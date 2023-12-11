Гендиректор «Спартака» оценил на «тройку с минусом» результаты в первой части сезона: «Мы не удовлетворены»

Генеральный директор «Спартака» оценил выступление команды в первой части сезона.

– « » на пятом месте по итогам осенней части сезона. Ваша оценка?

– Конечно, мы не удовлетворены.

– Как оцените по пятибалльной системе?

– Тройка с минусом, – сказал .

После 18 проведенных туров Мир «Спартак» набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.

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