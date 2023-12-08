В Греции более 450 фанатов были задержаны после столкновения с полицией во время волейбольного матча

Теги Олимпиакос Пирей Панатинаикос происшествия болельщики Волейбол

В Греции около 150 фанатов напали на полицейских возле стадиона «Мелина Меркури» в Афинах во время матча между волейбольными командами «Олимпиакос» и «Панатинаикос». 

Болельщики бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью, один правоохранник пострадал от сигнальной ракеты и был доставлен в больницу в критическом состоянии. 

Полиция применила слезоточивый газ, облако которого проникло на стадион, из-за чего матч был сначала приостановлен, а потом отменен. На выходе из арены были арестованы 454 фаната. 

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2 комментария
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Так фанатам из Греции или Турции ваще пофиг по какому виду спорта проходят проходят игры между Фенербахче и Галатасараем или Панатинаикос - Олимпиакос. Главное то махач!)
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Нет ли у шахмат и шашек команд Олимпиокас и Панатиокас , фанатские разборки и до них доберутся
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