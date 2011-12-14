Хабиб – самый популярный человек России в 2018 году по версии Google, ЧМ-2018 – событие

Поисковая система представила рейтинги самых популярных запросов в России в 2018 году.

В категории «События года» первое место занял чемпионат мира по футболу.

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов победил в категории «Люди».

Фигурист Денис Тен попал в топ-10 (9-е место) в категории «Утраты года».

В категорию «Мемы» попал экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев (8-е место). Футболист занял также первое место в категории «Имена ЧМ-2018».

«События года»:

1. Чемпионат мира по футболу

2. Пхенчхан-2018

3. Кемерово

4. Бой Хабиба и Макгрегора

5. Выборы президента России

6. Керчь

7. Чемпионат мира по хоккею

8. Ан-148

9. Свадьба принца Гарри

10. Затмение 27 июля



«Имена ЧМ-2018»:

1. Игорь Акинфеев

2. Артем Дзюба

3. Александр Головин

4. Марио Фернандес

5. Станислав Черчесов

6. Федор Смолов

7. Денис Черышев

8. Лука Модрич

9. Килиан Мбаппе

10. Сергей Игнашевич



«Люди»:

1. Хабиб Нурмагомедов

2. Меган Маркл

3. Настя Рыбка

4. Павел Грудинин

5. Президент Хорватии

6. Александр Кокорин

7. Алина Загитова

8. Илон Маск

9. Конор Макгрегор

10. Монеточка