Игрок клуба НФЛ Дамар Хэмлин потерял сознание во время матча. Он находится в критическом состоянии

Теги НФЛ Баффало Цинциннати происшествия Дамар Хэмлин Американский футбол

Игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин потерял сознание во время матча с «Цинциннати Бенгалс».

В ходе первой четверти Хэмлин упал после столкновения с игроком соперников Ти Хиггинсом. На поле появилась скорая помощь – Хэмлину сделали сердечно-легочную реанимацию, а затем доставили в больницу.

В заявлении НФЛ сказано, что пострадавший находится в критическом состоянии.

Матч между «Баффало» и «Цинциннати» был перенесен.

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4 комментария

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Sgi
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Ответ Серый Кот
Ути! РИА освещает непонятный для России спорт из враждебной России страны. ))
Может непонятный для тебя спорт ?…
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Серый Кот
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Ути! РИА освещает непонятный для России спорт из враждебной России страны. ))
0
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BaltimoreRavens
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Смотрел в прямом эфире. Никто поначалу даже не понял, что происходит. Никакого особенно сильного столкновения не было. Обычный tackle.... Здоровья и скорейшего выздоровления.
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alex fedun
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Здоровья!
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