Гендиректор «Спартака» оценил на «тройку с минусом» результаты в первой части сезона: «Мы не удовлетворены»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Малышев Футбол

Генеральный директор «Спартака» оценил выступление команды в первой части сезона.

– «Спартак» на пятом месте по итогам осенней части сезона. Ваша оценка?

– Конечно, мы не удовлетворены.

– Как оцените по пятибалльной системе?

– Тройка с минусом, – сказал Олег Малышев.

После 18 проведенных туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. 

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39 комментариев
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Ответ Павел Нестеров
Какой смысл в публичной критике своего работника? Никогда этого не понимал. Объясните кто-нибудь?
ну а кто тут его конкретно критикует? просто обсуждают промежуточный результат, без выпадов в чью-либо сторону, по крайней мере публично
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если не удовлетворены, то это двойка)))
+17
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Ответ Павел Нестеров
Какой смысл в публичной критике своего работника? Никогда этого не понимал. Объясните кто-нибудь?
что поделать, работа у людей публичная. А говорить только приятности не получится
+11
-1
+10
Какой смысл в публичной критике своего работника? Никогда этого не понимал. Объясните кто-нибудь?
+8
-6
+2
Ответ МистерБлин
если не удовлетворены, то это двойка)))
Некому сказать "всем дуойки".
+4
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+2
Малышев выставил оценку собственной работе, надо полагать. Все эти 40+ (непременно рыжие) топ-менеджеры с одного конвейера словно. У нас Гафин такой же.
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Ответ Павел Нестеров
Явное публичное давление. "три с минусом тебе, ты обосрался". Зачем это на всеобщее обозрение выносить? Словно Абаскаль и ко сами этого не знают, да и в личной беседе это лучше высказать, не? Хотя в Спартаке при любом руководстве иначе не могут
А что он должен был отвечать? Что его все устраивает и так и должно быть?
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Ответ HRYNDEL
Тогда гоните рыжего стратега в шею, пусть попробует где-то работу за такое бабло найдет, да и 30% состава тоже на выход пора!!!
Замену «рыжему стратегу» нашли? Озвучте, пожалуйста, фамилию, кто готов принять на себя шквал критики в конце сезона... А она неизбежна, при смене тренера, которому необходим будет свой подбор игроков, что значит потерю времени и денег...
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Ответ angry horse
Три тура были чемпионами - задача на сезон уже выполнена😎
У вас кстати тоже
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Ответ Павел Нестеров
Какой смысл в публичной критике своего работника? Никогда этого не понимал. Объясните кто-нибудь?
Как вариант-это посыл, что мы можем лучше.
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Ответ Павел Нестеров
Явное публичное давление. "три с минусом тебе, ты обосрался". Зачем это на всеобщее обозрение выносить? Словно Абаскаль и ко сами этого не знают, да и в личной беседе это лучше высказать, не? Хотя в Спартаке при любом руководстве иначе не могут
С такими запросами это к Медведеву
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Ответ Павел Нестеров
Явное публичное давление. "три с минусом тебе, ты обосрался". Зачем это на всеобщее обозрение выносить? Словно Абаскаль и ко сами этого не знают, да и в личной беседе это лучше высказать, не? Хотя в Спартаке при любом руководстве иначе не могут
При чем тут Абаскаль-то? Он дает общую оценку, и себе в том числе. Понятно, что может быть личная влюбленность в фигуру гт, но хватит уже во всем усматривать нападки на испанца.
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Ответ Павел Нестеров
Явное публичное давление. "три с минусом тебе, ты обосрался". Зачем это на всеобщее обозрение выносить? Словно Абаскаль и ко сами этого не знают, да и в личной беседе это лучше высказать, не? Хотя в Спартаке при любом руководстве иначе не могут
ага. чтобы понравиться нестерову, малышеву надо было предстать идиотом и сказать: мы очень довольны занимаемым местом, набранными очками и вообще работой абаскаля.
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Ответ Павел Нестеров
Какой смысл в публичной критике своего работника? Никогда этого не понимал. Объясните кто-нибудь?
в конкретном случае где тут критика? это -оценка
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Не уж то ржавого всё таки уволят, - дошло наконец?
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" мы не удовлетворены". А вы не причём ?
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Тройка с минусом - сказал гендир, надувая щеки от неудовлетворения, но тут же добавил что Абаскаль - наш тренер, и что менять его не будут. Специалист высокого полета.
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на экзамене
-ставлю тебе тройку с натяжкой
студент радостный собирается
-куда? сначала натяжка
студент загрустил и пошёл в армию
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Активнее надо было с арбитрами работать. С Кукуяном поработали и тут же победа.
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Когда писать не о чем. то сразу журналистики садятся на тему Спартака...Давно про уборщиц не было и водителей....
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Интересно, Зарема удовлетворена или нет.
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Вывод правильный. Теперь ждём правильных решений.
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Весну завалил,простили.Осень завалил,поставили 3- и предложили продолжить.
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Какие трансферы такие и результаты.
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Пошла вода горячая!
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