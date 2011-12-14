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    Хабиб – самый популярный человек России в 2018 году по версии Google, ЧМ-2018 – событие

    Теги ЦСКА Артем Дзюба Игорь Акинфеев Сергей Игнашевич Федор Смолов Станислав Черчесов Сборная России по футболу рейтинги Лука Модрич Денис Черышев ЧМ-2018 чемпионат мира Пхенчхан-2018 интернет Денис Тен Google Хабиб Нурмагомедов Марио Фернандес Александр Головин политика Конор Макгрегор Килиан Мбаппе Алина Загитова Футбол

    Поисковая система Google представила рейтинги самых популярных запросов в России в 2018 году.

    В категории «События года» первое место занял чемпионат мира по футболу.

    Боец UFC Хабиб Нурмагомедов победил в категории «Люди».

    Фигурист Денис Тен  попал в топ-10 (9-е место) в категории «Утраты года».

    В категорию «Мемы» попал экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев (8-е место). Футболист ЦСКА занял также первое место в категории «Имена ЧМ-2018».

    «События года»:

    1. Чемпионат мира по футболу

    2. Пхенчхан-2018

    3. Кемерово

    4. Бой Хабиба и Макгрегора

    5. Выборы президента России

    6. Керчь

    7. Чемпионат мира по хоккею

    8. Ан-148

    9. Свадьба принца Гарри

    10. Затмение 27 июля
     
    «Имена ЧМ-2018»:

    1. Игорь Акинфеев

    2. Артем Дзюба

    3. Александр Головин

    4. Марио Фернандес

    5. Станислав Черчесов

    6. Федор Смолов

    7. Денис Черышев

    8. Лука Модрич

    9. Килиан Мбаппе

    10. Сергей Игнашевич
     
    «Люди»:

    1. Хабиб Нурмагомедов

    2. Меган Маркл

    3. Настя Рыбка

    4. Павел Грудинин

    5. Президент Хорватии

    6. Александр Кокорин

    7. Алина Загитова

    8. Илон Маск

    9. Конор Макгрегор

    10. Монеточка

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