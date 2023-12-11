Гендиректор «Спартака» оценил на «тройку с минусом» результаты в первой части сезона: «Мы не удовлетворены»
Генеральный директор «Спартака» оценил выступление команды в первой части сезона.
– «Спартак» на пятом месте по итогам осенней части сезона. Ваша оценка?
– Конечно, мы не удовлетворены.
– Как оцените по пятибалльной системе?
– Тройка с минусом, – сказал Олег Малышев.
После 18 проведенных туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.
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-ставлю тебе тройку с натяжкой
студент радостный собирается
-куда? сначала натяжка
студент загрустил и пошёл в армию