о разочарованиях года: «Бонгонда отдавал-забивал в начале сезона, а затем резко сдулся. Рябчук – не игрок «Спартака», решений минимум, а ошибки почти все результативные»
Егор Титов рассказал, кто из игроков «Спартака» разочаровал его в 2023 году.
«Футболистов у «Спартака» так много, что не знаешь, за что хвататься. Стандартная обойма – 20 игроков, а тут их намного больше – 25-27 человек. Бонгонда в начале сезона несколько матчей отдавал-забивал, и все ахали: это лучшее, что могло быть. Но затем парень резко сдулся. И есть Рябчук, который сначала играл, а потом плотно сел, без шансов. Серьезная травма Тавареша помогла ему оказаться в «Спартаке». Трансфер на скорую руку. Хотя, на мой взгляд, это не игрок «Спартака».
Не знаю, обидится он на меня или нет, но в «Спартаке» в такой футбол не играют. Одно движение по бровке, мяч под левую ногу, а дальше – подача или разворот и пас назад. Разнообразия нет. Парень уже не молодой – видимо, такая школа, так учили. По мне, в «Спартаке» так играть нельзя. У тебя должно быть не одно-два решения, а четыре-пять.
А у Рябчука решений минимум. Ну и ошибки, которые он совершает, практически все результативные, поэтому сразу бросаются в глаза. Мы помним красную карточку в кубковом матче в Оренбурге и другие моменты. Так что разочарование года, как и худший трансфер сезона, я бы выбирал из этих двух футболистов», – сказал экс-игрок «Спартака».
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Да и сложно говорить про "разочарования" в Спартаке, где уже много лет везут абы кого, если 1 из 5 покупок - не совсем инвалид, уже повезло.
А вот что случилось с Бонгондой? Ведь приличный по нашим меркам игрок. Тут уже нужно разбираться и с самим игроком, и с тренером.
Могло ли быть лучше? Наверное, да. Но совсем не вижу поводов посыпать голову пеплом. Моменты у него всегда есть, да и для партнеров их тоже создаёт, будут еще голы, чего переживать.