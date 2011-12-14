Хабиб – самый популярный человек России в 2018 году по версии Google, ЧМ-2018 – событие

Поисковая система Google представила рейтинги самых популярных запросов в России в 2018 году.
В категории «События года» первое место занял чемпионат мира по футболу.
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов победил в категории «Люди».
Фигурист Денис Тен попал в топ-10 (9-е место) в категории «Утраты года».
В категорию «Мемы» попал экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев (8-е место). Футболист ЦСКА занял также первое место в категории «Имена ЧМ-2018».
«События года»:
1. Чемпионат мира по футболу
2. Пхенчхан-2018
3. Кемерово
4. Бой Хабиба и Макгрегора
5. Выборы президента России
6. Керчь
7. Чемпионат мира по хоккею
8. Ан-148
9. Свадьба принца Гарри
10. Затмение 27 июля
«Имена ЧМ-2018»:
1. Игорь Акинфеев
2. Артем Дзюба
3. Александр Головин
4. Марио Фернандес
5. Станислав Черчесов
6. Федор Смолов
7. Денис Черышев
8. Лука Модрич
9. Килиан Мбаппе
10. Сергей Игнашевич
«Люди»:
1. Хабиб Нурмагомедов
2. Меган Маркл
3. Настя Рыбка
4. Павел Грудинин
5. Президент Хорватии
6. Александр Кокорин
7. Алина Загитова
8. Илон Маск
9. Конор Макгрегор
10. Монеточка