В Греции более 450 фанатов были задержаны после столкновения с полицией во время волейбольного матча

В Греции около 150 фанатов напали на полицейских возле стадиона «Мелина Меркури» в Афинах во время матча между волейбольными командами «Олимпиакос» и «Панатинаикос».

Болельщики бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью, один правоохранник пострадал от сигнальной ракеты и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Полиция применила слезоточивый газ, облако которого проникло на стадион, из-за чего матч был сначала приостановлен, а потом отменен. На выходе из арены были арестованы 454 фаната.