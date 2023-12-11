Титов о разочарованиях года: «Бонгонда отдавал-забивал в начале сезона, а затем резко сдулся. Рябчук – не игрок «Спартака», решений минимум, а ошибки почти все результативные»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Тео Бонгонда Олег Рябчук Чемпионат.com Томаш Тавареш Футбол

Егор Титов рассказал, кто из игроков «Спартака» разочаровал его в 2023 году.

«Футболистов у «Спартака» так много, что не знаешь, за что хвататься. Стандартная обойма – 20 игроков, а тут их намного больше – 25-27 человек. Бонгонда в начале сезона несколько матчей отдавал-забивал, и все ахали: это лучшее, что могло быть. Но затем парень резко сдулся. И есть Рябчук, который сначала играл, а потом плотно сел, без шансов. Серьезная травма Тавареша помогла ему оказаться в «Спартаке». Трансфер на скорую руку. Хотя, на мой взгляд, это не игрок «Спартака».

Не знаю, обидится он на меня или нет, но в «Спартаке» в такой футбол не играют. Одно движение по бровке, мяч под левую ногу, а дальше – подача или разворот и пас назад. Разнообразия нет. Парень уже не молодой – видимо, такая школа, так учили. По мне, в «Спартаке» так играть нельзя. У тебя должно быть не одно-два решения, а четыре-пять.

А у Рябчука решений минимум. Ну и ошибки, которые он совершает, практически все результативные, поэтому сразу бросаются в глаза. Мы помним красную карточку в кубковом матче в Оренбурге и другие моменты. Так что разочарование года, как и худший трансфер сезона, я бы выбирал из этих двух футболистов», – сказал экс-игрок «Спартака».

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13 комментариев
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А я сразу говорил, что Бонгонда не уровень основы Спартака. Голевое чутьё хорошее, спору нет, но в качестве ведущего и развивающего игру практически бесполезен. Зиньковский индивидуально не слабее, а как командный игрок сильнее в разы.
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Ответ Спартак Уокер
Да от Бонгонды я большего ожидал после перехода в Спартак
Просто человек приехал на заработки, ему под 30, ему надо контракт пожирнее и все. Надо брать молодых и голодных, кто рассматривает как трамплин . Тот же Вера из Оренбурга куда меньше получает, но играет лучше. Гарре из КС. Про рябчика так же, можно было тогда купить Бейла у КС или Горшкова, если по сути он не сильнее их. Деньги отмыли за трансферы и пофиг, а мы болели сидим и ждем чудо , но чудо не будет.
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Бонгонда в Испании играл за днище и забил 4 гола, какие могли быть ожидания, у кого? Остальные - ещё бОльшие середняки, играют на своём уровне.
Да и сложно говорить про "разочарования" в Спартаке, где уже много лет везут абы кого, если 1 из 5 покупок - не совсем инвалид, уже повезло.
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Потом, от легионеров всегда ждëшь по определению большего, а тут выхлоп минимальный. По итогу-то.
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Да от Бонгонды я большего ожидал после перехода в Спартак
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Рябчук - слабый. Вопросы к селекции.
А вот что случилось с Бонгондой? Ведь приличный по нашим меркам игрок. Тут уже нужно разбираться и с самим игроком, и с тренером.
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Что? Бонгонда прям провал? Вполне себе наигрывает на свои 7 миллионов. 22 матча, 5 голов, 1 передач и 1080 сыгранных минут. 216 минут на голевое действие. Еще не стоит забывать, что Тео катался в сборную, сыграл в 4 матчах из 5, там тоже 1+1 набрал.
Могло ли быть лучше? Наверное, да. Но совсем не вижу поводов посыпать голову пеплом. Моменты у него всегда есть, да и для партнеров их тоже создаёт, будут еще голы, чего переживать.
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Я и забыл про Рябчука. А такую статью спротс делал при анонсе трансфера.
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А никто не задавался вопросом, почему так много игроков в Спартаке деградирует? Может не в игроках дело? Тут некоторые предлагают выгнать пол команды, называя их балластом. Ну так, если балласт составляет пол команды, так может всё же виноват тренер? При этом, я согласен, что балласт действительно есть, но не в таком количестве.
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А куда Рябчук сел то плотно????? Он его ставит каждую игру!! Повезло, что с Крыльями дисква была) а я ведь говорил сразу - Рыбус №2🤷🏻‍♂️ (см. коммент от 02 августа в 23:45)🤭этого что не понимал селекционный отдел?????
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Ответ Спартак Уокер
Да от Бонгонды я большего ожидал после перехода в Спартак
Ему толком и играть то не дают
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Ответ suka1989
Ему толком и играть то не дают
Ой не дают, ой как не дают, что аж 3 в команде по выходам на поле.
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