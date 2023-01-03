Игрок клуба НФЛ Дамар Хэмлин потерял сознание во время матча. Он находится в критическом состоянии

Игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин потерял сознание во время матча с «Цинциннати Бенгалс».

В ходе первой четверти Хэмлин упал после столкновения с игроком соперников Ти Хиггинсом. На поле появилась скорая помощь – Хэмлину сделали сердечно-легочную реанимацию, а затем доставили в больницу.

В заявлении НФЛ сказано, что пострадавший находится в критическом состоянии.

Матч между «Баффало» и «Цинциннати» был перенесен.